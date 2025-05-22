无论去哪里都带着 GoPro

埃克雷姆·帕尔马克西兹（EKREM PARMAKSIZ）是一位专注于鲨鱼拍摄的水下摄影师，他曾经享受着水下世界的宁静，如今却担心高质量相机的普及正在将水下世界变成一个疯狂的内容矿场。难道“精灵”已经从盒子里跑出来了——他该做什么？ 认为？

在踏入潜水世界之前，海洋对我来说一直像一颗遥远的星球。童年时期，我只能通过电视纪录片，远远地欣赏水下世界。美丽、神秘，甚至略带一丝恐惧。

我并不是在那里长大的，我也不是天生的游泳健将，但是下面的寂静、失重感、隐藏在波浪之下的世界——这些都吸引着我。

一望无际的蓝色珊瑚花园，还有像银色风暴般翻腾的鱼群，这些并非吸引我的唯一原因。我从小就被鲨鱼吸引。这可不是典型的寻求刺激， 《大白鲨》启发的方式，但更深层次的东西。

当其他孩子被电影或一排排锋利牙齿的图像吓坏时，我却翻阅百科全书，在学校笔记本的空白处画鲨鱼，并乞求允许在电视上观看鲨鱼纪录片。

它们身上有一种独特的特质：强大、古老、被误解。对我来说，它们不仅仅是捕食者，更是延续了数百万年的狂野世界的象征。我不认为它们是怪物。我看到的是神秘。

我记得在1990世纪XNUMX年代的一部自然纪录片里看到过一个场景，潜水员被鲨鱼包围。水面平静，鲨鱼像幽灵一样在他们周围游动。我肯定把这些画面倒放了十几遍。我想亲临现场，我心想。我想了解它们，而不是害怕它们。

目录 目录 只是潜水 超现实蓝调 面罩放下，相机取出 追逐 锤头鲨遭遇战 一种魔法

只是潜水

起初，我只是想潜水。海洋是大多数人从未真正体验过的世界。他们能看到水面——波浪、倒影、色彩——却听不到水下的寂静，也看不到珊瑚礁上生命的点点滴滴：小丑鱼守护着自己的家园，海龟在阳光下滑行，礁鲨像问号一样划破蓝色的海水。

保卫家园的小丑鱼

最初的目标，是感受海水环绕，感受漂浮在那些我以前只在书本和屏幕上见过的生物之间，仿佛没有重量。但从第一次潜入到第一百次潜入之间，我意识到，仅仅亲眼看到是不够的。我想要想象它。

我并没有打算成为一名水下摄影师。我拿起相机不是为了创作艺术，至少一开始不是，而是为了记录。

后来，它变成了一种解读的方式：捕捉那些脆弱、转瞬即逝的瞬间，并将它们定格，让别人也能见证我所见。奇迹。宁静。生命。

水下摄影 并非关乎完美的拍摄。它成为了一种表达敬畏的方式——一种将寂静与神秘带回他人视野的方式。每一张照片都是一场对话：不仅仅是“看看我看到了什么”，而是“看看我们正面临失去什么的风险”。

超现实蓝调

我已经做了 18 年多了 水下摄影 艺术家。最初只是想捕捉大海超现实的蓝色，但很快便对鲨鱼产生了痴迷。这份简单的热情很快变成了一种目标。

在这个过程中，我意识到我并没有成为一名拿着相机的潜水员，而是一名讲故事的人，一个恰好在蓝色领域工作的人。

曾经有一段时间，我潜水是为了寻找那份宁静，但随着岁月的流逝，有些事情发生了变化。那种与海洋生物不间断的互动开始逐渐消失，也越来越难寻觅。

当我悬浮在水面和失重状态时，我曾经感到一种宁静，但现在这种宁静正受到一些过度事物的影响：不断使用 GoPro、录制灯光的红光，以及对“再拍一张”的渴望。

我走到世界各地，到处都有这些摄像机——挂在棍子上，灯光闪烁，人们移动不是为了观看珊瑚礁，而是为了捕捉它。

不久前，潜水时携带相机还是一种选择——只有那些有潜水经验的人才能选择。 测试、耐心或目标。现在，这几乎是意料之中的事。GoPro 被夹在每一个 面膜背带，每只手都带着一个圆顶镜头，水下狗仔队开始工作时，灯光闪烁。有时感觉水下的运动摄像机比鱼还多。

潜水不再仅仅关乎潜水本身，而更注重内容。目光所及之处，都能看到另一台相机架在水面上，潜水员们也更专注于拍摄素材而非捕捉瞬间。珊瑚礁仿佛变成了一个电影场景，每只海龟都成了明星，每条鲨鱼都成了转瞬即逝的客串，每个珊瑚礁都成了背景。

面罩放下，相机取出

在我早期的潜水经历中，那时我甚至还没有相机，一切都感觉神圣。静谧，毫无掩饰。我不再考虑角度或镜头，只是睁大双眼，漂浮在一个毫不在意我是否在观看的世界里。

现在？我曾经潜水过，那里的人几乎不看海水。 口罩 向下，相机伸出，像水下影响者一样追逐剪辑。

寻找赚钱的机会

我曾见过潜水员们挤向海马，挤进清洁站，或是在珊瑚礁上方几英寸处漂浮，只为拍到“关键一击”，而珊瑚礁屏住呼吸，鱼群四散逃窜。GoPro 曾经只是个工具，如今却成了条件反射。

我绝不是反对相机——我手里拿着一台非常专业的全画幅相机，怎么会反对呢？——但我越深入，就越渴望那些安静、未被记录的瞬间，那种别人永远无法看到的瞬间。那些不需要编辑、发布或审批，只需要记忆的瞬间。

当相机无处不在时，存在感就变得稀缺了。集体潜水更像是漂浮的电影场景。我曾经经历过这样的情况：潜水员们与裸鳃类动物擦肩而过，却对它们视而不见，追逐海龟，甚至在距离狮子鱼几英寸的地方徘徊，只为拍到完美的照片。

我理解人们渴望捕捉那些完美瞬间的强烈欲望——海龟在阳光下滑行，鲨鱼从深海游弋。这些都是我们想要珍藏、分享、证明我们曾身临其境的记忆。

我曾有过这样的时刻，仿佛一个完美的框架就能容纳我所有的奇妙感受。但不知不觉中，我们中的许多人似乎停止了潜水，开始创作内容。

追逐

现在我在想，我们在这个过程中失去了什么。让我不安的与其说是摄像机，不如说是那种紧迫感。那种追逐。它把我们拉离现实的方式。它把与鲨鱼的静谧邂逅变成了一场摆拍。它割裂了潜水的亲密感——我们不再分享敬畏，而是争抢拍摄角度。

潜水导游曾经只是带路，指出我们可能错过的隐藏事物：伪装在珊瑚中的蝎子鱼，在海葵中跳舞的清洁虾，在我们下方缓慢跳动的海参 鳍他们是故事的讲述者，而不仅仅是领导者、珊瑚礁的诠释者。

但最近，他们忙得不可开交——不是因为石板或礁石指南，而是因为GoPro。GoPro装在支架上，带灯，还有圆顶罩。现在经常能看到导游拍摄每一个瞬间，把相机转向团队进行水下自拍，或者追逐海龟，为商店的Instagram视频拍摄出完美的片段。

内容就是货币

有时我很感激。这些镜头是很好的纪念品，而且他们很了解拍摄角度。我被剪辑得非常漂亮的精彩片段标记过，我承认，看到自己漂浮在蓝色海洋中，被珊瑚和阳光包围，就像自然电影里的场景一样，感觉很酷。

但我内心深处却怀念以前的节奏。那种宁静，那种人性化的关怀。现在的导游更像是摄影师，而不是自然观察者。有时，他们会拿着GoPro相机走在前面，而其他人则散开。有时，他们会拍摄，而不是指给我看我游过时遇到的稀有生物。

这不是他们的错——而是我们构建的文化。如今，内容就是货币。商店需要推广。潜水员需要纪念品。而导游们则夹在安全、讲故事和社交媒体之间，试图兼顾所有事情。

锤头鲨遭遇战

我记得在马尔代夫遇到过一次非常奇怪的情况，当时我们遇到了一大群锤头鲨，有几十只。

它们以缓慢的队形游动，身体像古代文物一样划过水面，头部左右摆动，似乎不只是在寻找猎物——也许，它们也在寻找和平。

你猜怎么着？两个本该站着不动的潜水向导忍不住，手里拿着GoPro相机，朝鲨鱼群游去。用力。急切。速度太快了。然后，转眼间，鲨鱼就消失了。

尾巴一甩，它们又消失在蔚蓝的海水里，仿佛从未出现过。导游们尴尬地回到队伍里，摄像机还在拍摄，但空空如也。

回到船上，我走近他们，引用了他们的话：“最难忘的邂逅是你静静地停留，让大海向你涌来。”

“让大海来到你身边”

还有其他重要事实需要考虑。过度使用水下摄像机可能会带来各种环境、伦理和实际后果。

它会扰乱海洋生物，并对栖息地造成物理破坏——携带相机的潜水员可能会意外触碰或踢到脆弱且生长缓慢的珊瑚礁。一些物种可能会变得过于适应人类的存在，使它们更容易受到捕食者或偷猎者的攻击。

并且很受欢迎 水下摄影 地方可能会变得过于拥挤，导致生态系统恶化和游客体验质量下降。

一种魔法

在水下，有一种无法用视频表达的魔力——那些无法在镜头前展现的瞬间。 旨在.我希望我们不要忘记，并不是所有的事情都需要记录。

有些事情，在此刻、在寂静中，在珊瑚礁的陪伴下，才能更好地感受到，早在我们按下“录音”键之前，珊瑚礁就在讲述着故事。

这些天，我都退缩着。让摄像师们蜂拥而至。我看着他们身后的礁石再次平静下来。我聆听着寂静的回归。

因为对我来说，潜水从来都不是为了能带回家什么。而是为了能留下什么——噪音、匆忙、自我——以及我能在记忆中珍藏什么。海洋并非内容的背景，而是一个生机勃勃、充满生机的世界。有时，我觉得它值得我们投入的不仅仅是镜头，更是全心全意的关注。

Ekrem Parmaksiz 的作品可以在 他的网站 并在Instagram上 @ekremcbi，Divernet 上的文章包括 与老虎港鲨鱼一起独自潜水 和 流氓鲨鱼？红海里到底发生了什么？