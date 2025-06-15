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无法抑制的斯莱特船长是如何失去手指的

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斯宾塞·斯莱特正在喂养海鳗
斯宾塞·斯莱特正在喂养海鳗

斯宾塞·斯莱特船长是佛罗里达州潜水界的风云人物，多年来见证了诸多变化。他与拍摄这些照片的约翰·克里斯托弗·费恩进行了交谈。

“劳埃德·布里奇斯是谁？”一位年轻的潜水员天真地问道。 

斯宾塞·斯莱特上尉拍摄了一张已故明星的巨幅放大照片 海上狩猎 从他潜水店后面的办公室墙上下来。

他一时显得有些抱怨，随后才意识到，照片中这位 80 岁、白胡子的布里奇斯早在提出这个问题的潜水员——甚至站在他旁边的年轻教练——出生之前，就曾出演过关于潜水员迈克·尼尔森及其英雄事迹的开创性电视连续剧。

斯莱特与年轻时的自己以及 65 年前《海底总动员》的主演劳埃德·布里奇斯在一起
斯莱特与年轻时的自己以及 65 年前曾出演《海底追捕》的劳埃德·布里奇斯

“我受邀参加劳埃德·布里奇斯的80岁生日派对，”斯莱特对着欣赏他和布里奇斯合影的年轻跳水运动员们说道。“我77岁了。我告诉所有人。我喜欢老年人还在做事，”他解释了布里奇斯的成名之处后补充道。 

很少有人直呼斯莱特的名字。他经营着佛罗里达群岛的“斯莱特船长潜水探险”公司已有47年。他在基拉戈岛经营潜水业务已有33年，过去14年来，他一直在塔弗涅岛经营一家提供全方位服务的潜水商店、教学设施和潜水船。

目录
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巍峨的身影

斯莱特上尉站在布里奇斯身旁的照片，展现了他高大粗犷的体格。身高六英尺三英寸（约6米）的斯莱特，比布里奇斯，甚至比大多数人都高大。他出生于北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆，3年高中毕业后加入美国陆军，隶属于运输和补给部队。 

从北卡罗来纳州格林维尔的东卡罗来纳大学获得工商管理学位后，斯莱特迫不及待地想去佛罗里达州。

“我在杰克逊维尔的一所职业高中教商业，”他告诉我。“1974年，我在杰克逊维尔的国家基督教青年会（YMCA）水肺潜水项目获得了潜水教练证书。1978年，我接手了基督教青年会的项目。1976年，我获得了船长执照。”

斯莱特和他的潜水船在佛罗里达州塔弗尼尔
斯莱特和他的潜水船在佛罗里达州塔弗尼尔

我没必要再追问斯莱特船长的事。他的故事数不胜数：那些特别的潜水故事，那些他带去潜水的有趣的人，以及那些意外事件，有些他宁愿不去公开，尽管他身上有明显的伤疤可以作证。

他会用失去手指的右手与你握手，剩下的手指因被他喂养的海鳗咬伤而变形。 

斯莱特的导师是基斯群岛跳水传奇人物史蒂夫·克莱姆。“克莱姆是‘彭尼坎普公园的花衣魔笛手’，”他回忆道，并补充道：“我们成了朋友。克莱姆负责喂养生物。他告诉我，他冬天不潜水。他当时66岁了，所以我接手了。”  

斯莱特的“生物特征”吸引了来自世界各地的潜水员，与他一起探索基韦斯特附近的海洋世界。他曾大胆尝试，把一条沙丁鱼放进嘴里，作为梭鱼的祭品。他亲手喂食的海鳗会蜷缩在他和潜水员之间，狼吞虎咽地吃着鱼肉。 

成群的鱼儿在水下跟随斯莱特，等待着施舍。那段时光让潜水员们明白，即使是凶猛的海洋生物，也能用食物和和平的理解驯服，尽管危险无处不在。

事情的起因是一条海鳗爬进了斯莱特的饲料桶。他毫不知情地伸手去捞鱼，结果手指被人误认为是一条鲯鳅。

尽管斯宾塞·斯莱特违反了每个水肺潜水课程都教授的“看但不要碰”的规则，但他仍然坚持下来，并让数千名潜水员更好地了解海洋生物。

曾经有一段时间，喂鱼是毫无争议的
曾经有一段时间，喂鱼是毫无争议的

雷击

闪电击中了Slate潜水店附近。暴雨倾盆而下，道路被淹。救生系统公司总裁布奇·亨德里克斯（Butch Hendricks）正在潜水。海况恶劣，已发布小型船只安全警告。 

斯莱特有他的潜水艇 失落的大陆 一切准备就绪，狄龙船长随时待命。亨德里克斯打电话询问是否可以将早上的潜水推迟到下午。没问题。这给了斯莱特一个机会，让他与这位年轻的潜水学员和他的教练交流，并分享彼此的故事。

方舟皇家 “当时在，”他告诉他们。“那是英国最重要的航空母舰。当时的情况比今天更糟。我接到了船上的电话，问我是否愿意带皇家海军潜水员去 斯皮格尔格罗夫 沉船。 

我告诉他们海浪很汹涌，有8到10英尺（约10到10米）高。他们说这是他们唯一的机会，而且他们自己带了装备。我答应了。他们一共XNUMX个人就到了。我告诉他们，情况会很危险。他们上船，把他们的双联海军油箱和装备收好。海浪很危险——有XNUMX英尺（约XNUMX米）高。海浪非常猛烈，当我们接近现场时，我不得不空转行驶。 

斯莱特坐在办公室隔间的转椅上，双脚靠在墙上，蓝色的眼睛里充满了顽皮，他给年轻的潜水员们讲着这个故事。

我告诉他们：做好准备，我不会把人绑在系泊球上。一次五个人跳下去。等你们浮上来，随便找个系泊球，我就把你们接上来。 

他们浮出水面，回到船上，说这是他们有史以来最棒的一次潜水。我当时正身处闪电之中。天哪，闪电劈下来的时候太猛烈了。我的船搁浅了。我抬头看了看桅杆，周围有一圈蓝色的光晕——他们管那叫什么，圣埃尔莫之火？ 

“我告诉所有人不要碰任何金属的东西。当我必须抓住方向盘时，我被猛地一震。” 

比布钟

带有乔治·M·比布船钟的石板
带有乔治·M·比布船钟的石板

美国海岸警卫队快艇上的船钟 乔治·M·比布 坐在斯莱特船长的教室里。当这艘快艇退役并被拆除，准备与一艘姊妹舰一起沉没，作为佛罗里达群岛的人工礁石时，斯莱特的一位熟人买下了这口钟。 

那里确实有这样一个故事：“埃德·乌迪蒂斯经营着一家航海古董店。他拿到钟后，告诉我有件东西要给我，问我是否想要？我答应了，然后他就把这口钟送给了我，这口钟最初来自 比伯设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“ 

沉船上的潜水员可以回忆起它曾经自豪地服役的日子，它的钟现在由一位潜水先驱保存，他继续在佛罗里达群岛分享他的教学经验。

Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原装 Sea Hunt 双套装进行潜水
Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原装 Sea Hunt 双套装进行潜水

海上狩猎 该剧于 1958 年至 1961 年间播出。Slate 的维修技术员 Skip Dawson 船长拥有 Lloyd Bridges 的原装双罐（即剧中使用的双罐），并且他使用这些双罐进行潜水——他是另一个活着的传奇人物，他在海洋和海底拥有丰富的经验，赢得了全世界的尊重和钦佩。 

斯莱特船长的潜水冒险 位于 1 号高速公路上，塔弗尼尔 (Tavernier) 90.7 英里标记处的海边。

约翰·克里斯托弗·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也写道： 加勒比海珊瑚死亡, 海龟的奇迹, 墨西哥湾流中的珊瑚更加幸福, 水下艺术之父：安德烈·拉班

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