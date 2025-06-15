无法抑制的斯莱特船长是如何失去手指的

斯宾塞·斯莱特船长是佛罗里达州潜水界的风云人物，多年来见证了诸多变化。他与拍摄这些照片的约翰·克里斯托弗·费恩进行了交谈。

“劳埃德·布里奇斯是谁？”一位年轻的潜水员天真地问道。

斯宾塞·斯莱特上尉拍摄了一张已故明星的巨幅放大照片 海上狩猎 从他潜水店后面的办公室墙上下来。

他一时显得有些抱怨，随后才意识到，照片中这位 80 岁、白胡子的布里奇斯早在提出这个问题的潜水员——甚至站在他旁边的年轻教练——出生之前，就曾出演过关于潜水员迈克·尼尔森及其英雄事迹的开创性电视连续剧。

斯莱特与年轻时的自己以及 65 年前曾出演《海底追捕》的劳埃德·布里奇斯

“我受邀参加劳埃德·布里奇斯的80岁生日派对，”斯莱特对着欣赏他和布里奇斯合影的年轻跳水运动员们说道。“我77岁了。我告诉所有人。我喜欢老年人还在做事，”他解释了布里奇斯的成名之处后补充道。

很少有人直呼斯莱特的名字。他经营着佛罗里达群岛的“斯莱特船长潜水探险”公司已有47年。他在基拉戈岛经营潜水业务已有33年，过去14年来，他一直在塔弗涅岛经营一家提供全方位服务的潜水商店、教学设施和潜水船。

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巍峨的身影

斯莱特上尉站在布里奇斯身旁的照片，展现了他高大粗犷的体格。身高六英尺三英寸（约6米）的斯莱特，比布里奇斯，甚至比大多数人都高大。他出生于北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆，3年高中毕业后加入美国陆军，隶属于运输和补给部队。

从北卡罗来纳州格林维尔的东卡罗来纳大学获得工商管理学位后，斯莱特迫不及待地想去佛罗里达州。

“我在杰克逊维尔的一所职业高中教商业，”他告诉我。“1974年，我在杰克逊维尔的国家基督教青年会（YMCA）水肺潜水项目获得了潜水教练证书。1978年，我接手了基督教青年会的项目。1976年，我获得了船长执照。”

斯莱特和他的潜水船在佛罗里达州塔弗尼尔

我没必要再追问斯莱特船长的事。他的故事数不胜数：那些特别的潜水故事，那些他带去潜水的有趣的人，以及那些意外事件，有些他宁愿不去公开，尽管他身上有明显的伤疤可以作证。

他会用失去手指的右手与你握手，剩下的手指因被他喂养的海鳗咬伤而变形。

斯莱特的导师是基斯群岛跳水传奇人物史蒂夫·克莱姆。“克莱姆是‘彭尼坎普公园的花衣魔笛手’，”他回忆道，并补充道：“我们成了朋友。克莱姆负责喂养生物。他告诉我，他冬天不潜水。他当时66岁了，所以我接手了。”

斯莱特的“生物特征”吸引了来自世界各地的潜水员，与他一起探索基韦斯特附近的海洋世界。他曾大胆尝试，把一条沙丁鱼放进嘴里，作为梭鱼的祭品。他亲手喂食的海鳗会蜷缩在他和潜水员之间，狼吞虎咽地吃着鱼肉。

成群的鱼儿在水下跟随斯莱特，等待着施舍。那段时光让潜水员们明白，即使是凶猛的海洋生物，也能用食物和和平的理解驯服，尽管危险无处不在。

事情的起因是一条海鳗爬进了斯莱特的饲料桶。他毫不知情地伸手去捞鱼，结果手指被人误认为是一条鲯鳅。

尽管斯宾塞·斯莱特违反了每个水肺潜水课程都教授的“看但不要碰”的规则，但他仍然坚持下来，并让数千名潜水员更好地了解海洋生物。

曾经有一段时间，喂鱼是毫无争议的

雷击

闪电击中了Slate潜水店附近。暴雨倾盆而下，道路被淹。救生系统公司总裁布奇·亨德里克斯（Butch Hendricks）正在潜水。海况恶劣，已发布小型船只安全警告。

斯莱特有他的潜水艇 失落的大陆 一切准备就绪，狄龙船长随时待命。亨德里克斯打电话询问是否可以将早上的潜水推迟到下午。没问题。这给了斯莱特一个机会，让他与这位年轻的潜水学员和他的教练交流，并分享彼此的故事。

“ 方舟皇家 “当时在，”他告诉他们。“那是英国最重要的航空母舰。当时的情况比今天更糟。我接到了船上的电话，问我是否愿意带皇家海军潜水员去 斯皮格尔格罗夫 沉船。

我告诉他们海浪很汹涌，有8到10英尺（约10到10米）高。他们说这是他们唯一的机会，而且他们自己带了装备。我答应了。他们一共XNUMX个人就到了。我告诉他们，情况会很危险。他们上船，把他们的双联海军油箱和装备收好。海浪很危险——有XNUMX英尺（约XNUMX米）高。海浪非常猛烈，当我们接近现场时，我不得不空转行驶。

斯莱特坐在办公室隔间的转椅上，双脚靠在墙上，蓝色的眼睛里充满了顽皮，他给年轻的潜水员们讲着这个故事。

我告诉他们：做好准备，我不会把人绑在系泊球上。一次五个人跳下去。等你们浮上来，随便找个系泊球，我就把你们接上来。

他们浮出水面，回到船上，说这是他们有史以来最棒的一次潜水。我当时正身处闪电之中。天哪，闪电劈下来的时候太猛烈了。我的船搁浅了。我抬头看了看桅杆，周围有一圈蓝色的光晕——他们管那叫什么，圣埃尔莫之火？

“我告诉所有人不要碰任何金属的东西。当我必须抓住方向盘时，我被猛地一震。”

比布钟

带有乔治·M·比布船钟的石板

美国海岸警卫队快艇上的船钟 乔治·M·比布 坐在斯莱特船长的教室里。当这艘快艇退役并被拆除，准备与一艘姊妹舰一起沉没，作为佛罗里达群岛的人工礁石时，斯莱特的一位熟人买下了这口钟。

那里确实有这样一个故事：“埃德·乌迪蒂斯经营着一家航海古董店。他拿到钟后，告诉我有件东西要给我，问我是否想要？我答应了，然后他就把这口钟送给了我，这口钟最初来自 比伯设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

沉船上的潜水员可以回忆起它曾经自豪地服役的日子，它的钟现在由一位潜水先驱保存，他继续在佛罗里达群岛分享他的教学经验。

Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原装 Sea Hunt 双套装进行潜水

海上狩猎 该剧于 1958 年至 1961 年间播出。Slate 的维修技术员 Skip Dawson 船长拥有 Lloyd Bridges 的原装双罐（即剧中使用的双罐），并且他使用这些双罐进行潜水——他是另一个活着的传奇人物，他在海洋和海底拥有丰富的经验，赢得了全世界的尊重和钦佩。

斯莱特船长的潜水冒险 位于 1 号高速公路上，塔弗尼尔 (Tavernier) 90.7 英里标记处的海边。

约翰·克里斯托弗·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也写道： 加勒比海珊瑚死亡, 海龟的奇迹, 墨西哥湾流中的珊瑚更加幸福, 水下艺术之父：安德烈·拉班