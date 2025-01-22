杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
康沃尔的泳池训练
康沃尔的泳池训练

英国唯一一家为残疾儿童和成人提供社区潜水俱乐部和水上技能课程的潜水中心已发出财政援助呼吁。 

观景台潜水 位于康沃尔郡的 SSI 潜水中心还提供 PADI 标准和专业课程。特鲁罗一家公关公司的联合总监 Claire Jones 加入 Viewpoint 担任总监兼助理 讲师 去年，她表示她和团队一直致力于在圣奥斯特尔和特鲁罗地区为各个年龄段的人建立和运营常规俱乐部。

“一切都进展得如此顺利，简直难以置信，”她说，“我们让神经多样性儿童完全走出自己的小圈子，通过水肺潜水从无到有成为英雄，从而改善了他们的心理健康。这对整个家庭也有积极的影响。

水下演习
泳池中的水下练习

“我们拥有一批具备残疾人通道资格的优秀教练，还有与我们一起进步到专业水平的志愿者来协助我们。”

目前，Viewpoint 在工作日晚上为 8 岁以上的儿童开设了一个游泳小组，并在周末为从合格的青少年到老年人的所有人开设了一个主要的潜水俱乐部。 

年轻的实习生
年轻的实习生

琼斯说，这两个俱乐部都是有成本运营的，专业潜水员和休闲潜水员都是自愿奉献时间的。他们组织了各种练习， 教训 内容涵盖盲潜水、洞穴潜水场景、珊瑚礁保护和浮潜体验课程等方面，“旨在让儿童或成人有机会在我们的水域和海洋中建立信心。

琼斯说：“我们参与‘潜水对抗垃圾’活动，教授海洋生态学，努力创造更美好、更清洁的海洋环境。”

使用遮光面罩
使用停电 口罩

为了使俱乐部能够扩大规模，Viewpoint 自 8,000 月以来一直在进行众筹，希望筹集 24 英镑。这笔资金的大部分将用于购买一台新的空气压缩机。“由于我们的空气压缩机坏了，我们一直在努力给零散的气瓶充气以备工作，最后我们不得不往返 XNUMX 英里才把它们充满气，”琼斯说。

她说，捐款还将用于购买少量额外的圆筒、BC、石板和鱼类身份证，以及支付游泳池费用和为低收入家庭提供优惠会员资格的灵活性。该基金最初筹集了 1,645 英镑，但最近几周一直没有动静。

“我们的合格专业潜水员和残疾志愿者已经准备好了，”琼斯说。“任何人都可以潜水，我们想为他们提供学习的地方。” GoFundMe 页面 可以在这里找到.

也在 Divernet 上： 水肺技能如何提高残奥运动员的水平, 盲潜：杰西·皮塔如何体验海底世界, 4 位深信适应性教学的水肺潜水员, 水肺潜水的适应性教学

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

对红海当局的严厉报告#scuba #podcast #news

泰国潜水之旅额外内容 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand Aggressor 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

泰国潜水之旅附加服务 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

侵略者联盟链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

泰国潜水之旅附加服务 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - 嘿，马克。感谢您的精彩内容。您能谈谈部分混合和连续混合（以及“蓄气” - 如果不同的话）氮氧混合气的来龙去脉吗？我知道您需要一个 02 清洁的气瓶用于 PB，但不需要用于 CB？您可以在 CB 或蓄气之间来回切换空气和氮氧混合气填充吗？谢谢！ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@fredr1
#AskMark - 嘿，马克。感谢您的精彩内容。您能谈谈部分混合和连续混合（以及“蓄积” - 如果不同的话）氮氧混合气的来龙去脉吗？我知道您需要一个 02 清洁的气瓶用于 PB，但不需要用于 CB？您可以在 CB 或蓄积气瓶之间来回切换空气和氮氧混合气填充吗？谢谢！
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

如何制作氮氧混合气？#AskMark

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

2 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
JEFF
JEFF
3小时前

似乎更像是一个慈善机构，为潜水学校的尝试资助一个新的压缩机

0
回复
雷克斯·哈格雷夫
雷克斯·哈格雷夫
39分钟前

I do the same thing in Norfolk!!!!!

0
回复
最新评论
雷克斯·哈格雷夫: 社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助
JEFF: 社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助
约翰·格林伍德: 普尔潜水诊所即将关闭
比尔·盖茨: 软管断开导致斯卡帕号潜水员死亡
锡南·奥尔罕·延古尔: Halcyon 品牌重塑：“新面貌，新冒险”
最新资讯
普尔潜水诊所即将关闭 普尔潜水诊所即将关闭
沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪 沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪
北海潜水员发现持续燃烧的二战沉船 北海潜水员发现持续燃烧的二战沉船
BBC 报道海上故事潜水员幸存者遭到胁迫 BBC 报道海上故事潜水员幸存者遭到胁迫 
水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段 水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段
最新沉船发现潜水引发疑问 最新沉船发现潜水引发疑问
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅