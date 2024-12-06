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定位信标：“15分钟就能救你一命”

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佩戴 Nautilus LifeLine PLB 的潜水员（史蒂夫·沃伦）
佩戴 Nautilus LifeLine PLB 的潜水员（史蒂夫·沃伦）

海岸警卫队正在敦促使用个人定位信标 (PLB) 的潜水员参加有关该提案的磋商，以便在他们在海上失踪时能够更快、更简单地做出搜救反应，然后确保他们自己的设备得到注册。

印度海事与海岸警卫署 (MCA) 正在提出一项更新，将使 PLB 接受与目前某些船只上使用的紧急无线电位置指示信标 (EPIRB) 相同的注册要求。 

PLB 以与大型 EPIRB 相同的 406MHz 频率广播位置，但设计为佩戴在身上，而不是放在船上或救生筏上。它们始终是手动激活的。 

这一变化将要求潜水员和其他人员如果要在任何海洋环境中（从海洋和海岸到河流和湖泊）使用其现有的和任何新的 PLB，必须免费向 MCA 注册。 

识别、验证和定位

注册意味着当 PLB 启动时，海岸警卫队可以使用详细信息来识别、验证和定位遇险人员，并在紧急情况下更快、更有效地提供帮助。 

英国遇险和安全信标登记经理 Linda Goulding 表示：“只需花 15 分钟在线注册 PLB，就可以在危及生命的情况下被找到并安全恢复。”“只需在我们的网站上注册任何现有的 406MHz PLB 以及将来购买的任何新 PLB 客户自助服务网页 正如人们现在对 EPIRB 所做的那样。  

“请确保您的注册信息保持最新，以确保搜救队能够在紧急情况下找到您。” 

更新方案还反映了技术的变化，并将注册义务扩展到各种类型的船舶。正式而言，更新 EPIRB 的注册要求并引入 PLB 的新注册要求意味着用 2000 年商船（EPIRB 和 PLB 注册）（无线电通信）（修订）条例取代 2025 年商船（EPIRB 注册）条例。

人们被要求 回复咨询 不迟于 30 年 2025 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： 潜水员测试：Nautilus LifeLine GPS 个人定位信标, 个人定位设备 NAUTILUS LIFELINE 海上救援 GPS, 像专业人士一样潜水：携带哪些安全装备？

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