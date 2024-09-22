即将举行的就职典礼 GO 潜水表演 ANZ，将于本周末在悉尼展览中心举行（28-29月)，承诺为参观者提供充足的娱乐项目，其中包括众多参展商展台、世界级演讲者、演示池、虚拟现实 (VR) 潜水和演示水箱，以及在独特的“巴士上的鲨鱼” (Shark in a Bus) 中了解有关鲨鱼的更多信息。

“巴士上的鲨鱼”是收藏海洋遗产的展览，收藏在一辆独特的 1957 年利兰巴士内，其中有各种展示品和文物，旨在揭开鲨鱼的神秘面纱，并提供有关这些海洋顶级掠食者的有趣信息。

该藏品大部分是在 1960 世纪 1970 年代和 XNUMX 年代收集起来的，其中最引人注目的无疑是一条 XNUMX 米长的大白鲨 Frankie，此外还有捕鲸文物、化石、鲨鱼颌骨和数百件其他有趣的展品。甚至还有美国太空站 Skylab 的碎片！

在独特的环境中了解鲨鱼 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。