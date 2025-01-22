社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助

英国唯一一家为残疾儿童和成人提供社区潜水俱乐部和水上技能课程的潜水中心已发出财政援助呼吁。

观景台潜水 位于康沃尔郡的 SSI 潜水中心还提供 PADI 标准和专业课程。特鲁罗一家公关公司的联合总监 Claire Jones 加入 Viewpoint 担任总监兼助理 讲师 去年，她表示她和团队一直致力于在圣奥斯特尔和特鲁罗地区为各个年龄段的人建立和运营常规俱乐部。

“一切都进展得如此顺利，简直难以置信，”她说，“我们让神经多样性儿童完全走出自己的小圈子，通过水肺潜水从无到有成为英雄，从而改善了他们的心理健康。这对整个家庭也有积极的影响。

泳池中的水下练习

“我们拥有一批具备残疾人通道资格的优秀教练，还有与我们一起进步到专业水平的志愿者来协助我们。”

目前，Viewpoint 在工作日晚上为 8 岁以上的儿童开设了一个游泳小组，并在周末为从合格的青少年到老年人的所有人开设了一个主要的潜水俱乐部。

年轻的实习生

琼斯说，这两个俱乐部都是有成本运营的，专业潜水员和休闲潜水员都是自愿奉献时间的。他们组织了各种练习， 教训 内容涵盖盲潜水、洞穴潜水场景、珊瑚礁保护和浮潜体验课程等方面，“旨在让儿童或成人有机会在我们的水域和海洋中建立信心。

琼斯说：“我们参与‘潜水对抗垃圾’活动，教授海洋生态学，努力创造更美好、更清洁的海洋环境。”

使用停电 口罩

为了使俱乐部能够扩大规模，Viewpoint 自 8,000 月以来一直在进行众筹，希望筹集 24 英镑。这笔资金的大部分将用于购买一台新的空气压缩机。“由于我们的空气压缩机坏了，我们一直在努力给零散的气瓶充气以备工作，最后我们不得不往返 XNUMX 英里才把它们充满气，”琼斯说。

她说，捐款还将用于购买少量额外的圆筒、BC、石板和鱼类身份证，以及支付游泳池费用和为低收入家庭提供优惠会员资格的灵活性。该基金最初筹集了 1,645 英镑，但最近几周一直没有动静。

“我们的合格专业潜水员和残疾志愿者已经准备好了，”琼斯说。“任何人都可以潜水，我们想为他们提供学习的地方。” GoFundMe 页面 可以在这里找到.

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