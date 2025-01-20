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使用 Fathoms Free 进行海洋保护

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海洋保护

潜水员是海洋保护斗争的先锋，Fathoms Free 正在康沃尔郡引领这场运动——欲了解更多信息，请访问英国舞台 GO潜水表演 3 月份，潜水官兼受托人 Luke Bullus 将进行演讲。

Fathoms Free 是一群经验丰富的志愿潜水员和船长，致力于保护海洋野生生物和环境。他们专注于从康沃尔郡和德文郡的沿海水域清除 ALDFG（遗弃、丢失或以其他方式丢弃的渔具）和其他海洋垃圾。ALDFG 通常被称为“幽灵渔具”，它们会继续“捕鱼”，不分青红皂白地缠绕、诱捕和杀死野生动物。

自 2014 年成立以来，Fathoms Free 一直致力于清除海洋中的有害物质，防止海洋环境受到进一步破坏。该慈善机构还与其他组织合作，并利用其船只和经验丰富的船长来协助保护工作，为每个人创造一个更清洁、更安全的海洋。

在过去的十年中，Fathoms Free 已成为海洋健康的领先倡导者，鼓励人们采取集体行动，为子孙后代保护海洋生态系统。

目录
目录

幽灵装备恢复

卢克热衷于海洋保护，他将大部分空闲时间都用于幽灵渔具回收行动和海洋保护。他的演讲将涵盖 Fathoms Free 的成立和发展，以及幽灵渔具这一长期存在的问题，包括关键事实和数据，以及他们正在采取的措施。

GO潜水表演
与 Fathoms Free 2 一起保护海洋

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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31 年 2025 月 17.50 日前以 XNUMX 英镑的价格购买门票，您的伙伴、配偶或最好的朋友将免费与您一起入场！或者为什么不带上不会潜水的伙伴一起去，这样他们就可以看到他们错过的所有水下世界奇观！

实际上，买一送一的优惠相当于每张票只需 £8.75。和往常一样，这包括免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！

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01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
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05:56 面具与规则
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