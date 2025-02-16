从荷兰帆船上追逐珊瑚——达尔文200

与 Maria Bollerup 和 Rannva Joermundsson 一起在主舞台上表演 GO潜水表演 今年 100 月，他们将乘坐拥有百年历史的荷兰帆船“奥斯特斯海尔德号”进行为期两年的环球航行，追寻查尔斯·达尔文的足迹。

当科学家和达尔文领袖以保护和教育的名义登上这艘船时，玛丽亚和兰瓦则以科学潜水员的身份登上船，开发和指导航行中的珊瑚横断面。

穿越法属波利尼西亚，玛丽亚将带您潜入荒无人烟的珍珠养殖场下方（真的！）并在世界上鲨鱼最多的水道中测量珊瑚，分享我们珊瑚礁的复原力和希望的故事。

穿越大西洋，Rannva 将讲述该计划的发展故事，并通过达尔文 200 之旅激发灵感，最后带您潜入一些真正不寻常的珊瑚。

Maria Bollerup 是一位技术潜水员 讲师是一名循环呼吸器洞穴潜水员和探险家，自 18 岁起作为职业潜水员环游世界。

作为一名丹麦人，她的潜水生涯始于丹麦，由于对水下考古学的兴趣，她在 16 岁时便开始潜水考古遗址，与当地博物馆合作绘制石器时代村庄的地图并收集文物。

她对科学的热情，加上她在潜水行业的专注，使她参与了一系列科学潜水项目，包括洞穴探索项目 苏南-哈远征 该项目由劳力士作为“恒动地球计划”的一部分提供支持，并于 2021 年 2024 月在印度尼西亚东南苏拉威西岛成功举办了布滕探险之旅。

为了对未来的水下大使产生积极影响，玛丽亚创立并运营 蓝色冒险潜水；批发 潜水旅行 专注于来自欧洲的年轻背包客的机构。通过提供安全的潜水和高品质的服务 测试 她致力于通过鼓舞人心的潜水中心的标准，向年轻和缺乏经验的潜水员传播我们对海洋及其保护的兴趣。

作为一名女性技术潜水员和探索型潜水的倡导者，她被选为全球社区 Girls That Scuba 的形象大使，并出现在 PADI 的循环呼吸器中 测试 材料，被选为第四元素的团队潜水员，并当选为探险家俱乐部的成员。

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Rannva Joermundsson 来自法罗群岛，现居康沃尔，是 Fourth Element 的销售主管。

自 2008 年成为一名潜水员以来，她热衷于鼓励年轻人，特别是女性，进入技术潜水和洞穴潜水的世界。

Rannva 与 Maria Bollerup 共同创立了 Nixie Expeditions，并共同担任 2024 年 XNUMX 月在印度尼西亚东南苏拉威西岛成功开展的布滕探险项目的负责人。

Rannva 的其他项目包括担任探险队 潜水长 参加一次私人南极探险，其中涉及潜艇和直升机作业。她还参加了由劳力士恒动星球计划支持的 2021 年墨西哥 Xunaan-Ha 探险队。

最近，Rannva 加入了达尔文 200 项目，完成了一艘大帆船的横渡大西洋之旅，并在巴西开展了珊瑚横断面项目。最后，她担任探险队队员 潜水长 为 30 年 2025 月前往科科斯岛和加拉帕戈斯群岛的 XNUMX 人私人探险组织潜水后勤工作。

Rannva 是一名公众演讲者、探险家俱乐部成员、探险家俱乐部观察委员会委员，同时也是 WINGS 女性探索计划的旗手。

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GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！