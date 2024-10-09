首届 GO Diving Show ANZ 在悉尼大受好评

多年来，人们一直希望举办一场每年举办一次的、包罗万象的潜水展，以满足休闲潜水员、自由潜水员和技术潜水员的需求，GO Diving Show ANZ 终于在 28 月 29 日至 XNUMX 日在澳大利亚悉尼展览中心举行的首届潜水展填补了这一空白。

选择悉尼展览场是因为它的地理位置，周围是郊区，从悉尼市中心可以通过直达的火车和高速公路轻松抵达，并且有充足的停车位以及许多其他便利设施（酒店、餐厅等）。

首届展会与英国首届展会非常相似，人流量相近——两天内约有 3,000 人参加——参展商数量也相近。随着展会更加成熟，越来越多的制造商、培训机构、零售商等加入其中，我们预计展会将实现与英国展会相同的同比增长——英国展会现已进入第五个年头，展览面积超过 10,000 平方米，10,500 年的展会吸引了超过 2024 名观众。

首届 GO Diving Show ANZ 的简要概述

参展商和参观者都洋溢着明显的兴奋感，许多人在周六早上就在外面排队等候展会开放，这种活跃、积极的氛围持续了整个周末。

GO Diving Show ANZ 将于 2019 年 11 月 23 日重返悉尼展览中心，规模更大、质量更高。 13-14九月2025，所以在你的日记里记下一个日期。

周六早上，参观者排队进入展厅

因此，首届 GO Diving Show ANZ 无疑是一次成功，但不要只听我们说——以下是 PT Hirschfield 对此次活动的深入第一手报道：

PT赫什菲尔德：28 月 29 日至 XNUMX 日，澳大利亚在悉尼奥林匹克公园举行了首届新年度水肺潜水表演，非常精彩！第一年的门票是免费的，为期两天的活动内容丰富多样，吸引了数千名潜水员和海洋爱好者报名参加。

GO 潜水展 (GODS) ANZ 由《Scuba Diver ANZ》杂志、Underwater Australasia、瓦努阿图旅游局、Dive Photo Guide、PADI 和 UW Images 赞助，是英国五年来广受欢迎的潜水展的卫星展览。这两项活动均由《Scuba Diver》杂志品牌的骨干企业 Rork Media 协调。Rork Media 的编辑总监 Mark Evans 解释说：“我们试图保持相同的氛围，有点像我们在英国、北美、澳大利亚/新西兰（以及 2025 年 XNUMX 月在德国推出）的国际版杂志一样。它们都有相同的品牌，但每个国家的杂志都是为该大陆量身定制的。

“我们对潜水表演也做了同样的事情。表演的基本外观和结构与英国的非常相似——正如他们所说的，‘如果它没坏，就不要修理它’——但我们添加了一些本地化元素。

“无论您是初学者、经验丰富的休闲潜水员、真正的技术人员、老手还是水下摄影师，这里温馨的环境中都能满足您的需求。”

整个周末，许多摊位都挤满了游客

与许多其他首次举办的活动可能遇到初期问题不同，GODS ANZ 从一开始就大胆而精致，运行顺利，满足了游客的很多需求。观众在门开之前就在场馆外排起了长队，迫切希望这场“澳大利亚年度潜水盛事”能尽快开始。从一开始，现场就弥漫着明显的热闹气氛。



目录 世界级的主舞台表演 各种各样的谈话 贸易大厅嗡嗡声 摄影比赛 将潜水社区凝聚在一起 适合全家人参加的活动 结束语



世界级的主舞台表演

GODS 提供了丰富多彩的本地和国际顶级演讲者。同时在主舞台、摄影、ANZ/灵感和技术舞台上举办了 40 多场演讲，出席人数众多。

周末最困难的部分是决定要参加哪些观众，因为有这么多出色的演讲者同时演讲。（值得庆幸的是，节目提前在《Scuba Diver ANZ》杂志和 GO Diving Show 网站上发布，与会者可以提前规划他们的活动）。

周日下午，主舞台上的所有演讲者参加了一场小组讨论，为周末画上了圆满的句号。从左至右：Steve Backshall、Pete Mesley、Jill Heinerth、Liz Parkinson 和 Richard Harris 博士

英国野生动物保护者、作家、电视和纪录片主持人史蒂夫·巴克肖尔 (Steve Backshall) 是一大亮点。史蒂夫是一位世界级的演说家，他的演讲经过精心策划，引人入胜，他在两天的演讲中分享了精彩的镜头。他的演讲重点是与鲨鱼一起潜水，以及“学习与鲸鱼说话”。

其他主舞台演讲者包括泰国洞穴救援人员理查德·哈里斯博士，他讨论了技术潜水的吸引力。他评论道：“我发现 GO Diving 与其他潜水表演截然不同。它更注重休闲娱乐，我非常喜欢这一点。

“向那些可能是新手的潜水员讲授高端技术潜水是件好事。如果他们想做一些不同的事情，这可以让他们看到这个世界的可能性，而不仅仅是带着一个水箱在珊瑚礁周围游泳。我一生都在潜水方面与一群非常有趣的人在一起。我喜欢鼓励其他人也加入进来。”

Steve Backshall 状态极佳

上午放映了 Nays Baghai 的长篇纪录片《潜入黑暗》，随后与影片的加拿大洞穴潜水先驱 Jill Heinerth 进行了问答，反响热烈。Jill 分别介绍了加拿大最长的水下洞穴以及沙克尔顿的探索号船只的发现。

新西兰 Lust4Rust 沉船探险家 Pete Mesley 的演讲涵盖了偏远地区和船上居住安全，以及特鲁克泻湖基线项目。回顾 GODS，Pete 回应了许多与会者的感受：“这就像一股清新的空气。这里充满了活力。与积极、志同道合的人在一起感觉很好。”

洛杉矶自由潜水传奇人物和特技演员 Liz Parkinson 曾与詹姆斯·卡梅隆、休·杰克曼、西格妮·韦弗以及无数其他顶级演员和导演直接合作。她分享了教好莱坞和电视明星自由潜水或水肺潜水的经历，以及在电影和电视行业中担任安全角色的经历（她的水下特技镜头令人难以置信！）。

在主持人安东尼·戈登 (Anthony Gordon) 主持的引人入胜且有趣的最终主舞台小组讨论中，观看这五位世界级的主持人进行互动，进一步证明了 GODS 节目的顶级水准。

有几次机会可以进行虚拟现实潜水



各种各样的谈话

三个小舞台上的演讲者同样出色。ANZ/灵感舞台展示了关于当地和国际潜水目的地、潜水健康、寻找奋进号沉船和吸引下一代潜水员的演讲。2,000 岁的 PADI 课程总监 Holly Wakely（拥有 XNUMX 多次潜水记录！）体现了这个舞台的精神。

技术舞台上进行了关于考古学、洞穴和沉船潜水以及潜水员健康和安全的演讲。受欢迎的演讲者包括人类因素迈克·梅森、阿凡达电影制片人约翰·加文和总是很有趣的大卫·斯特莱克。

大卫·斯特莱克 (David Strike) 登上科技舞台

摄影舞台上，来自当地和国际著名摄影师唐·西尔科克、塔利亚·格雷斯、奈杰尔·马什等的一系列精彩演讲令人耳目一新。美国人迈克·巴蒂克关于黑水潜水的演讲充满了壮观的图像，强调了这种类型的摄影如何经常产生科学发现。

迈克回忆道：“演出中充满了正能量。澳大利亚的潜水界非常强大。在这里举办这样的活动对社区和行业都很重要。”



贸易大厅嗡嗡声

与大多数博览会一样，最受关注的是座无虚席的贸易大厅，那里有 100 多个展台展示潜水世界。

本地和国际潜水经营者、旅游局、培训机构、零售商、制造商、保护组织和非营利组织均派代表出席。寻求进入澳大利亚市场的潜水度假村和船宿尤其多，还有大量水下摄影设备。

All Star Liveaboards 的 Kevin Purdy 与潜在客户聊天

Diveplanit 的摊主兼主持人 Deborah Dickson-Smith 分享道：“GO 潜水展超出了所有人的预期。我们这里人山人海，人们都想知道接下来要去哪里旅行，我们非常忙碌。”

Digital Diver 的史蒂夫·马丁 (Steve Martin) 表示同意：“这里非常繁忙。开门后，我们直到下午 3:30 才休息。”

整个周末最受欢迎的展台之一是 VIZ 展台，这是一个位于悉尼的 Facebook 群组，拥有 15 名成员，他们热衷于了解当地的潜水情况。创始人 Marco Bordieri 解释说：“潜水展为 Vizzers 提供了绝佳的聚会机会。展台上的东西太多了。你很容易花半天时间看完它们。”

有很多装备可供查看和购买





摄影比赛

2024 年澳大利亚水下摄影奖获奖者名单于周六下午在摄影舞台上公布，获奖者共分八个类别（悉尼、澳大利亚和国际水域、智能手机、作品集、环境特写 55 和卷轴），奖金总额为 3 美元。

最佳展品奖颁给了加布里埃尔·古兹曼，获奖作品是他拍摄的狮子鱼与太阳光交相辉映的照片。这张照片是从加布里埃尔的获奖作品集中挑选出来的，这些作品的主题与他的作品相似，同时还获得了其他一些名次和表彰。对于古兹曼来说，这是一个非常出色的成绩，尤其是因为这是他第一次参加摄影比赛。

整个周末，澳大利亚水下摄影大赛获奖作品的展示都非常受欢迎

比赛协调员 Brett Lobwein 从几乎每个角度体验了 GODS，包括展台操作员、主持人和一系列演示中的观众：“社区积极参与并大力支持。第一天有很多人。总共有大约四分钟的时间，我们的展台上没有人。这对行业来说真是太好了，有出色的赞助商和当地的潜水社区。人们从其他州飞来参加。”



将潜水社区凝聚在一起

昆士兰州的与会者 Sally Gregory 分享道：“这次潜水展太棒了。我见到了很多多年未见的人；我们 20 多岁刚开始从事潜水行业时就认识了这些人。还有很多新人，还有许多新奇有趣的设备，这些设备是我们刚开始的时候无法想象的。”

与会者 Bil​​l Gladstone 博士赞同许多其他与会者的评论：“能与这么多优秀、志同道合的潜水员在一起真是令人兴奋。”

演示坦克是这两天的焦点





适合全家人参加的活动

大多数潜水博览会都难以真正做到家庭友好，但 GO Diving 努力做到了这一点。提供免费门票消除了参观障碍。在贸易大厅，Spot A Shark 提供了适合儿童的有趣和教育活动。瑞典火星沉船的 VR 潜水体验 - 位于 75 米深处 - 提供了身临其境的体验，无需湿身。

怀旧与教育相结合，巴士鲨鱼水生博物馆（一辆 1957 年的利兰巴士，展示了一系列历史文物，包括一条保存完好的五米大白鲨、化石等）旨在以保护为重点教育人们了解该物种。这是潜水展上唯一单独售票的景点，入场费为 5 美元。

巴士上的鲨鱼博物馆整个周末都很热闹

孩子和大人都喜欢观看狭长的演示水箱，其中有自由潜水员、美人鱼、侧挂潜水员和水下无人机的演示。

周日下午，展会接近尾声，《Scuba Diver ANZ》杂志编辑兼活动协调员 Adrian Stacey 表示：“展会非常棒。参展商、参观者和演讲者的反馈都非常积极。周末看到很多家庭来到这里真是太好了，希望下一代潜水员也能来到这里。大家都很享受在一个屋檐下相聚。这超出了我们的预期。”



结束语

澳大利亚早就该举办一年一度的潜水展了。很高兴看到 GO 潜水展填补了这一空白，并开创了如此强大的首届活动，迎合了最广泛的潜水观众。随着这项活动在未来几年逐渐成熟，它必将不断发展壮大。

Rork Media 的 Mark Evans 对那些选择去潜水而不是参加 GO 潜水展的人说了最后一句话：“我知道这里的潜水体验很棒，但是大多数周末你都可以去潜水——所有这些演讲者、参展商和景点都只在这个周末出现。在这次首届展会之后，我们已经有很多潜水公司来找我们，说‘我们应该来这里，明年我们还会来’，所以一定要把它记在明年的日程里，它一定会很精彩。”

浏览 官网 有关明年活动的更多信息（13 年 14 月 2025 日至 XNUMX 日，悉尼展览中心) 一切如计划之中。

摄影：PT Hirschfield、Mark Evans 和 Robert Smith，RJS Foto（图片来源：rjsfoto.com.au