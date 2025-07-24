David Strike 为技术人员提供警示故事

技术潜水偶像大卫·斯特莱克将在 GO潜水表演 9 月份在悉尼举行的峰会上，为技术人员带来了更多警示故事。

大卫·斯特莱克 (David Strike) 于 1961 年获得潜水员认证，其背景涵盖军事、商业、科学和技术潜水领域，精通开放式和闭式循环潜水以及水面需求潜水设备，现居澳大利亚，曾担任潜水教练和教练培训师认证师，并定期为世界各地的潜水出版物撰写潜水相关主题的编辑撰稿人。

他是数次世界级潜水赛事的组织者，重点是技术潜水，曾多次获得“行业认可”奖、ADEX“终身成就奖”，并且是纽约探险家俱乐部的会员。

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GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！