寻找水下摄影的艺术

Anne 和 Phil Medcalf 两人加起来有超过 45 年的潜水经验，并且一直在 数字 其中有 30 多张照片是在水下拍摄的，他们是摄影舞台的忠实粉丝，回到了 GO潜水表演 3月，第六年。

2017 年，他们将自己的兴趣变成了一门生意，现在拥有 Alphamarine 图片 有限公司 水下摄影 测试 和零售公司。他们有一个评价很高的博客 官网 以及一个拥有超过 2,000 名全球成员的 Facebook 问答小组。

他们写道 水下摄影 适用于水肺潜水员 杂志 自该活动开始以来，每届 GO 潜水展上都会就该主题进行演讲。

他们的研讨会和在线课程吸引了来自世界各地的潜水员。这对夫妇的零售经验使他们比大多数水下摄影师拥有更广泛的知识基础，并且精通使用从低成本设备到最新高端设备的设备。

寻找水下摄影的艺术

安妮和菲尔在摄影舞台上的 GO 潜水秀上的演讲主题深入探讨了如何让水下照片更具“艺术感”。

寻找艺术 水下摄影 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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