潜水员警报网络推出 2025 年实习生

潜水员警报网络 (DAN) 自豪地介绍其 2025 名实习生——Sam Crenshaw、Tyler Horton、Anna Krylova 和 Samantha Nosalek。

DAN实习项目始于1999年，旨在为符合条件的候选人提供宝贵的潜水安全研究经验。该项目虽然仍然以研究为导向，但多年来其范围不断扩展，涵盖了DAN其他使命的项目，例如帮助需要紧急医疗救助的潜水员，并通过教育推广潜水安全。如今，DAN实习生参与的活动范围广泛，包括实地考察、实验室研究、外展活动、培训项目开发以及其他促进潜水安全的项目。

萨姆·克伦肖 是美国海岸警卫队中尉兼潜水长。他拥有德克萨斯农工大学加尔维斯顿分校海事学院的船舶工程技术学士学位。Sam 在海岸警卫队的职业生涯包括检查费城和新泽西的商船、调查巴吞鲁日的海事事故，以及参与海岸警卫队开展的一项专门的海洋产业培训计划，该计划专注于调查潜水和浮潜船只的事故。他选择与 DAN 合作，作为该计划的一部分，以进一步了解潜水相关事故的复杂性，并促进美国海岸警卫队和 DAN 共同的救生安全利益。

泰勒·霍顿泰勒出生于印第安纳州，于2022年毕业于代顿大学，获得生物学理学学士学位，辅修神经科学和西班牙语。毕业后，她担任一家国际公共卫生非营利组织的执行董事，该组织致力于乳腺癌和宫颈癌的早期筛查和预防性护理。之后，她独自一人背包旅行了一年，环游世界，完成了人生清单上的冒险，并爱上了水肺潜水。泰勒很高兴能将她对水下世界和安全的热爱与她的科研背景结合起来，今年夏天她将加入DAN研究实习项目。

安娜·克里洛娃 是一位海洋科学家，对行为生态学、自然保护和创新叙事感兴趣。2024年，她获得了东北大学海洋生物学理学硕士学位，并在毕业论文中研究了加州海岸座头鲸的觅食动态。在研究生院期间，安娜开始研究 水下摄影 并成为一名美国大学科学潜水员协会（AAUS）的科学潜水员，探索马萨诸塞州、巴拿马、华盛顿州和加利福尼亚州的多样化生态系统。此前，她在东北大学获得了海洋生物学学士学位，辅修了新闻摄影专业，并在海洋生物实验室进行乌贼伪装研究，磨练了研究和视觉叙事的技能。她渴望在实习期间提升自己的市场营销技能，以帮助加强公众与海洋之间的联系。

萨曼莎·诺萨莱克 她是北卡罗来纳大学教堂山分校的一名大二学生，正在兰佩联合生物医学工程系攻读生物医学工程学位。她是一名NAUI潜水长，拥有高级氮氧混合气和减压程序认证，并在位于她家乡北卡罗来纳州康科德的非营利性水肺组织SEAKERS担任志愿者。她期待在实习期间为潜水研究的基础知识打下坚实的基础。