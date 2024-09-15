在 GO Diving Show ANZ 上获取灵感并了解更多有关澳大利亚潜水热点的信息

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GO 潜水表演 ANZ
Blue Horizo​​n Diving 的 Holly Wakely 将努力激励下一代潜水员

快速逼近的 GO 潜水表演 ANZ，将于 28 月 29 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行，免费入场，承诺提供一系列信息丰富、教育意义重大且令人愉快的讲座、展示、展览和互动元素，无论您的潜水经验水平如何 - 灵感/ ANZ 舞台是了解更多当地潜水机会的完美场所 - 并从一些精彩的演示中获得启发。

灵感/ANZ 舞台上的演讲者包括：

GO 潜水表演 ANZ
Roni Ben-Ahron 将谈论菲律宾
目录

罗尼·本·阿隆

可持续旅游倡导者和行业专家 Roni Ben-Ahron 将在灵感舞台上 GO 潜水表演 ANZ 展示菲律宾令人难以置信的多样性。

罗尼逃离了顶层企业，投身深海，过去 15 年一直从事潜水旅游行业。她曾在六个国家担任过运营、销售和营销职位，爱上了亚太地区的潜水。她说：“这里的多样性和色彩温暖人心，就像一盏明灯，指引着我们海洋应该是什么样子。”她的目标是推广可持续的潜水旅游实践，让世界各地的潜水员参与其中。

菲律宾的多样性令人惊叹

菲律宾是世界顶级潜水胜地之一。位于珊瑚三角区中心，您将享受世界上最丰富的生物多样性：生动的珊瑚礁、沉船、令人难以置信的远洋生物、稀有生物和独特的地形。

了解菲律宾最热门的潜水目的地、每个目的地的特色和如何通过亚特兰蒂斯潜水度假村和船宿体验这些目的地。

如今的消费者拥有选择权；您可以根据自己认为重要的价值观选择品牌。环保工作、社区拓展和教育对您来说重要吗？了解在亚特兰蒂斯度假村和船宿潜水时如何产生影响！

GO 潜水表演 ANZ
Torrey Klett 将重点介绍海洋守护者在澳大利亚的工作

托里·克莱特 / 海洋守护者

澳大利亚海洋守护者协会是一家非营利性的海洋保护组织，致力于直接对抗海洋塑料污染，非法、未报告和无管制捕捞，破坏性的海洋生物管理策略以及其他对海洋生态系统及其生物的威胁。

海洋守护者悉尼分会协调员 Torrey Klett 将在 ANZ/灵感舞台上就澳大利亚和当今世界面临的海洋保护问题发表演讲 GO 潜水表演 ANZ 以及我们如何才能实现有意义的改变。

在洪都拉斯担任 PADI 名仕潜水员培训师后，Torrey 开始热衷于海洋保护工作。她认为保护是每个人的责任，并希望您能够感受到参与其中的力量，并为保护我们深爱的海洋做出贡献。

GO 潜水表演 ANZ
特里·康明斯将带你走进昆士兰州附近的跳水运动

特里·康明斯

著名行业人物 Terry Cummins 将登上 ANZ 舞台，对昆士兰水域的奇妙之处进行抒情描述。 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

Terrence (Terry) Cummins 博士是 Dive Queensland 的总裁，也是全球潜水界的杰出人物，同时也是著名的水下摄影师、作家，并曾担任潜水员协会的高级管理人员 训练 机构。

Terry 目前担任多个政府和非政府组织咨询委员会成员，涉及潜水、旅游、立法和商业可持续性，并获得了许多著名奖项和成就，包括被任命为英国探险家俱乐部成员。 纽约 并因其在潜水方面的贡献而获得“澳大利亚勋章”。 

昆士兰海岸潜水

Terry 将带你 照片 此次旅程从昆士兰州南部边界一直延伸到遥远的北部，包括在大堡礁和珊瑚海进行壮观的潜水。他还将就一些媒体对大堡礁状况的错误看法发表意见并回答相关问题，同时强调昆士兰潜水协会成员为来访潜水员提供的独特服务。

GO 潜水表演 ANZ
Nays Baghai 将带你走进《潜入黑暗》的幕后——周六的节目将作为开幕剧

纳斯·巴盖伊

Nays Baghai 是一位独立电影制作人和水下创意者，他将在 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

他现居悉尼，毕业于澳大利亚国家电影学院 AFTRS，他的首部剧情片导演是 降落，赢得了 2020 年悉尼电影节，目前正在 Amazon Prime ANZ 上播放。

他的第二个特点是 潜入黑暗以主舞台演讲者 Jill Heinerth 为主角的影片赢得了 2024 年圣巴巴拉国际电影节的奖项。这部精彩的电影将于周六上午在 GO Diving Show ANZ 上放映，为电影节拉开序幕。

除了担任导演、摄影师和剪辑师的长篇作品外，纳斯还凭借短片和 摄影 工作。他的客户包括索尼、劳力士、德勤、SBS、Scuba Diver 杂志、澳大利亚旅游局等等。

作为一名水下电影摄影师和摄影师，纳斯拥有多种潜水认证，使他能够在传统摄制组无法进入的严苛环境中进行工作。

让不可能成为可能：《潜入黑暗》的幕后故事

身兼数职的导演 Nays Baghai 深入挖掘了他获奖纪录片的秘密，该片讲述了传奇人物 Jill Heinerth 的故事。在此次演讲中，Nays 涵盖了广泛的主题，包括：

  • 潜水 训练 完成项目所需的
  • 复杂电影文件的细节，包括剧本、故事板、拍摄图等
  • 洞穴和其他水下拍摄地点的完整列表
  • 团队遇到的无数挑战
  • 繁琐的编辑过程
  • 循环呼吸器的风险与回报
  • 电影制作与技术潜水的相似之处
GO 潜水表演 ANZ
丹尼·查尔顿就访问印度尼西亚提供建议

丹尼查尔顿

考虑去印度尼西亚潜水 节日那么一定要来听听印度尼西亚的明智建议 潜水旅行 大师丹尼·查尔顿 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

丹尼将登上 ANZ/灵感舞台，提供许多有用的提示和建议，帮助您游览这个美丽的国家，这里是世界上最好的潜水胜地之一。

丹尼拥有旅游学学士学位，在前往印度尼西亚之前在美国公司工作了几年。一年的合同促成了他与安吉莉卡的相遇和结婚，并开始了永久的海外生活。  

他热衷于通过以下方式培养本地人才 训练 和指导。2001 年，他为 Lembeh Resort 业主提供产品开发咨询，并于次年在度假村开设了潜水特许经营店。不久后，Passport to Paradise 产品就开发出来了，让潜水者有机会充分探索北苏拉威西岛。

丹尼 (Danny) 率先将 Lembeh Resorts 和 Murex Resort 的潜水设施开发到最高标准，并提供广泛的便利设施。

GO 潜水表演 ANZ
James Hunter 将谈论水下考古学

詹姆斯亨特

詹姆斯·亨特 (James Hunter) 是澳大利亚国家海事博物馆的海军遗产和考古学馆长，他将在 ANZ/Inspiration Stage 上发表精彩演讲 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

詹姆斯于 2012 年获得弗林德斯大学海洋考古学博士学位，并于 2001 年获得西佛罗里达大学历史和历史考古学硕士学位。

他涉足历史和海洋考古领域二十余年，参与了美国多处具有国际意义的沉船遗址的调查，其中包括美国内战时期的潜艇 HL Hunley 以及 1559 年在佛罗里达州彭萨科拉湾沉没的西班牙大帆船伊曼纽尔角沉船。

詹姆斯的博士研究探索了澳大利亚和新西兰殖民时期和早期国家海军使用的鱼雷艇防御的历史和考古学。他于 2015 年 XNUMX 月被任命为博物馆的馆长，并参与了博物馆的多个海洋考古项目，包括对澳大利亚第一艘潜艇的沉船调查 AE1 巴布亚新几内亚二战轻型巡洋舰 HMAS 珀斯 （I）在印度尼西亚搜寻并确认詹姆斯·库克号沉船地点 奋进 在美国。

GO 潜水表演 ANZ
Blue Horizo​​n Diving 的 Holly Wakely 将努力激励下一代潜水员

霍莉·韦克利

潜水 讲师 和旅游领队 Holly Wakely 将在 ANZ / 灵感舞台上 GO 潜水表演 ANZ 9 月，她将继续她的使命，激励更多的人参与潜水。

霍莉 21 岁时已经完成了 2,000 多次潜水，并且是 PADI 课程总监。但她的旅程开始得更早，四岁时她第一次发现了自己对水下世界的热爱。她的热情促使她驾驶 PADI Junior 潜水长 计划。Holly 现在喜欢教授各种级别的潜水，尤其是针对儿童。

Holly 对潜水的热爱不仅仅局限于教学。她还共同经营着 Blue Horizo​​n Diving YouTube 频道，与大家分享潜水冒险和技巧。Holly 还组织和带领世界各地的潜水旅行。 

她喜欢以自己认为合适的方式与他人分享她的热情。她的目标是让更多人加入潜水社区，包括热爱海洋的孩子！

从青少年潜水员到课程总监：吸引下一代

霍莉·韦克利 (Holly Wakely) 曾是一名青年潜水员，现已成为课程总监，她分享了通过不同媒体吸引下一代潜水员的策略。霍莉的经历改变了她作为潜水员和个人的身份。她的目标是激励他人，支持青年潜水员追求个人旅程，建立一个包容性的潜水社区。霍莉通过社交媒体网络与青年潜水员保持联系，例如 YouTube 和 TikTok，并讨论这些如何塑造潜水的未来。

GO 潜水表演 ANZ
潜水员警报网络的 Matias Nochetto 博士将进行鼓舞人心且具有教育意义的演讲

马蒂亚斯·诺切托

潜水员警报网络备受尊敬的医疗服务副总裁 Matias Nochetto 博士将在首届 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

Nochetto 博士自 2006 年起在 DAN 工作。他是 DAN-UHMS 继续医学教育项目的联合主任，也是多个国家和国际潜水医学课程和项目的教员。

他成为了一名潜水员 讲师 （1999 年）在医学院学习期间，他完成了为期三年的高压氧和潜水医学临床和研究奖学金，将两大爱好结合起来。

GO 潜水表演 ANZ
在 GO Diving Show ANZ 10 上获取灵感并了解更多有关澳大利亚潜水热点的信息

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、试潜、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 的入场券为 完全免费 - 登记 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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如何预防下颌疲劳？#askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 当使用 AI 发射器和 SPG 潜水时，AI 发射器使用左肩上的 HP 端口，因此它与潜水电脑位于同一侧，您如何为 SPG 布线？SPG 软管来自右侧 HP 端口但仍需要位于左大腿 D 形环上，这是一个问题吗？或者您建议将潜水电脑放在右手上？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

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我可以在潜水电脑的远端安装发射器吗？#AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本周的播客中，詹姆斯邦德向英国皇家救生艇协会捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部则要求潜水员做好准备，在九月清理我们的海洋。显然，我们所有人都是极限运动者，因为在一项人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动民意调查中，水肺潜水位居第一 https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

本周播客中，詹姆斯·邦德向 RNLI 捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部要求潜水员在 9 月为清洁海洋做好准备。显然，我们所有人都是极限运动爱好者，因为水肺潜水在一项调查中名列第一，该调查显示人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动


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Scuba 被评为极限运动榜单第一名 #scuba #news #podcast

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