鼓舞人心的水下摄影师 Todd Thimios 亮相 GO Diving Show ANZ

著名水下摄影师 Todd Thimios 将在 GO 潜水表演 ANZ 九月在悉尼。

专攻 水下摄影 托德拥有海洋科学学士学位，是一位潜水教练和潜水指导，最近出版了他的第一本书《终极潜水胜地》。托德是一位经验丰富的闭路循环呼吸器教练，同时也是一名持证深海潜水员，拥有超过100次潜水记录，潜水深度最深可达1,000米。

托德来自凯恩斯，曾在豪勋爵岛生活/工作了六年，之后在私人超级游艇上担任潜水向导和探险策划师，带领渴望探索“人生清单”潜水胜地的客户环游世界。现在，他与妻子和两个年幼的女儿居住在拜伦湾。

鼓舞人心的水下摄影师 Todd Thimios 亮相 GO Diving Show ANZ 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！