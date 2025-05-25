戴弗遗孀：“我仍然每天查看新闻”

“我仍然每天查看新闻，”薇薇安·克洛斯说。“我搜索多塞特郡的潜水事故，希望有一天他的遗体能回到我们家人身边。”

28 年 25 月 2024 日星期六下午，薇薇安的丈夫史蒂夫·克洛斯在多塞特郡海岸 XNUMX 公里处失踪， 事件发生后不久报道 on 迪韦尔网。

当时细节不多，潜水员的姓名也未公布。第二天，全面的海空搜救行动停止了，但他的遗体至今仍未找到。

在这之后的一年里，薇薇安·克洛斯不仅要面对突如其来的丧亲之痛，还要应对为失踪者办理死亡证明这一重要任务所涉及的繁琐手续。

距离丈夫离开已经过去了十二个月，Vivien 也告诉 网际网路 她想纠正任何可能因为当时公布的信息有限而产生的印象，即他是一名缺乏经验的潜水员。她说，去年她没有机会就他的情况发表声明。

史蒂夫和薇薇安·克洛斯的幸福时光（薇薇安·克洛斯）

史蒂夫·克洛斯57岁，是一位资深电气工程师，热爱潜水。“他当时正和他最好的朋友一起潜水，是他打电话告诉我的，”薇薇安告诉 网际网路。她了解水肺潜水的现实情况，因为她自己也是一名水肺潜水大师，尽管她在 2010 年就放弃了潜水装备。

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潜水日

这次致命的坠落本应是薇薇安所描述的“一次例行休闲潜水”，潜入 SV 残骸 阿拉坎，尽管这艘维多利亚时代的商船的残骸位于 56 米深处，距离海岸很远，它与轮船相撞 美国人 1874年，是一次严重的跳水。

然而，薇薇安称她的丈夫是一位经验丰富的 PADI 高级教练和 TDI 教练，也是一位终身潜水员，他花了很多年探索波特兰周围的水域，并且不缺乏技术专业知识。

她说：“25 年来，他训练了无数潜水员，以冷静的举止和一丝不苟的态度而闻名。”

（薇薇安·克洛斯）

史蒂夫·克洛斯 (Steve Clowes) 再次跳水 (Vivien Clowes)

在他落水那天，他已经到达了15米的安全停留点，这是休闲深潜后的标准程序。然后，什么也没有了。只有一个锁定的卷轴和一个水面标记浮标，表明他曾经到过那里。

“海岸警卫队展开大规模搜救，动用了直升机、固定装置和翼 飞机、来自韦茅斯和斯沃尼奇的救生艇人员以及该地区的其他船只都参与了搜救。他们搜寻到深夜，但史蒂夫的尸体始终没有找到。

威茅斯救生艇参与搜寻史蒂夫·克洛斯 (RNLI)

“我的支柱”

然而，对薇薇安和她的家人来说，史蒂夫“不仅仅是一个失踪的人”，她说。“他是一位丈夫、一位父亲、一位朋友。我和史蒂夫从十几岁起就在一起，一共40年了，结婚也35年了。”

我们一起养育了五个孩子——史蒂夫失踪时，我们最小的孩子才15岁。史蒂夫是我的坚强后盾，他一直陪伴着我。

史蒂夫·克洛斯和薇薇安·克洛斯及其家人（薇薇安·克洛斯）

失踪时，这名潜水员戴着他已故父亲1967年的劳力士潜航者腕表，这是一件传家之宝，原本注定要由他们夫妇的儿子杰克继承。“找到它对我们来说意义非凡，”薇薇安说。

“从那时起我就向 埃克斯茅斯救生艇 以史蒂夫和他已故父亲（一位皇家海军老兵）的名义建造了这艘名为“wheelhouse”的游艇。这是一种让他们两人继续在海上航行，同时帮助他人的方式。

官僚主义的代价

对于失踪潜水员的家人来说，最困难的事情之一就是申请死亡证明。 网际网路 2019 年，肯特郡跳水运动员本·莫斯的遗孀罗西·莫斯 描述的经历 与 Vivien Clowes 的类似。

“官僚主义的繁琐程序加剧了情感上的负担，”薇薇安说道。“获得推定死亡证明的法律程序漫长、昂贵，而且令人身心俱疲。这需要向高等法院提交正式申请，在报纸上发布公告，并且通常还需要聘请法律代表。”

“在你几乎无法正常生活的时候，一次要花几千英镑。但如果没有推定死亡证明，我就无法处理史蒂夫的遗产，所以会失去我们的房子。我提出了 问题 与我的议员一起，希望激发改革，但没有结果。

史蒂夫·克洛斯（薇薇安·克洛斯）

“我现在的希望是，通过分享史蒂夫​​的故事，有人可能会提供信息——或者使用合适的设备可以进行未来的搜索。

“但更重要的是，我想让那些在海上失去亲人的家庭感受到他们默默的、往往不为人知的悲痛。”

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