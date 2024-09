Pablos Cogollos is a Master Reef Guide, and describes his role as being a ‘steward of the Great Barrier Reef – he'll be explaining more during his stint on the ANZ / Inspiration Stage at the GO 潜水表演 ANZ 这个周末。

A marine biologist and diving instructor, he uses underwater videography to create awareness about marine conservation, being active on social media.

Master Reef Guide - steward of the reef 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园,旨在向所有人展示我们最美好的水下世界,从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手,到高级潜水员,一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者,以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能,包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色,将有各种各样的参展商,从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头,周末吸引了超过 10,000 名参观者,展览面积达 10,000 平方米,澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位,而且交通便利,可轻松到达会场,因此请立即记下日期,为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。