埃克斯茅斯号巡防舰——记录并铭记

Technical instructor trainer Rich Walker will be taking to the Tech Stage at the GO潜水表演 2024 月份讨论 XNUMX 年对埃克斯茅斯号沉船的探险。

21 年 1940 月 22 日,埃克斯茅斯号驱逐舰在护送塞浦路斯王子号从阿伯丁前往斯卡帕湾时,在距威克约 20 英里的马里湾被 U-XNUMX 鱼雷击中。

她和 190 名船员全部沉没。

鲍勃·贝尔德 (Bob Baird) 和凯文·希思 (Kevin Heath) 确定了一个可能的位置,2001 年,欧洲技术潜水中心的潜水员确认该地点就是埃克斯茅斯号。2002 年,根据 1986 年《军事遗迹保护法》,埃克斯茅斯号被指定为受控地点。

2024 年,国防部颁发了潜水许可,2024 年 XNUMX 月,一支潜水员队伍集合起来记录该遗址并向遇难者致敬。潜水工作由 MV Clasina 进行,Lost in Waters Deep 的 Kevin Heath 也在船上指导侧扫声纳勘测。

Rich Walker and Jen Smith will present a short history of HMS Exmouth, and then show a combination of sketch, video, photography and photogrammetry media to reveal this important war grave to the audience. Rich said he hopes that the people present will feel some of the same reverence the divers felt on the dives and join them in paying respect to the brave crew of HMS Exmouth.

