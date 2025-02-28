深入技术阶段

我们在科技舞台上看到了老面孔和新人的精彩融合 GO潜水表演 这个周末。

周六，库尔特·斯托姆斯 (Kurt Storms) 将讲述洞穴潜水和矿井潜水，蒂芙尼·诺伯格 (Tiffany Norberg) 将展示波罗的海的秘密，马库斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 将讨论技术自由潜水，理查德·沃克 (Richard Walker) 和詹·史密斯 (Jen Smith) 将深入 HMS 埃克斯茅斯 (HMS Exmouth) 探险的幕后，雅娜·斯塔什克维奇 (Yana Stashkevich) 将为我们讲述维克斯惠灵顿项目，马里诺斯·乔加斯 (Marinos Giourgas) 将讨论爱琴海的沉船，加雷斯·洛克 (Gareth Lock) 将仔细研究干式潜水死亡事件。

周日，兰尼·沃格尔 (Lanny Vogel) 将讨论事故分析和事件报告，保罗·图默 (Paul Toomer) 将谈论循环呼吸器和沉船潜水，亚历克斯·沃辛斯基 (Alex Warzynski) 将解释“没有所谓的技术潜水”，莎莉·卡特赖特 (Sally Cartwright) 将谈论英国的冷水和事故管理，而里扎·比尔坎 (Riza Birkan) 和穆拉坦·耶尔迪兹 (Murathan Yildiz) 将展示加里波利战时沉船。

Steve Backshall 是 GO 潜水秀的主角

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。所有演讲者的名单（包括时间安排）可在此处找到 点击这里.

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月的周末参加 GO 潜水秀，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 提供的为期一周的 Marsa Shagra 生态村之旅。

预售票现已发售！

立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？

演出周末，售票处的一日票售价为 25 英镑，因此请提前预订并节省一些钱！！

如果您与中心/俱乐部会员一起前来，还可以享受 10 人以上团体票价。

在 Go Diving Show 网站上预订门票.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！