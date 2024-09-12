马特·卡特博士——蓝色太平洋的幽灵残骸

海洋考古学家、海洋倡导者、技术潜水员 Matt Carter 博士将在 GO 潜水表演 ANZ 本月底在悉尼。

自 2003 年以来，他在 13 个不同的国家参与了水下考古项目，从在西班牙发掘具有 2,800 年历史的腓尼基沉船，到领导探险队对比基尼环礁和楚克泻湖的幽灵舰队进行 3D 模型制作。

2009 年，马特获得了我们的世界水下奖学金协会 (OWUSS) 的澳大利亚劳力士奖学金，他借此机会开始使用循环呼吸器进行科学潜水。从那时起，他成为使用 CCR 和摄影测量进行海洋考古的先驱，专门从事澳大利亚和太平洋二战沉船的勘测和评估。

Matt 是探险家俱乐部的国际研究员和 EC50 奖获得者，曾任澳大利亚海洋考古研究所 (AIMA) 副主席，以及 ICOMOS 国际水下文化遗产委员会 (ICUCH) 的新西兰代表。他还曾担任电视连续剧《海岸：新西兰》的特邀主持人，该剧是英国广播公司制作的英国连续剧《海岸》的衍生剧，他还是联合国、国际自然保护联盟 (IUCN)、太平洋区域环境计划秘书处 (SPREP) 和澳大利亚政府的主题专家。

马特拥有十多年的科学、商业和技术潜水经验，目前担任重大项目基金会的研究主任，致力于保护蓝色太平洋上受到二战沉船污染威胁的海洋生态系统、文化和生计。

Matt 在 GO Diving Show ANZ 上的演讲内容如下：

蓝色太平洋的幽灵残骸

马特·卡特博士 - 蓝色太平洋幽灵残骸 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、试潜、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。