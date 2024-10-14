驻泰国的技术沉船潜水员兼 Divernet 通讯员 TIM LAWRENCE 已经很久没有进行过冷水潜水了，但他怎么能抗拒这个机会，去探索传说中的 路西塔尼亚 南爱尔兰附近海域？蒂姆描述了一些令人毛骨悚然的时刻，并深入探讨了这艘船的沉没如何影响第一次世界大战进程这一至今仍存在争议的故事——照片由 PETER McCAMLEY 拍摄，他讨论了他的 Project 1 团队最近面临的挑战

下潜时，一股寒意从我的背上传来。原来，在分离站，我费了一番功夫才用干式手套和夹子夹住潜水服，结果干式潜水服部分进水了。我爬上去，庆幸杆子上有额外的重量。

第二天，彼得给我买了一套新西装。我对新造型很满意，也感谢大家帮助我穿上这套西装（绿咖喱对腰围没有帮助）。

我们返回水中，开始下潜，浑身暖和。直到 40 米深，我才开始感觉好像我的阴茎被夹住了。我声音的音调升高与我混合气体中的氦气含量无关。

不幸的是，低压充气装置断开了。我沿着绳索上升，试图重新连接低压充气装置，但干式手套阻碍了我的前进。五分钟后，我感到沮丧，我减少了损失，继续浮出水面，并叫来了我们的支援潜水员 Coran Markey，他迅速重新连接了充气装置。

我顺着线往回走，却遇到了最后一名潜水员 Ken Blakely，他正在将转移线解开，以便进行减压漂流！我诅咒自己的运气不好，趁机练习了一些动作，再次想起了从温水换到冷水的挑战……

蒂姆·劳伦斯（前）准备再次跳水

波折

古往今来，沉船事件对人们的决策影响远超船首斜桅，但很少有沉船事件能像皇家邮轮公司那样对历史产生如此大的影响 路西塔尼亚。她的故事比任何一部阿加莎·克里斯蒂的小说都更加曲折离奇，仍然让每个翻阅的人都心生好奇。

卢西塔尼亚号皇家邮轮正在进港（乔治·格兰瑟姆·贝恩）

1906 年，这艘排水量 31,550 吨的 路西塔尼亚 是世界上最大的客船——仅次于它的姊妹船 毛里塔尼亚 大约 14 周后，这艘船在 Swan Hunter 船厂下水。

英国政府为冠达邮轮公司（Cunard Line）资助了这两艘船，帮助英国与德国在跨大西洋航运领域日益增长的主导地位进行竞争，同时为其提供了一批方便的战时辅助巡洋舰储备。

两艘船均注册于 简的战斗舰 当时作为辅助巡洋舰，它们很快就一起主宰了跨大西洋航线，蓝丝带在它们之间进行切换。就速度和豪华程度而言，它们无可匹敌。

战争爆发导致航运业衰退， 毛里塔尼亚 被搁置，而 路西塔尼亚 继续为该航线提供服务。

改变规则

那是一个变革的时代。在此之前，海上战争一直受“奖赏规则”公约的约束，该公约禁止武装船只未经警告袭击商船。但是，如果船只未能停止或拒绝登船，则适用条件。

该公约旨在保障生命安全。如果一艘未武装的船只因携带违禁品而违反中立原则，被击沉或被俘，则应让乘客和船员安全上岸。

然而，随着德国 U 型潜艇击沉船只的效率越来越高，英国开始武装其商船，这些“Q 型船”打破了惯例。英国海军部还指示其商船队撞击任何试图阻止它们的潜艇。

这一战略促使德国人在 4 年 1915 月 XNUMX 日宣布，英国群岛周边战区的战争应被视为无限制战争。此时，无限制战争被视为战争罪，政策的改变导致更多中立国船只被击沉。

德国宣布的第一次世界大战战区

有效值 路西塔尼亚 被登记为辅助巡洋舰，携带其舱单上列出的弹药，并且不属于中立。在 “纽约时报” 广告放置在冠达邮轮的广告对面 路西塔尼亚 1 年 2015 月 XNUMX 日启航前一天，德国警告美国公民，乘坐任何进入战区的盟军舰艇都有危险。

这是 路西塔尼亚这是第 202 次航行，从纽约返回利物浦。许多乘客都不知道这则广告，但它引发了统治阶层的猜测， 卢西蒂安娜 现在是一个合法的战争目标。

“过境期间不得悬挂任何旗帜，”卡纳德指示道。现任船长特纳的前任曾在之前的一次航行中悬挂美国国旗，引起争议，可能是为了警告任何 U 型潜艇船上有美国国民。

威廉·特纳船长

乘客们不知道的是，船上装载了一批步枪子弹、弹壳、雷管和铝粉。这些物品列在货物清单上，伪装成搬运工的德国间谍很容易发现，它们在船上的烟囱上安了个大目标。

不确定的未来

路西塔尼亚 驶向不确定的未来，但大多数乘客对日益增加的危险毫不在意。他们被船只的优雅所吸引，再加上特纳船长的安慰，他们一定觉得战争离他们只有一百万英里远。煤炭限制意味着第四个锅炉房被关闭，最大速度从 25.5 节降至 21 节。

卢西塔尼亚号的最后一张照片，拍摄于 1 年 1915 月 XNUMX 日

横渡大西洋的旅程很顺利，尽管在接载乘客和船员时出现了短暂的延误 卡梅罗尼亚.

6月6,000日下午，这艘XNUMX吨重的英国货船 CENTURION 该船在一次潜艇袭击中被鱼雷击中，与另一艘船一起沉没，这引起了人们对爱尔兰南部存在 U 型潜艇的认识。

进入战区后，特纳船长下令停电。公共房间的天窗被遮盖起来，瞭望台也增加了一倍。所有防水门都关闭，救生艇向外摆动，以便更快地下水。绅士乘客被警告不要在晚餐后散步时在甲板上吸烟。

卢西塔尼亚号沉船上的洗脸盆

得益于布莱切利园的前身 40 号房间，皇家海军能够知道现役潜艇的大致位置。这个秘密政府部门利用缴获的密码本拦截和破译德国通讯。

这个和 CENTURION 沉没使人们对卢西塔尼亚号继续驶入虎穴而不是绕过爱尔兰北部的决定产生了质疑。

专家表示，这一决定是基于煤炭短缺和走这条路线需要的额外天数。此前几个月，这条路线也曾因德国雷区而被划为禁区，不过在 26 月 XNUMX 日，也就是开通四天前，这条路线被宣布畅通。 路西塔尼亚 離開了纽约。

遥控马达

一般警告

6 月 XNUMX 日下午，特纳上尉收到一份总体警告，称爱尔兰南部有潜艇活动，建议舰船沿海峡中部航线全速通过港口入口。

盟军设立战争险是为了应对日益增加的航运损失，以及保险公司不愿为进入战区的船只和货物承担风险。这实际上将所有进入战区的船只通信都转移到了海军部，一旦发生损失，可能会产生严重后果。

船长可以按照自己的意愿自由指挥，但最终他要对贸易委员会负责。

上图和下图：斯特恩电报

当天下午早些时候，在科宁贝格灯塔船附近发现了一艘活跃潜艇的最后确认位置，该灯塔船位于 路西塔尼亚 被攻击了。

尽管海军部有指示，特纳上尉仍规划了一条靠近爱尔兰海岸的航线，因为他预计潜艇在前一天遭到袭击后会前往更深的水域。

7 月 15 日清晨，由于大雾，他将船速降至 XNUMX 节，并开始鸣笛，一些乘客以为这是在宣布轮船到来，因此感到惊慌。

大雾散去后，特纳船长将速度提高到 18 节，并命令改变航线，靠近爱尔兰海岸后再恢复航向。

他开始获得四点定位。如果他想在等待涨潮时避免成为容易攻击的目标，就必须测量他的速度和方位。一艘船的大小 路西塔尼亚 需要穿越保护默西河入口的大型浅滩。

英国皇家海军不会护送船只穿越战区 路西塔尼亚一些历史学家指出，当时可用的护航舰艇效率低下，它们的最高速度都比客轮慢。速度是这艘巨轮抵御潜艇攻击的最佳防御手段，因此这是可以理解的。

二等舱餐厅（Peter McCamley）

二等舱餐厅的大型黄铜蒸汽管道

缺乏护航也可能是为了避免向英国船只发出信号而采取的诡计。当时，英国海军舰艇对潜艇的攻击能力很弱。

德意志帝国海军曾秘密指示，对未经警告进入战区的货船实施打击，悬挂中立旗帜的船只面临危险。上个月，此类船只被击沉的次数有所增加。

在沉没事件发生前三个月，美国国务卿的亲英顾问罗伯特·兰辛起草了一份备忘录，内容涉及美国参战将对英国的战争努力产生的负面影响。

如果美国大量人员伤亡威胁到美国的中立，这是否是为了转移海军部注意力而采取的诡计？如果货船成为攻击目标，损失影响公众舆论只是时间问题。

备忘录指出，美国参战将使其舰船合法化成为目标，这进一步加剧了供应问题。

长廊甲板灯

此外，急需的武器弹药将被转给美国军方，这将给已经不堪重负的英国造成灾难性的短缺。然而，一些人认为，鉴于美国的自由市场经济理念和对商业和利润的供求态度，这种情况不太可能发生。

缺少通讯

另一个方面是利益冲突。 路西塔尼亚 会阻止英国获得其所需的战争物资。虽然携带弹药合法化 路西塔尼亚 作为目标，货物的损失是否真的会造成前线的严重短缺？

后来的研究发现，有五条通信缺失，直接发送给 路西塔尼亚 在船的最后几天。特纳船长承认收到了这些钱，但在随后的调查中，他没有被允许透露钱的具体内容，这助长了有关黑暗势力在作祟的阴谋论。

事后看来，很容易看出失去这样一艘船对英国有什么好处 路西塔尼亚德国针对平民的行为激起了公众的愤怒，这进一步助长了其行为的蔓延。

二等舱餐厅里的黄铜和海洋生物

当德国人首次宣布英国周边地区为战区时，伍德罗·威尔逊就已警告过，如果美国有任何人员伤亡，后果将非常严重。这是事先安排好的，还是像许多历史学家认为的那样，是一系列不幸的巧合？

雾散了

7 月 XNUMX 日下午，雾散了，给乘客带来了春天的希望——也帮助施维格船长看到了 路西塔尼亚 正从他身上蒸发而去。

由于无法跟上她的速度，他以为目标已经丢失——直到特纳将他的船转向四点定位并出现 U-20 完美接近。U 型潜艇一直等到客船距离不超过 700 米时才发射一枚鱼雷。施维格后来声称，此时他仍不知道受害者的身份。

卢西塔尼亚号的插图显示了一枚致命的鱼雷正朝它飞来

鱼雷击中了这艘巨轮右舷舰桥下方第一和第二艘救生艇之间的部分。爆炸之后，很快发生了第二次更为致命的喷发，导致这艘巨轮几乎立刻向右舷倾斜。

这种不寻常的纵向舱壁设计可能会影响船的侧倾速度，导致左舷的救生艇几乎无法使用。随着船速的不断提高，乘客也很难到达右舷的救生艇。

特纳船长试图转向岸边，但并未下令下水救生艇。舵手没有反应，发电机也失灵了。不在甲板上的乘客迷失在黑暗迷宫般的走廊里。

这些华丽的铁制电梯是英国工程技术的骄傲，对于那些试图利用它们逃跑的不幸者来说，却是一个致命的陷阱。

头等舱餐厅的电梯

特纳船长命令他的船全速后退，但蒸汽管破裂使这一方法失效。在这艘巨轮减速的过程中，只有六艘救生艇成功下水，其中一艘漂走了，许多乘客只能在冰冷的海水中碰碰运气。

十八分钟就够了 路西塔尼亚 离开地面。经核实的 1,960 名乘客中，有 1,193 人遇难。许多人的尸体从未被找到。

卑鄙的行为

U-20 返回德国后，这位船长起初受到赞扬，但最终被记录为历史上的恶棍之一。德国指挥部很快就试图与他的卑鄙行为划清界限。

关于第二次爆炸原因的争论仍在继续，这次爆炸更加剧烈。一些历史学家声称，可能的罪魁祸首是锅炉，但潜水员维克·韦尔林登和 Project 17 拍摄的照片推翻了这一理论，照片显示锅炉仍然完好无损。

另一种理论认为煤尘可能是原因。帕迪·奥沙利文的优秀著作 “卢西塔尼亚号”：揭开谜团 铝粉被存放在 2 号货舱中，大约在鱼雷击中的位置。这两种想法似乎都有可能，还是两者兼而有之？找到任何这样的残留物是 Project 17 下一次探险的目标。

锅炉入口

很多问题仍未得到解答。海军部是故意犯罪还是玩忽职守？这完全取决于观察者如何解读事实。

一手无形之手似乎在下一场赌注巨大的棋局，乘客们不知情的情况下成了战争物资的“人肉盾牌”。

的沉没 路西塔尼亚 虽然没有让美国卷入第一次世界大战，但它点燃了一场宣传战的导火索，帮助改变了公众舆论，为美国及其工业综合体两年后参战铺平了道路。剩下的就是历史了。

没有任何证据表明当时的海军大臣温斯顿·丘吉尔与 路西塔尼亚但他于 12 年 1915 月 XNUMX 日发给英国贸易委员会领导人沃尔特·朗西曼的一封信确实助长了阴谋论。

在德国宣布不列颠群岛周围为战区时，他写道：“最重要的是吸引中立船只抵达我们的海岸，希望美国与德国卷入争端。就我们而言，我们希望交通量越多越好，如果其中有一些陷入麻烦，那就更好了设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

掌舵者

在贸易委员会的调查中，尽管丘吉尔指示“不加阻拦地追查”特纳上尉，但调查却宣告他无罪。这是试图转移人们对海军部无能的注意力吗？调查将责任归咎于德意志帝国海军。

这艘沉船深达 92 米，曾多次被打捞，有的打捞成功，有的则失败。大海总是不情愿地吐露自己的秘密。 路西塔尼亚 直到 1970 世纪 XNUMX 年代，一位名叫约翰·莱特 (John Light) 的打捞潜水员走进舞台，它才开始逐渐淡出历史的阴影。

莱特对沉船进行了 200 多次潜水，并发起了打捞行动，最终沉船的所有权落入了美国富商格雷格·贝米斯手中。格雷格的动机是想弄清楚，如此巨大的一艘船为何能在 18 分钟内因一次鱼雷袭击而沉没。

他的热情促使他花费了1多万英镑来捍卫自己的所有权 路西塔尼亚并在 76 岁时成为一名技术潜水员。他于 2004 年潜入沉船，之后活动逐渐减少。

头等舱餐厅的窗户

2016 年，Project 17 接受了挑战（见下文），包括我在内的数十名技术潜水员得以协助进行科学研究。在过去的八年里，团队成员维克·弗林登在极端条件下录制了数百小时的视频，这些视频由斯图尔特·威廉姆森解码。

格雷格去世后，将所有权转让给了 路西塔尼亚 将其送至为保存这艘伟大船只的记忆而设立的博物馆，但在此之前，他们已向彼得·麦卡姆利和 17 号项目发出了书面许可，允许其继续进行探索。

然而令人悲伤的是，2024 年博物馆拒绝了第 17 号项目潜入沉船的请求。

用格雷格的话来说，他的愿望是“支持来自世界各地的技术潜水员继续探索和记录这座被许多人认为是潜水界的珠穆朗玛峰的地方”，而继续这一使命正是 Project 17 的主要目标。

幸运的是，为了表彰 17 号项目的宝贵工作，爱尔兰政府水下考古部门的康妮·凯莱赫博士及其团队 做了 授予我们这个季节在沉船周围潜水的许可证。对此我们深表感谢。

所有这些人的生活都交织在 路西塔尼亚 故事。许多文章和出版物都因他们追求真相的努力而受益。

回到过去

随着季节的流逝，识别照片和视频中的物品变得越来越复杂。水深、温度和水面条件都会影响物品的识别。 路西塔尼亚令人惊叹的遗产。每一次潜水都是一次穿越过去的旅程。

我被邀请在 17 年加入 Peter 和 Project 2024。我的技术潜水业务总部设在泰国，我已经很久没有在冷水中潜水了。我打开我的干式潜水服，发现它不再适合使用，于是 Peter 好心地把他的备用干式潜水服借给了我。

2024 项目位置图

我急忙订了票，但由于不确定是否允许潜水，我只能在最后一刻坐过山车一样的车到达码头——幸好考古学家的介入，才没有让我失望。

我希望回到冷水会是一次更顺利的旅程。在 Peter 的基地见到他后，我开始准备装备，并试用 Peter 的备用装备、干手套和加热背心。哦，太奢侈了！

那天晚上我们前往金塞尔，第二天，当我们收拾行装前往沉船现场时，我遇到了这个团队。这个团队的成员来自欧洲和美国各地，都是经验丰富的老手，这真是一个奇怪的组合，但我遇到了最好的伙伴。

我打算让谨慎控制我的自我，在第一天准备好我的装备并选择在分离站轻松下降。

混淆上下文

我已经描述了最初下山时发生的事情。第二天，那些人让我进去，但这次我把干手套换成了厚厚的湿手套。

当周围的光线变暗时，我下降了；在我的电筒光亮下，距离底部 5 米处的残骸清晰可见。

残骸正在严重恶化，主甲板平躺在该地区的其他甲板之上，使文物的位置难以辨认。

英国皇家海军在 1950 世纪 XNUMX 年代的深水炸弹演习只能加速这一进程，但是，尽管做出了努力，但如果您仔细观察，借助手电筒灯光的角度，一些历史遗迹就会跃然眼前。

时间胶囊似乎在向环境冲击发起挑战，其中包括一个放在床垫残骸旁边的夜壶。当我穿着借来的没有排尿阀的干式潜水服，在 12°C 的温度下潜水三小时时，看到夜壶，我并不觉得讽刺！

我的底部时间很快就结束了，闪光灯指引我回到上升线。我找回了标记，走到栏杆上，融入人群中，在那里思考着 17 号项目面临的艰巨任务。

该地区的天气状况非常糟糕。一天内经历四个季节的气候并不罕见，这进一步增加了任务的难度。

船头区域的锚绞盘

第二天，由于海浪太高，我们被淹没了，但第二天早上我们满怀希望地回来了。射线固定住了，让我们很容易找到方向。

闪光灯提醒我鱼线已经放好，我游了出去，被一根直径很大的杆子绊倒了。直到后来研究员斯图尔特确认那是桅杆，它已经折断，横在残骸的顶部，我才明白那是什么。

沿着桅杆的线条，大约 3 米宽的大型金属框架像餐巾一样折叠起来，使画面混乱。后来，斯图尔特再次帮助我把这些碎片拼凑起来——我当时正在看二等舱乘客房间的墙框。

再次因为时间不够，我回到了路线上，与 Roal Verhoeven 同时开始攀登。到达分离站时，我的呼吸袋开始充满气！

不断失去我的浮力并降低我的 PO 2 ，我意识到我的自动稀释阀 (ADV) 漏气了。我的反应是关闭机载莳萝阀，这比戴着厚手套到达流量停止点要容易得多。我通过在需要时摇动莳萝阀完成了减压的早期部分。

传输线在弹丸周围扭曲，堵塞了减压杆。罗尔首先做出了反应，达伦·贝德福德和我协助解开传输线，就像一对莫里斯舞者。一旦解开，漂移站就会松开，减压漂移就开始了。

一个好季节

天气预报显示还有一天潜水时间，许可证上的七天中有五天将是一个好季节。我将手动运行我设备上的 dill 来进行这次潜水，因为我缺少修理 ADV 的零件。

我们离开金塞尔时，周围一片浓雾，但船长向我们保证这只是暂时的。果然，半小时后，在离岸不远的地方，太阳出来了，雾也散了，我们看见海面上有半米高的船在缓慢地从南边驶来。

到达沉船后，我们迅速下潜，一些队员前往前一天发现的电报处。我拉了一条测距线，以了解沉船的大小。三次潜水，还有这么多东西没有发现。

我们再次经过了便壶，注意到了一组奇怪的管道，据信是用于二等舱热水加热的。我迅速转身潜水。收回我的卷轴，我们离开底部，开始漫长的上升和减压。

最后一位队员把横杆放开，我们开始漂移，进入 150 分钟的滞空时间，无聊是始终存在的危险，因为在最后一道障碍上任何注意力的疏忽都可能成为你最后一次。

为了强调这一点，维克解开了环并取下了咬嘴，嘴里满是橡胶和水。达伦和我一起打开氧气罐，把氧气罐递给维克，维克走过去接过氧气罐。冷静的头脑占了上风。我们结束了潜水，我们的 2024 赛季也结束了。

Tim 与 2024 年探险队的其他成员

在场但上面未提及的探险队成员包括 Rez Soheil、研究员 Paddy O'Sullivan 和 海猎人 工作人员约翰·吉伦 (John Gillen) 和凯文·沙纳汉 (Keven Shanahan)。

卢西塔尼亚计划 17，作者 Peter McCamley 在 Project 17 之前，只有爱尔兰技术潜水员 Eoin McGarry 持有潜水执照 路西塔尼亚。然而，当他 丢失了船上的电报 2017 年，爱尔兰议会下院 (Dáil Éireann) 因未经授权的跳水事件引发重大质疑，标志着爱尔兰石油行业进入低谷。 路西塔尼亚 伪影去除。 我们与 Gregg Bemis 的良好关系因我们致力于搬迁最大的 路西塔尼亚 爱尔兰的一件文物，一艘船的吊艇架，从北爱尔兰的一个公共厕所运到了金塞尔的老头博物馆。这花了我们近 18 个月的会议 与当地和政府官员。 格雷格·贝米斯 格雷格允许我们潜水 路西塔尼亚 2016 年，我们共同的使命是揭开其迅速沉没的真相，这让我们结下了深厚的友谊。2021 年，也就是他去世一年后，我们终于进入了锅炉房，维克·韦尔林登拍摄了一排排完好无损的锅炉，这让我们对长期以来存在煤尘爆炸的理论产生了怀疑。 自 Project 17 成立以来，团队成员包括 Stuart Williamson、Vic Verlinden、Rez Soheil、Frank McDermott、Dave Gration、Kari Hyttinen、Gerry Brown 和 Jimmy Lyons，我们打破了 路西塔尼亚. 在过去的八年和十次探险中，我们帮助来自世界各地的数十名潜水员探访了沉船，为更多人探访沉船铺平了道路。至关重要的是，我们提高了人们对 路西塔尼亚的历史意义及其在塑造我们今天生活的世界中所起的作用。 Eoin McGarry 现在是 Old Head Museum 的董事会成员，与他一起的是 Con Hayes 和 Padraig Begley，Gregg 向后者捐赠了 路西塔尼亚2023 年，这是八年来第一次，也是易主后的第三年，我们 2024 年的探险活动被拒绝潜水 路西塔尼亚. 这一决定源于我们与新东家的紧张关系以及他们施加的不必要的限制性规定。不幸的是，这似乎是由个人冲突和恢复先前垄断的愿望所驱动的。 政府牌照 博物馆可能拥有 路西塔尼亚 但它并不拥有沉船所在的海床或爱尔兰领海。我们的执照一直规定，我们不会打扰沉船，而是盘旋在沉船上方收集数据，今年也不例外。 幸运的是，我们获得了必要的政府许可，我们的工作按计划继续进行。Project 17 是唯一一支潜水队 路西塔尼亚 今年，我们收集的数据是独一无二的。一旦提交给水下考古部门的康妮·凯莱赫博士，它将一如既往地向公众开放。 我们希望博物馆将来能与我们合作。与此同时，我们正在推进 2025 年探险计划。 Stuart 和 Vic 为这个项目付出了巨大的努力，所有的工作都由 Mark Skillen 整理，他 项目 17 网站 更新。 我还想强调一下 Rez Soheil 的奉献精神，自项目开始以来，他每次潜水都和我在一起。他是 Project 17 潜水队服役时间最长的成员，潜水次数约为 50-60 次，在海底停留时间 30-40 小时 路西塔尼亚，总共在水中待了大约 150 小时。与 Barry McGill 一起，Rez 发挥了重要作用 定位和恢复 此 路西塔尼亚 吊艇架。 对于那些希望深入了解卢西塔尼亚号故事的人来说，维克·维林登的书 卢西塔尼亚号——水下收藏品 提供完整的概述，包含 240 张图片，包括五年间在 92 米深处拍摄的图片、历史照片和插图。这本 A4 精装书有 200 页，售价 36 英镑，运费为 19.50 英镑。

蒂姆·劳伦斯（蒂姆·劳伦斯）（照片：Mikko Paasi） 蒂姆·劳伦斯 拥有 戴维琼斯的储物柜 (DJL) 在泰国湾涛岛帮助潜水员提升休闲水肺潜水以外的技能。他还经营 海洋探索者俱乐部. 他是一位著名的技术沉船和洞穴探险家，也是纽约探险家俱乐部的成员，也是 PADI / DSAT 技术教练培训师。

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