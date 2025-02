Big Animal Babylon

SCUBA 杂志 editor and underwater photographer Simon Rogerson will be taking visitors to the 拍照 舞台 GO潜水表演 in March on a journey into Big Animal Babylon, offering essential tips for getting close to sharks, rays, dolphins and much more.

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh,恰逢新赛季拉开帷幕,并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔,他在阔别几年后重返 GO 潜水秀,同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士,他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产,以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组,他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台, 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人,并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外,还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区,以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员,最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底,Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后,五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐,包括在泳池中进行静态闭气训练,以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

立即购买一日票 £17.50 + 预订费,准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验!或者,两天内有这么多演讲者,加上所有互动展示和参展商可供参观,为什么不把它安排在周末,抢购一张两日票呢 £25 + 预订费?如果您与中心/俱乐部会员一同前来,还可享受 10 人以上团体票价。

和往常一样,门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费,所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧!