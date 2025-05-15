潜水员找到标志性瓦萨沉船的缺失环节

自 17 世纪初的沉船事件以来 瓦萨 60 年前，这艘沉船几乎完好无损地从斯德哥尔摩河中被打捞上来，如今已成为瑞典最大的旅游景点之一，但据怀疑，在“瓦萨石窟”沉船现场遗留了一些物品。

现在，来自 瓦萨 博物馆的姊妹博物馆 Vrak——沉船博物馆。

新发现包括木锚、桶的部件、一块加工过的木材（据信是 默什科格 或者是安装在船首斜桅上的瞭望台——以及一个尚未确定身份的圆形物体，其边缘和口部呈圆形。

带有边缘和口的不明圆形物体（Mikael Fredholm，Vrak/SMTM）

64 年这艘 1961 门火炮的军舰上浮后，几年中很少进行潜水作业。新一轮调查于 2018 年开始，并利用技术发展，在斯德哥尔摩大学的马丁·雅各布森 (Martin Jakobsson) 教授的领导下，使用先进的声纳设备进行了 3D 海床测绘和海底剖面测量。

随后，瑞典海军从 HMS 进行了 ROV 调查 贝洛斯 在弗拉克的海洋考古潜水员接手之前。他们去年完成了工作，并刚刚发布了一份基于调查结果的报告。

瓦萨号的足迹：基于多波束测量的 3D 视图（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学）

目前，剩余的物品仍留在波罗的海约 30 米深处，那里寒冷的咸水可以保存数百年，甚至连船上的木材也能保存完好。

乌鸦巢

“现在我们想了解更多关于这些遗迹的信息，并对其进行进一步研究，”瓦萨石窟调查项目经理、弗拉克海洋考古学家吉姆·汉森说道。“我们想把可能是瞭望台的船体残骸从海底打捞上来，进行分析。”

船首斜桅本身仍然下落不明，但人们希望瞭望台部分能够为其整体设计提供新的见解。

缺失的部分 瓦萨船头，包括原本放置瞭望台的船首斜桅（瓦萨博物馆）

船首斜桅上的瞭望台（Jim Hansson，Vrak/SMTM）

“当我们潜水时，我们可以发现科技无法发现的东西，”汉森说。“此外，还需要人眼和人手来验证、检查这些发现，并了解它们的用途。”

“但所有技术都需要了解整体。多亏了这些调查，我们现在对 瓦萨 沉船地点比以前更大。

“所有由 瓦萨 在她被打捞之前，这些痕迹在3D图像中清晰可见，但肉眼无法察觉。这些实际上是 瓦萨”

瓦萨号的足迹：多波束地图显示了沉船打捞后留下的区域，以及贝洛斯号探测到的物体（马丁·雅各布森，斯德哥尔摩大学 / 吉姆·汉森，Vrak/SMTM）

瓦萨博物馆（豪尔赫·拉斯卡）

瓦萨博物馆馆长珍妮·林德说：“现在我们将看看能否进一步调查该地区，找到更多仍然失踪的船只部件。” “在2028年纪念日到来之前， 瓦萨 400 年后，如果能找到更多失踪的物品就太好了。”

瓦萨 由于在处女航中沉没，该船作为远洋船只的历史很短，但如今它的遗迹每年仍吸引着约一百万游客。

对于任何访问斯德哥尔摩的人来说，一张 72 小时组合票可以体验 瓦萨 博物馆 还可以在 弗拉克 票价为 349 克朗（27 英镑），18 岁及以下人士免费入场。

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