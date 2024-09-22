与我们一起观看《潜入黑暗》的独家放映

我们很高兴迎来首届 GO 潜水表演 ANZ （28 月 29 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行）将以精彩的方式拉开帷幕——在主舞台上独家放映获奖纪录片《潜入黑暗》。

周六早上 9.45:XNUMX 在主舞台观看我们，准备观看我近年来看过的最出色的纪录片之一（请阅读下面的完整评论）。更棒的是，放映结束后， 吉尔·海纳斯（Jill Heinerth） 她本人将登上主舞台，带来精彩的演讲。导演 纳斯·巴盖伊 也将出席此次展会，并于周六下午登上 ANZ/灵感舞台。

潜入黑暗

评论：深入黑暗

马克·埃文斯： 当我第一次听说 潜入黑暗，我非常期待亲眼看到它，尤其是因为它围绕着我的朋友和潜水传奇人物吉尔·海纳斯展开。她的故事早就值得展示，现在我有机会亲眼观看，我可以确认电影制片人纳斯·巴格海伊在这部最终纪录片中超越了自己——它确实值得在发行的短时间内获得的所有赞誉。

该片已获得今年圣巴巴拉国际电影节最佳纪录片奖，以及无国界纪录片活动杰出优秀奖。

加拿大探险家海纳斯是当今世界上最伟大的洞穴潜水员之一，他参与过一些最艰巨和最著名的探险活动，从勘测墨西哥世界上最长的洞穴到发现南极洲的巨型冰山洞穴。

《潜入黑暗》剧照

这部 96 分钟的纪录片通过剪辑和档案静态照片描述了一些史诗般的潜水经历，并对其进行了对比，还包含亲密的采访和对海纳斯年轻时期的动画闪回，有助于解释她参加这些极限挑战的动机。

她的 100 多名朋友都死在了深渊中，但她坚称，每一次冒险都让她离成为她小时候希望见到的女人更近了一步。

我一直认为潜水员有两种——一种是喜欢洞穴潜水的，一种是不喜欢的——而我属于后者。洞穴潜水总有种让我“毛骨悚然”的感觉，而《潜入黑暗》并没有改变我的想法！

《潜入黑暗》剧照

看到吉尔在极其清晰的视野中毫不费力地穿过布满钟乳石、石笋和其他奇特地形的洞穴系统的惊人镜头，我不得不说，我开始有点动心了。

但随后的其他片段——尤其是纳斯和他的团队拍摄的令人惊恐的迷失在山洞中的瞬间（你完全知道这是对当时事件的重现，但拍摄得如此精彩，当你身临其境时，你的心跳开始加速）——控制住了我短暂的疯狂，我又回到了“我会坚持在沉船、墙壁和珊瑚礁附近”的潜水员类别！

如果您有幸在舞台上看到 Jill Heinerth，您会发现她是一位迷人的演讲者，她的魅力和个性在影片中迸发出来，就像她就坐在您面前一样。Nays Baghai 的拍摄技巧也为影片增色不少，他当然知道如何用镜头捕捉史诗般的场景。这是多年来我看过的最好的潜水纪录片之一。

与我们一起观看《潜入黑暗 5》的独家放映

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。