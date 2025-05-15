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潜水员找到标志性瓦萨沉船的缺失环节

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经过加工的木材被认为是战舰船首斜桅上瞭望台的一部分（Jim Hansson，Vrak/ SMTM）
经过加工的木材被认为是战舰船首斜桅上瞭望台的一部分（Jim Hansson，Vrak/ SMTM）

自 17 世纪初的沉船事件以来 瓦萨 60 年前，这艘沉船几乎完好无损地从斯德哥尔摩河中被打捞上来，如今已成为瑞典最大的旅游景点之一，但据怀疑，在“瓦萨石窟”沉船现场遗留了一些物品。 

现在，来自 瓦萨 博物馆的姊妹博物馆 Vrak——沉船博物馆。 

新发现包括木锚、桶的部件、一块加工过的木材（据信是 默什科格 或者是安装在船首斜桅上的瞭望台——以及一个尚未确定身份的圆形物体，其边缘和口部呈圆形。

带有边缘和口的未知圆形物体（Mikael Fredholm，Vrak/SMTM）
带有边缘和口的不明圆形物体（Mikael Fredholm，Vrak/SMTM）

64 年这艘 1961 门火炮的军舰上浮后，几年中很少进行潜水作业。新一轮调查于 2018 年开始，并利用技术发展，在斯德哥尔摩大学的马丁·雅各布森 (Martin Jakobsson) 教授的领导下，使用先进的声纳设备进行了 3D 海床测绘和海底剖面测量。

随后，瑞典海军从 HMS 进行了 ROV 调查 贝洛斯 在弗拉克的海洋考古潜水员接手之前。他们去年完成了工作，并刚刚发布了一份基于调查结果的报告。

瓦萨号的足迹：基于多波束测量的 3D 视图（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学）
瓦萨号的足迹：基于多波束测量的 3D 视图（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学）

目前，剩余的物品仍留在波罗的海约 30 米深处，那里寒冷的咸水可以保存数百年，甚至连船上的木材也能保存完好。

乌鸦巢

“现在我们想了解更多关于这些遗迹的信息，并对其进行进一步研究，”瓦萨石窟调查项目经理、弗拉克海洋考古学家吉姆·汉森说道。“我们想把可能是瞭望台的船体残骸从海底打捞上来，进行分析。”

船首斜桅本身仍然下落不明，但人们希望瞭望台部分能够为其整体设计提供新的见解。

瓦萨号船头缺失的部件，包括原本放置海燕号的船首斜桅（瓦萨博物馆）
缺失的部分 瓦萨船头，包括原本放置瞭望台的船首斜桅（瓦萨博物馆）
船首斜桅上的瞭望台
船首斜桅上的瞭望台（Jim Hansson，Vrak/SMTM）

“当我们潜水时，我们可以发现科技无法发现的东西，”汉森说。“此外，还需要人眼和人手来验证、检查这些发现，并了解它们的用途。” 

“但所有技术都需要了解整体。多亏了这些调查，我们现在对 瓦萨 沉船地点比以前更大。

“所有由 瓦萨 在她被打捞之前，这些痕迹在3D图像中清晰可见，但肉眼无法察觉。这些实际上是 瓦萨

多波束地图显示了瓦萨号沉没后留下的区域以及贝洛斯号探测到的物体（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学 / 吉姆·汉森，Vrak/SMTM）
瓦萨号的足迹：多波束地图显示了沉船打捞后留下的区域，以及贝洛斯号探测到的物体（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学 / 吉姆·汉森，Vrak/SMTM）
瓦萨博物馆（豪尔赫·拉斯卡）
瓦萨博物馆（豪尔赫·拉斯卡）

瓦萨博物馆馆长珍妮·林德说：“现在我们将看看能否进一步调查该地区，找到更多仍然失踪的船只部件。” “在2028年纪念日到来之前， 瓦萨 400 年后，如果能找到更多失踪的物品就太好了。” 

瓦萨 由于在处女航中沉没，该船作为远洋船只的历史很短，但如今它的遗迹每年仍吸引着约一百万游客。

对于任何访问斯德哥尔摩的人来说，一张 72 小时组合票可以体验 瓦萨 博物馆 还可以在 弗拉克 票价为 349 克朗（27 英镑），18 岁及以下人士免费入场。

也在 Divernet 上： 瓦萨沉船遗骸为女性, 潜水员探索北欧最古老的卡维尔建造的船, 从16世纪沉船中打捞出的铁桶, 两只狮子和苹果：2世纪的雕刻让潜水员惊叹不已

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