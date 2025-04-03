雷克斯·考恩如何体现英国沉船搜寻的“黄金时代”

雷克斯·考恩 (Rex Cowan) 于 97 岁高龄去世，他被誉为英国最成功的沉船探险家，尤其擅长在水肺潜水深度探索历史沉船——与潜水本身相比，他对航海历史更着迷。

考恩出生于 16 年 1927 月 XNUMX 日，在伦敦北部长大。他的父亲是一位成功的玩具进口商，考恩在大学学院上学，二战期间被疏散到纽约与亲戚住在一起。后来，考恩一家搬到了洛杉矶，考恩在好莱坞的派拉蒙影业兼职。

回到英国后，他加入了英国皇家空军，但由于色盲，他成为飞行员的梦想破灭了。他继续看守德国战俘。

战后，他在伦敦国王学院学习法律，并在南加州大学担任富布赖特学者（至 1953 年），之后成为一名刑事律师。

然而在 1967 年，他决定放弃成功的法律生涯，转而从事寻找难以找到的沉船的工作——尽管许多海洋考古机构的成员后来认为他是一个不法之徒。

考恩在锡利群岛有一处度假屋，当被要求写一篇关于皇家海军在 18 世纪早期发现的文章时 社区 那里的战舰发现沉船潜水员的工作太吸引人了，无法抗拒。

然而，他并没有成为一名潜水员，而是组织潜水队并在船上监督作业。他的低成本探险活动部分资金来自出售常见文物，而具有历史意义且往往很有价值的发现则捐赠给了博物馆。

2021 年，雷克斯·考恩 (Rex Cowan)（左）与其他沉船专家彼得·麦克布莱德 (Peter McBride)、布里奇特·拉恩 (Bridget Larn)、尼克·鲁尔 (Nick Rule)、女儿亚历克斯·考恩 (Alex Cowan) 和理查德·拉恩 (Richard Larn) 在康沃尔沉船博物馆 (Mike Davey 摄影)

- 霍兰迪亚 & 玛利亚公主

考恩的已故妻子泽利德也成为了历史沉船专家。当她偶然发现 1794 年关于一艘荷兰东印度公司 (VOC) 船只的记录时， 霍兰迪亚， 为了寻找在锡利群岛附近沉没的船只，他们组建了一支潜水队，试图在激烈的竞争中寻找沉船。

42米长、32门火炮 弗莱特 这艘船于 1742 年下水，次年在前往东印度群岛的首航中在安内特岛以西的 Gunner Rock 沉没。船上有 306 名水手、士兵和乘客，以及大量贸易硬币。

考恩夫妇的搜寻始于 1968 年，他们仔细查阅了英国和荷兰的档案，并使用当时不常见的质子磁力仪来搜索有希望的海底区域。1971 年 XNUMX 月，沉船被发现，他们发现了大量银币以及青铜大炮、迫击炮和其他文物。

海洋考古学家很快就对考恩的方法以及他在考古保护和寻宝之间的平衡产生了质疑，但考恩决心寻找更多的荷兰东印度商船。他将参与发现另外七艘这样的船只，包括 玛利亚公主，一艘大型荷兰东印度公司船只于 1686 年在锡利群岛附近的浅水区沉没。

詹姆斯二世国王曾派遣打捞者打捞船上的银币，后来否认荷兰人对沉船事件有任何了解，但考恩发现了更多的硬币、大炮、船木和许多文物。

- 维利根塔特 & 罗斯维克

1981 年，他的团队发现 维利根塔特 (飞鹿)，船上还有装满墨西哥银币、荷兰金币和银币以及其他物品的宝箱。当时这艘船正驶往东印度群岛，一场大风加上大潮，再加上飞行员的失误，导致它撞上了一个沙洲。从那里，它滑落并沉入 18 米深处，船上所有船员都遇难。

当时失败的打捞者绘制的一张地图被发现，并为考恩提供了线索，尽管他花了四年时间才找到沉船，又花了两年时间才找到第一批硬币。1992 年，他的潜水员仍在打捞箱子。

1981 年，考恩也抱怨 “泰晤士报”议会记录称，英国政府“将其法定文书中新而繁琐的规则强加给从事水下考古和探索的潜水员”，指的是《沉船保护法》。他抓住一切机会，支持业余潜水员对海洋考古学的贡献。

另一艘 VOC 船只 罗斯维克，于 1740 年初在第二次东行古德温沙滩时沉没，同样无人生还。

25年，一名业余潜水员在水下2004米处发现了这艘沉船，次年夏天，考恩领导的团队秘密打捞了船上的大部分财物，包括1,000块银条和金币。

后来在罗斯维克 (HE / #Rooswijk1740 项目) 发现的一批硬币，有些已被剪下来

2005 年底，这些发现被呈交给普利茅斯的荷兰政府代表，但打捞行动引发了进一步的批评，人们认为这是对国际考古遗产公约的藐视。 罗斯维克 现在是英国保护的沉船遗址。

然而，阿姆斯特丹国立博物馆有一个画廊专门展示考恩的 VOC 发现，而他仍然坚称，他寻找沉船的动机不是经济利益，而是他对历史和冒险的热爱。

在他的职业生涯中，他确实赢得了许多专业人士的支持，他们逐渐认可他的贡献和正直。他曾担任英国政府历史沉船遗址咨询委员会委员长达 23 年。

多年来，考恩 潜水员 他与肯德尔麦克唐纳 (Kendall MacDonald) 一起担任《沉船》杂志的顾问，经常打电话来告知他最新的激动人心的项目的消息，同时也表达他对那些不太同情的海洋考古机构成员的失望，或者如果他认为竞争对手的私人探险家的方法不够业余的话。

考恩住在汉普斯特德，他在那里以作家、广播员、地方法官和社区人物而闻名。有一次，他向当地的讽刺杂志推荐 汉普斯特德乡村之声 在他 9 月 XNUMX 日去世之际，这则消息应该引起轰动。

该报对此作出回应，在伦敦北部地区张贴海报，宣称“国王已逝——汉普斯顿哀悼其深受爱戴的君主”。考恩留下了他的三个女儿亚历克斯、朱丽叶和安妮以及她们的孩子。

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