与 Elodie Camprasse 博士一起了解澳大利亚南部大礁

Elodie Camprasse 博士是一位热爱水肺潜水的海洋生态学家， 水下摄影 和科学传播，她将在 ANZ / 灵感舞台上谈论大南礁的生物多样性 GO潜水表演 九月份。

Elodie 对海洋的热爱和保护海洋生物的渴望，源于她十几岁时学习水肺潜水的经历。在迪肯大学获得海鸟生态学博士学位后，她领导了一些项目，致力于让人们与当地环境建立联系，并加强对海洋世界的保护。

作为研究的一部分，她还领导实施了一项公民科学计划，旨在收集有关神秘的巨型蜘蛛蟹及其在大南礁的年度聚会的数据。

Elodie 还担任环境顾问，并参与了著名的 Homeward Bound 计划，该计划旨在增强 STEM 领域的女性的技能和知名度，以更好地保护地球。

埃洛迪说：“大约70%的澳大利亚人居住在大南礁50公里范围内。然而，很少有人知道它的存在，更不用说它的重要性和独特的海洋生物了。这片区域（澳大利亚南部海岸线）拥有世界上大多数其他地方都找不到的物种，以及一些行为奇特的物种，例如南澳大利亚州的乌贼交配，以及维多利亚州、塔斯马尼亚州和南澳大利亚州各地聚集的蜘蛛蟹。然而，这些海洋生物的研究仍然不足！”

和我一起潜入水中，探索大南礁的神奇生物，以及它们奇特而独特的适应性。你会受到启发，采取行动，为加深对这些物种的了解做出贡献，从而更好地保护它们。

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GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！