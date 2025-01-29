从洞穴和技术事故中吸取教训

技术、洞穴和循环呼吸器 讲师 Lanny Vogel 将登上技术舞台，讲述一些故事、想法以及我们如何做得更好，重点介绍我们可以从洞穴和技术事故中学到什么。 GO潜水表演 三月。

Lanny 是老板兼负责人 讲师 冥界图卢姆 (www.underworldtulum.com)，这是墨西哥洞穴之乡中心专门建造的潜水中心，为潜水员提供定制住宿。他潜水已有 25 年多，最初获得技术资格 讲师 。

他专注于洞穴探险、技术探险和循环呼吸器探险 测试 他还是 Cave Camp 的创始人，也是墨西哥“CREER”线路和安全委员会的成员，该委员会是一个社区组织，致力于促进安全、保护和维护该地区数百公里的洞穴线。

在全职潜水之前，他曾担任皇家海军指挥官，在潜艇、水面舰艇以及阿富汗和伊拉克的陆地行动中担任过一些有趣的角色。他将加入 讲师 团队的 www.thehumandiver.com 2025 年初，他利用自己在洞穴潜水、登山和一些有趣的军事风险管理和战略规划角色中的经验，在史诗般的洞穴中骑着呼吸器滑板车时，他可能最开心，而当他不在水中时，你经常会发现他一手拿着一本书，另一手牵着一群越来越多的救援犬中的一只。

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GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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