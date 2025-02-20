干式潜水死亡事故——通过人为因素方法创造真实教训

屡获殊荣的人为因素教育家和技术潜水员 Gareth Lock 将在技术舞台上揭示如何理解人类行为来改变水下的安全和表现。 GO潜水表演 三月。

Gareth Lock 是潜水人为因素方面的全球权威专家，他研究潜水人为因素如何有助于提高潜水安全性、让潜水更愉快、让潜水员更具潜能。他著有广受好评的《潜水人为因素》 测试 节目，他也是畅销书《压力之下》的作者，以及情感强烈、意义深远的纪录片《如果……》的制片人。

加雷斯拥有人为因素和系统安全硕士学位以及数十年的军事作战经验，他将学术专业知识与现实世界的见解相结合，帮助潜水员提高决策能力、沟通能力和领导能力。

干式潜水服潜水死亡

2020 年，一位名叫 Linnea Mills 的年轻女士在 drysuit 冰川国家公园的潜水课程。人们对此事件感到非常愤怒和沮丧，因为这是完全可以预防的。本演讲将采用系统安全和人为因素方法来确定更深层次的 教训 可以从该事件中得到教训。

人类天性和社会期望意味着我们倾向于责怪相关个人——如果我们除掉“害群之马”，那么未来一切都会好起来。但科学表明，如果我们不好奇并检查系统和环境，同样的事件很可能会再次发生。

如果您思想开放，并希望了解如何对这项运动做出持久的改变，以便我们增加乐趣、提高表现，并管理运营风险而不仅仅是责任风险，请参加本次演讲。

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GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？如果您与中心/俱乐部会员一同前来，还可享受 10 人以上团体票价。 在 Go Diving Show 网站上预订门票.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！