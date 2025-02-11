为不感兴趣的人提供潜水培训

Nick Lyon 将以他一贯独特的风格，在 GO潜水表演 在三月份的一次演讲中，他表示这是“旨在激发兴趣并让当地高压氧治疗设施正常运转的课程概述”。

尼克·里昂出生于普利茅斯，父母都是航海家，他从小就对水下世界着迷。在尝试在浴缸中使用纸板潜水设备失败后，他于 1982 年学习了正确的潜水方法，令他大吃一惊的是，他最终获得​​了潜水教练培训师的资格 英国水下俱乐部 （英国会计学会）。

他曾担任 BSAC 西南地区教练，并因在执行水下救援时表现出最高标准的潜水行为而两次荣获艾伦布罗德赫斯特奖。

在离开 NHS 全职从事写作和潜水之前，他曾担任手术室从业者 28 年。他是一位屡获殊荣的作家和广播员、商业船长、沉船研究员和探险家俱乐部国际研究员。

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GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

预售票现已发售！

立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？如果您与中心/俱乐部会员一同前来，也可以享受 10 人以上团体票价格。预订门票 点击这里.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！