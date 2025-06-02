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“玛斯格雷夫夫人体验”为游客提供珊瑚礁保护机会。

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大堡礁玛斯格雷夫夫人体验浮桥
大堡礁玛斯格雷夫夫人体验浮桥

玛斯格雷夫夫人体验馆 (Lady Musgrave Experience) 的最新设施——礁石保护区浮桥 (Reef Sanctuary Pontoon)，是一个先进的教育平台，停泊在玛斯格雷夫夫人岛泻湖的清澈水域中。

目录
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在2024上推出

这项开创性的项目于 2024 年启动，为游客提供沉浸式参与海洋保护和公民科学的机会，重新定义他们体验和保护大堡礁的方式。

礁石保护区 (Reef Sanctuary) 为旗舰 Lady Musgrave HQ 浮桥 (LMHQ) 提供了专门的礁石浮动教室，非常适合大型团体和具有环保意识的旅行者。

与 LMHQ 一样，它拥有一座水下观测站，完全由风能和太阳能供电，运行过程中不会产生任何碳足迹，体现了 Lady Musgrave Experience 对环境管理的承诺。

超越传统旅游

除了传统旅游业之外，珊瑚礁保护区还是海洋教育和研究中心，游客可以在这里参与亲身保护活动，为珊瑚礁监测和数据收集工作做出贡献。

这些活动包括广受欢迎的“一日海洋生物学家计划”，游客在海洋生物学家的带领下，为大堡礁海洋公园管理局使用的公民科学计划“观察珊瑚礁”记录数据。

这种互动方式促进了人们与珊瑚礁更深层次的联系，并使人们能够积极参与珊瑚礁的保护和保存。

珊瑚礁保护区从一个废弃的建筑转变为一个尖端的教育平台，这一转变是由 Lady Musgrave Experience 的总监 Brett Lakey 牵头的。

布雷特致力于海洋保护和可持续旅游业，这对振兴浮桥和创造一个教育与娱乐可以共存的空间起到了重要作用

布雷特说：“珊瑚礁保护区让我们有更多机会传递我们对大堡礁和玛斯格雷夫夫人岛的了解和热爱。”

“我们发现，我们的客人不仅想体验珊瑚礁，还想学习和了解生态系统并为保护生态系统做出贡献。

“我们非常自豪，现在可以提供专门的体验，让客人可以向我们的珊瑚礁大师导游学习，并积极参与保护工作。”

土著护林员

Lady Musgrave Experience 与当地护林员密切合作，借鉴传统知识，制定更全面的保护方法。

玛斯格雷布夫人岛位于大堡礁南部，是一个心形珊瑚岛，也是邦克群岛最南端的岛屿，是其他珊瑚礁目的地中一个宁静的选择。

该岛是候鸟和筑巢海龟的家园，周围环绕着充满热带鱼、蝠鲼和色彩斑斓的珊瑚的原始泻湖。

Lady Musgrave Experience 为游客提供完美的平台，让他们可以直接进入大堡礁，并享受浮潜、潜水、岛屿游览和带导游的教育项目的机会。

关于玛斯格雷夫夫人体验

玛斯格雷夫夫人体验 (Lady Musgrave Experience) 是一家位于昆士兰州班达伯格的家族企业。宾客可乘坐 35 米长的豪华双体船前往玛斯格雷夫夫人岛，享用早茶，并欣赏海洋生物学家的珊瑚礁讲解。

抵达玛斯格雷夫夫人岛泻湖后，宾客将前往配备热水淋浴等家庭便利设施的豪华玛斯格雷夫夫人岛HQ浮桥。之后，宾客将有机会在泻湖中浮潜或潜水，参加玛斯格雷夫夫人岛专业导览游，乘坐玻璃底船游览，并享用自助午餐。返回班达伯格的途中，宾客可享用下午茶；幸运地在岛上过夜的宾客，将被送往豪华露营帐篷，在礁石上安睡。

在冬季，Lady Musgrave Experience 还组织了从班达伯格出发的观鲸半日游，让游客有机会从配有 360 度观景台的豪华双体船上观看座头鲸在座头鲸高速公路上跃出水面和嬉戏的场景。

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