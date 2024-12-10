哈尔·沃茨：斯库巴先生的逝世

另一位美国极限跳水巨星逝世：哈尔·沃茨于 88 月 7 日在佛罗里达州奥卡拉去世，享年 XNUMX 岁。近几年，他曾八次中风，之后便退出了跳水运动。

沃茨因深层空气潜水而闻名，尽管当他在 1960 世纪 XNUMX 年代初开始从事这项运动时，休闲潜水员想要深潜，除了在空气中潜水并学会尽可能安全地管理过程之外别无选择。

为此，沃茨被称为“潜水先生”，他还创造了这项运动中最著名的说法：“规划你的潜水 – 按照计划潜水“。

他说，这句话只是改编自他年轻时担任私人飞行员时听到的一句格言：“规划航班 – 按照计划飞行“当他开始潜水时，潜水员们下水时彼此之间不会交流任何有关他们在水下想要做什么的话，这是很正常的事，”他曾经说过。

小广告，大进步

沃茨出生于 10 年 1935 月 20 日，1961 年后在佐治亚州亚特兰大约翰·马歇尔法学院攻读硕士学位期间发现了水肺潜水。六年后，他搬到了佛罗里达州奥兰多，才再次尝试潜水。XNUMX 年，他在报纸上看到一则二手水肺装备的小广告，一时兴起决定买下它。

卖家建议 Watts 阅读 美国海军潜水手册 然后在一家酒店的游泳池与他见面，向他演示了该设备的实际操作。15 年 22 月 1962 日，他第一次使用该设备在水晶河进行公开水域潜水，深度约为 XNUMX 米，他说当时被一头海牛吓到了，但那时他已经迷上了这项新运动。

同年晚些时候，他成立了自己的商店“佛罗里达潜水员用品店”（FDS），从那里开始培训洞穴潜水员，并从 1963 年开始颁发第一张 FDS 洞穴潜水员认证卡。

在他创办学校的那一年，他还被国家潜水学校协会 (NASDS) 的创始人约翰·加夫尼 (John Gaffney) 任命为培训总监和第一位开放水域教练，并成为 NASDS 唯一的洞穴潜水员培训师。

那年 75 月，沃茨进行了他所说的第一次深潜，下潜深度达到 XNUMX 米。在接下来的几年里，他的专业潜水俱乐部 Forty Fathom Scubapros 在佛罗里达州进行了多次深达 XNUMX 米甚至更深的潜水。

1967 年，沃茨以 119 米的深度创造了深层空气潜水的正式世界纪录，并于 1970 年创下了 127 米的洞穴深度纪录。同年，他还出版了第一本扩展范围深层潜水指导手册，并委托内德·德洛奇制作了这部电影 深潜 位于瓦库拉泉 (Wakulla Springs)。

他后来还训练了另外六名创下世界纪录的深水空气潜水员，其中包括他的女儿斯嘉丽，她在 129 年创下了 1999 米的女子纪录。同年，英国潜水员马克·安德鲁斯也在瓦茨的指导下创下了 158 米的男子纪录。他自豪地说，截至 9 年 9 月 99 日，他已指导 55 名潜水员在空气中潜入 100 米至 127 米的深度，没有发生任何事故。

提前参加派对

1969 年，沃茨与汤姆·蒙特 (Tom Mount) 和其他六人共同创立了佛罗里达州国家洞穴潜水协会 (NACD)。

最初的佛罗里达潜水员供应公司在当年发展成为佛罗里达州立潜水学校 (FSSS)，在佛罗里达州设有四个校区，在圣卢西亚设有加勒比海基地。FSSS 从 1970 年开始发放洞穴潜水员认证卡。

Hal Watts 在办公室

1988 年，该协会更名为专业水肺协会 (PSA)，并于 1995 年更名为 PSAI，成为国际性组织。该协会的成立时间可以说比其他任何在休闲运动和技术潜水领域提供潜水员和教练级别认证的机构都要早近三十年。

作为 PSAI、IANTD、NASE、NAUI、PDIC 和 TDI 机构的扩展范围教练培训师，Watts 有资格教授深层空气、氮氧混合气、扩展范围氮氧混合气、三混气、循环呼吸器、全面罩、干式潜水服、洞穴、洞穴、DPV 和沉船穿透。他是 NASE、PDIC 和 SSI 的教练评估师/认证师、PADI 高级潜水员培训师和许多品牌 CCR 的循环呼吸器教练培训师。

瓦茨还因提出章鱼调节器的想法而受到赞誉，他与 Scubapro 和 Sportsways 合作开发了该调节器。

星体残骸

1990 年，沃茨成为首批潜入著名的南北战争装甲舰的休闲潜水员之一 显示器 他在北卡罗来纳州海岸与 Gary Gentile、Billy Deans 和 Steve Bielinda 一起潜水，还潜入了 75 米深的 安德烈多丽亚 纽约以外。

特鲁克泻湖的日本沉船和 路西塔尼亚 他不顾别人的劝阻，训练船主格雷格·贝米斯 (Gregg Bemis) 成功潜入沉船 90 米深，完成了这艘爱尔兰班轮的建造，这也成为他最喜欢的沉船名单的一部分。

沃茨是 SSI 白金职业奖获得者，退役时拥有超过 10,000 次潜水经验，他保留了在 前列腺癌协会. 潜水员 编辑总监马克·埃文斯在船上度过了一个有趣的星期，他说 水猫 2000 年代中期，这位著名的潜水员和他的妻子简一起在巴哈马船上生活。

他说：“哈尔·沃茨是技术潜水圈的真正传奇人物，拥有多项深潜吉尼斯世界纪录，但他也是一位真正的绅士，与他相处很愉快。”

“我深情地回忆起下午从 水猫 发现 Hal 和 Jan 躺在后甲板的吊床上，经常拿着一个空盘子，上面撒满饼干屑。由于他偏爱这些美味佳肴，我们在那次旅行中给他起了个绰号叫“饼干怪兽”！”

哈尔·沃茨留下了他的第五任妻子简，他们结婚已 22 年，还有女儿克尔斯滕·斯坦福和斯嘉丽·沃茨、孙子瑞安·斯坦福和曾孙怀亚特。

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