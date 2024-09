潜水员警报网络备受尊敬的医疗服务副总裁 Matias Nochetto 博士将在首届 GO 潜水表演 ANZ (28 月 29 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行)。

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI 讲师 in 1999. He completed his medical 训练 in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, 训练 events, translating 训练 programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Matias Nochetto 博士

2006 年,他获得了位于北卡罗来纳州达勒姆的 DAN 总部的全职职位,并从 2007 年起一直在那里工作。

如今,诺切托医生是 DAN 医疗服务部门的副总裁,负责管理潜水员警报网络的主干。他领导着一支由医护人员、护士和医生组成的团队,他们遍布四大洲,每年处理来自五种语言的 3,500 多个紧急呼叫和全球约 5,000 个医疗咨询。

在 DAN,他还与一个团队合作,为从普通民众到医疗保健专业人士等不同层次的人们开发和实施各种 DAN 医疗计划。

Nochetto 是 DAN-UHMS 潜水医学课程的联合课程主任,该课程目前是同类课程中运行时间最长的 CME 课程,自 1982 年以来一直致力于培养潜水医学医生。他经常担任国际潜水医学课程和项目的客座教师。

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and 训练 programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

常见潜水伤害、远程潜水事故和 DAN 热线

请不要错过 29 月 1 日星期日下午 XNUMX 点在 ANZ/Inspiration Stage 举行的 DAN 潜水健康与安全研讨会,该研讨会由 Matias Nochetto 博士主持。

DAN 医疗服务副总裁 Nochetto 博士将讨论常见的潜水伤害(症状、急救、治疗)、远程潜水事故(挑战和案例)以及 DAN 的紧急热线。

无论您是潜水新手、经验丰富的潜水员还是经验丰富的技术潜水老手,这肯定是一场有趣且发人深省的研讨会。

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园,旨在向所有人展示我们最美好的水下世界,从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手,到高级潜水员,一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者,以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能,包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色,将有各种各样的参展商,从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头,周末吸引了超过 10,000 名参观者,展览面积达 10,000 平方米,澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位,而且交通便利,可轻松到达会场,因此请立即记下日期,为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。