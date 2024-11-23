礼品指南：7 本适合潜水员的新书

潜水员与厨师，

作者：拉塞·斯潘·奥尔森

我正在读书 潜水员与厨师 这时，一个朋友打来电话。没过多久，他说：“我想你已经读过 潜水员与厨师“我从来没有遇到过这种情况，我想这一定意味着这是一本“当下之书”。

如果你还没有读过这本书，那么你可能还记得 2013 年激发你创作这本书的新闻故事，关于一艘尼日利亚拖船在可疑的情况下迅速沉没，船上 12 名船员被困在甲板下。

当一队在该地区工作的饱和潜水员被叫去做一件他们很少会被要求做的事情时——在30米深的沉船内部寻找尸体——他们震惊地发现，其中一名船员，也就是厨房厨师，在被困在船的最远地方两天多之后仍然活着。

这不是剧透，因为这本书是一部“故事情节”的书，详细追溯了到目前为止发生的事情，以及关键的接下来发生的事情。它的结尾也有几个转折，这当然让我感到惊讶。

作者是一名电影制片人，这本书是他的一部关于非凡水下生存故事的纪录片，其中包含来自幽闭船体空间的原始图像。

他把故事情节安排得非常清晰，并穿插了潜水员、他们的控制船和厨师哈里森之间的原始交流部分，这种方法非常有效。

救援工作

如果我要批评的话——而且这非常微不足道——那就是尽管作者写得很清楚，但他似乎如此专注于确保读者 得到 每一个点。这种决心意味着一定程度的重复。

然而，在读完本书的前半部分后，这种感觉就消失了。相比之下，在后面的一集里，由于潜水员忽略了一个关键因素，救援任务几乎被打乱。这个悬崖边缘的情况解决得如此迅速和突然，以至于我很难想象它是如何发生的——现在仍然如此。

所有这些都不会影响这本书令人兴奋和感动的事实，奥尔森让这本书读起来很轻松——尽管正如最后几章所表明的那样，对他来说，研究和写作并不容易。这个令人叹为观止的故事值得你花相对较短的时间去阅读。

分拆出版物，国际标准书号：9781909455610

平装本，15x23cm，176页，20 英镑

珊瑚三角浮雕：生物多样性与少数多数，

作者：Alan J Powderham 和 Sancia ET van der Meij

总是很难猜测 Dived Up 的下一个合作出版商会是哪家，但是， 潜水员与厨师 表明，它的选择从来都很有趣。

我读了前作 珊瑚三角浮雕，这被称为 位于珊瑚三角区的中心，当它在 2021 年问世时，我认为它是引人入胜的文字和 水下摄影.

艾伦·鲍德汉姆 (Alan Powderham) 是一位非常出色的微距摄影师，当时和现在，他都与海洋生物学家桑西娅·范德梅伊 (Sancia van der Meij) 合作，深入了解构成印度太平洋珊瑚礁生物主体的“少数”微小鱼类和无脊椎动物。

上一本书给人留下了深刻的印象，尤其是它坚持潜水员的观点，我们摘录了六页的内容 潜水员 杂志 分享喜悦。 珊瑚三角浮雕 采用同样超方形的咖啡桌格式制作，并且效果同样出色。

我读过很多这样的书，其中摄影师挑选出他们最好的照片，然后想出一些似是而非的章节标题和华而不实的文字来证明这些选择的合理性，但 Powderham 和 van der Miej 非常谨慎，不会落入这个陷阱。

选择和分组图片是有充分理由的——在本例中是按照动物类型——而文字虽然很少，但却是经过精心挑选的信息，可以表明原创思想，让读者觉得它们值得记住。

鲍德汉姆的照片倾向于阴暗的一面——他是那些能够抵制让照片流行起来的冲动的摄影师之一——而且由于这些照片延伸到页面边缘并相互融合，其效果是充斥着读者的视野，就像在潜水一样，使体验更加身临其境。

这本书本质上是一本图画书，我只能说这本书值得反复阅读。我认为大多数海洋生物观察者都会喜欢它，水下摄影师尤其如此。

分拆出版物，国际标准书号：9781909455573

精装本，22x30cm，224页，45 英镑

52 项作业：水下摄影，

作者：Alex Mustard

52分配 是 Ammonite Press 出版的一系列关于 摄影 – 上次我查看时有 14 个标题，主题从黑白、无人机到街头和 Instagram 摄影.

现在有一个专门的 水下摄影 此版的作者正是英国的亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard)，他的资历几乎无需赘述。

与该系列的其他作品一样， 水下摄影 包括为期一年的每周研讨会作业，旨在“培养核心技能，拓展视野和激发创造力”，更不用说制作出令人惊叹的图像了。

任务范围从拍摄海底生物的完美超微距照片到创造性地利用现有光线拍摄沉船的情绪照片，每项任务都附有实用但不太技术性的建议，并留有注释空间。

52 项作业中的每一个都有一个键，显示所涉及的任务类型，无论是大动物、伙伴、作文， 一台、鱼类、灯光、微距、风景、技巧、广角或沉船。这本书充满了 Mustard 的励志镜头、技巧面板和直接的写作，确保他的建议有效。简单的方法有助于将注意力集中在关键元素上。

有些任务涉及参加比赛或制作等举措 杂志 封面照片（很高兴看到作者的杰出作品之一 潜水员 封面作为示例，说明为什么如此少的图像实际上能够经受住多个封面的竞争）。

您无疑已经想到的问题是，在现实世界中，除了温水潜水专业人士之外，很少有潜水员足够幸运，能够定期进入完成所有这些项目所需的各种地点。

马斯塔德很清楚这一点：“我精心设计的任务大多可以在一次潜水或一个合适的潜水日内完成，”他在前言中说道。“这些任务旨在大致按顺序完成，而不是你挑选自己最喜欢的任务。”所以我认为信息是尽你所能。

对于大多数认真追求自我提升的水下摄影师来说，仅仅阅读这本书就会是一个愉快的过程，让他们对下一次旅行有很多想法。

菊石出版社, ISBN 9781781454893

精装本，21x14cm，128页，12.99 英镑

北美东海岸的鲨鱼、鳐鱼和银鲛，

作者：David A Ebert & Marc Dando

这本华丽的实地指南延续了我以前评论过的另一本书，当时我发现它制作得太精美了，不值得冒着在实地工作时被弄脏和折角的风险。

2020 年的那本指南专门针对欧洲和地中海，并声称是第一本涵盖英国可轻松抵达的海域中发现的所有 146 种物种的实地指南。这本新书涵盖了美国和加拿大的大西洋沿岸，范围更广，涵盖了 173 种物种，自然有相当大的重叠。

它包括在巴哈马群岛和百慕大群岛等大西洋岛屿周围发现的板鳃类，向西延伸至墨西哥湾直到尤卡坦半岛，还包括一些罕见的深海物种。

仅以灯笼鲨为例，你会发现一页带有彩色照片的介绍，接下来是三页说明身体形状和标记的内容，然后是详细的牙齿指南，之后我们才会介绍这九个物种。

对于其中的每一个，我们都有 Dando 的胜过照片的横向和空中科学插图、详细描述、栖息地、生物学、 IUCN 红色名录状态、深度范围、不同成熟阶段的尺寸和其他关键细节（关键在封面上），以及分布图。

如果您无法确定绿灯笼鲨喜欢的食物，那么您可能永远也找不到。

太平洋鲨鱼研究中心项目主任、担任过许多其他板鳃类相关职位的戴维·埃伯特 (David Ebert) 在许多较为笼统的章节中对每个物种进行了清晰的描述。国际鲨鱼保护协会的索尼娅·福特汉姆 (Sonia Fordham) 还专门撰写了一章关于保护的书籍。这是一本引人入胜且内容全面的参考书。

普林斯顿大学出版社，国际标准书号：9780691206387

精装本，18x22cm，430页，35 英镑

戈佐岛和科米诺岛潜水，

作者：Richard Salter（第二版）

这可能是第二版，但值得注意，因为马耳他群岛是英国和欧洲大陆潜水员的热门目的地，而且长期以来一直存在激烈的竞争，为他们提供权威的潜水指南。

我相信这是第一个忽略马耳他本身而专注于北部两个岛屿的潜水活动。这很合理，因为许多潜水游客选择以戈佐岛为基地，那里有很多事情可以让他们忙个不停。

由于独立的岸上潜水团体可以探索马耳他群岛，因此对旅游指南的需求比其他主要由潜水中心组织的潜水目的地要大。

Salter 的书于 2017 年首次出版。他是一位本地潜水员 讲师 对这些场地有深入的工作了解，并通过进一步的研究充实了他愿意与客户分享的现有知识， 摄影 填补空白。

修订版仅收录了一个新站点，即 赫菲斯托斯，总数达到 72 个，其中大部分（58 个）位于戈佐岛周围。

为了记录 赫菲斯托斯 这是一艘 60 米长的油轮，故意沉入 Xatt I-Ahmar 30-40 米深的海底，靠近现有景点 卡维拉, 科米诺兰 和 Xlendi。这本书包含详细的描述、地图和照片，记录了现有地点的变化并更新了有关潜水中心的信息。

就在第一版付印时，蓝窗突然崩塌，经过数个世纪的时间，它变成了一个全新的潜水地点，但 Dived Up 设法及时将书退回并进行了修改。

“事实证明，在视觉效果稳定后，理查德在事后整理的新地点的地图和文字描述基本正确，”出版商亚历克斯·吉布森告诉我。新版本包含一张由皮特·布伦拍摄的《蔚蓝阿尔卑斯山》新照片，并对文本进行了一些进一步的调整。“这次没有发生如此戏剧性的事情，谢天谢地！”

正如吉布森指出的那样，这本书的导航和外观已经得到改进和更新，目的是让人们更容易地找到五个领域的潜水信息。

分拆出版物, ISBN 9781909455580

平装本，184 页，23x16 厘米，20 英镑

鲨鱼百科：鲨鱼传说简明概要，

作者：Daniel C Abel

这本书是普林斯顿大学的另一部鲨鱼作品，可以作为今年圣诞礼物。这本书也有自己的特色，从烫金印花布封面到内部。插画家马克·丹多 (Marc Dando) 带着各种线条画风格的文字片段回来了，但概念围绕着美国海洋科学教授丹尼尔·阿贝尔 (Daniel Abel) 的观察展开，丹尼尔·阿贝尔专门研究鲨鱼生态学和生理学。

这是关于鲨鱼的各种信息，分为大约 100 个按字母顺序排列的条目，好消息是，它避开了诸如“鲨鱼对人类的威胁小于人类对鲨鱼的威胁（哈欠）”之类的陈词滥调，而是介绍了一些我不知道但希望知道的内容。

以下是一篇小品文，摘自关于“快乐艾迪害羞鲨”的奇怪鲨鱼名字：“为什么它是害羞的鲨鱼？因为当它受到海狗等掠食者的威胁时，它习惯于蜷缩成一团，用尾巴遮住眼睛。因此，这种鲨鱼也被称为甜甜圈鲨。

“也许鲨鱼这样做是为了鼓励经常玩耍的海狗玩‘抛鲨鱼’的游戏，而不是吃掉它。”你必须读完它才能知道“快乐埃迪”这个词的出处——或者品味其他名字，如阴茎鲨和棒棒糖鲨。

您会发现一些有趣的观察，例如强直性静止或“佯装死亡”；父母关爱：“根本没有。鲨鱼不吃自己的后代难道还不够高尚吗？”以及用咬苹果游戏来理解鲨鱼咬人的行为。

这本书远不止是一本搞笑的书，它让严肃的主题变得易于理解。这是送给鲨鱼潜水员的一份不错的小礼物。

普林斯顿大学出版社, ISBN 9780691252612

精装本，12x18cm，168页，10.99 英镑

鲸鱼小书，

作者：罗伯特·杨 (Robert Young) 和安娜丽莎·贝尔塔 (Annalisa Berta)

普林斯顿的另一本“小书”也让我想起了它的精装版和风格 观察员 我童年的一系列书籍。它是涵盖从甲虫和蝴蝶到树木和天气等主题的系列书籍的一部分，所有这些主题可能都让人联想到儿童读物，但会产生误导，因为它只是针对自然爱好者。

这本袖珍书由 Tugce Okay 精心绘制插图，并配有精选照片，160 页小页内包含大量事实，非常适合旅行。就我个人而言，我更喜欢与其巨幅主题更相符的格式，尤其是插图方面，但小字体和设计很容易接受。

喜欢 鲨鱼百科，这本书内容丰富，涉及海豚、鼠海豚以及大型鲸鱼的生物学、行为和保护，文笔流畅，内容丰富。

如果您正在为热爱鲸鱼的朋友或亲戚寻找一件小礼物，比如在外出潜水时喜欢乘坐赏鲸船，那么这个礼物非常值得考虑。

普林斯顿大学出版社, ISBN 9780691260129

精装本，10x16cm，160页，12.99 英镑

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