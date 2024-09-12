去沉船潜水——甚至不会被弄湿！

以及一系列高品质扬声器，包括 史蒂夫·巴歇尔, 吉尔·海纳斯（Jill Heinerth）, 理查德·哈里斯, 莉兹帕金森 和 皮特·梅斯利是， GO 潜水表演 ANZ 70 月份还将推出一系列互动元素，包括借助虚拟现实的奇迹，体验 XNUMX 米深的沉船潜水。

加入 3D 摄影测量专家和 GUE 技术 讲师 教练 约翰肯德尔 为了获得这种完全身临其境的体验——戴上耳机，抓住控制器，然后开始对一艘古老沉船遗迹进行令人惊叹的逼真探索。

电视节目主持人兼作家 Ross Kemp 亲自尝试 VR 沉船潜水

VR 沉船潜水在英国 GO 潜水展上大获成功，现在 John 将把这一令人惊叹的体验带到悉尼的首届活动中。无论年轻还是年老，无论潜水员还是非潜水员，这都是适合您的完美“潜水”！

残骸非常逼真

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、尝试潜水、示范池、美人鱼等等。

去沉船潜水 - 甚至不用弄湿自己！4

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。