BDMLR 竭尽全力拯救康沃尔郡搁浅的领航鲸

20月XNUMX日星期四， 英国潜水员海洋生物救援 (BDMLR) 接到多起电话，称在康沃尔郡海尔附近的 Gwithian Towans 海滩海浪中发现了一头鲸鱼。这头鲸鱼是一头长鳍领航鲸，退潮时它被冲到浅滩上，人们看到它挣扎着。

BDMLR 的地区团队由受过专门训练的海洋哺乳动物医务人员组成，他们也联系了法尔茅斯海岸警卫队行动中心，其 Portreath 团队负责管理公共安全。天气晴朗，但风力强劲，海面相对平静，海浪较小。

当 BDMLR 医护人员到达时，鲸鱼已经完全搁浅在岸边，右侧朝下，潮水仍在退去。公众帮助给鲸鱼浇水，防止它干涸，并挖了一条小通道，帮助海水流向它。防止鲸鱼皮肤干涸是很重要的，在阳光和风的吹拂下，这种情况很快就发生了，公众在救援的初始阶段提供了很大的帮助。

民众挖了一条渠道，为搁浅的领航鲸提供水

这头鲸鱼被确认为一头三米半长的雌鲸，背部背鳍前方有一些已经愈合的旧伤，胸部有一处小而深的伤口，伤口似乎有轻微感染，里面有几只寄生虫。它的呼吸频率约为每分钟五次，但半小时内开始好转，当它被直立起来，急救措施使它感觉更舒服时，呼吸频率降至每分钟三次。

海洋哺乳动物专业兽医的评估表明，这头鲸鱼的身体状况一般，而且没有其他明显的问题，因此决定将其重新浮出水面。这意味着要等待潮水回流，因为没有安全的方法可以移动这种体型和体重的动物，而不会造成更多伤害和痛苦。然而，领航鲸通常是一种非常群居的物种，而这头领航鲸似乎是孤独的，该地区没有其他动物的踪迹，这也是考虑到这一点的。

该团队使用其专门的鲸鱼救援浮桥系统将鲸鱼直立起来。该系统使 BDMLR 能够更快地将鲸鱼重新浮起，而不是等待潮水完全将其浮起，从而节省了时间并减轻了鲸鱼的压力。一旦水足够深，团队就会将鲸鱼带出来并让它有时间恢复，然后再尝试释放。

这头领航鲸被放置在鲸鱼救援浮桥上

最后这只动物似乎试图游动，于是他们放开了它，它游进了海湾，转而向西与海岸平行游去。离开视线后，团队带着很多装备走了很长一段路回到停车场。

不幸的是，大约一个小时后，这头鲸鱼又在海湾对面的圣艾夫斯搁浅了。几名队员和圣艾夫斯海岸警卫队救援队一起赶到了现场。然而，这头鲸鱼在涨潮时在岩石间自由游动，因此接近它的风险太大。它沿着海岸线移动，我们观察了它大约一个小时。天黑后，这头鲸鱼设法转身游向大海，很快就消失了。这时，救援队再次撤离。

不幸的是，21 月 XNUMX 日天刚亮，鲸鱼就被转移，但却在当晚死亡。

不幸的是，尽管做出了英勇的努力，这头领航鲸还是死了

BDMLR 感谢众多公众的支持和帮助，以及提供安全保障和人群控制的海事海岸警卫队团队。还要特别感谢所有参加和协调此次事件的海洋哺乳动物志愿医务人员和工作人员。这是一个旷日持久、令人精疲力尽的事件，距离最近的接入点很远，风力强劲，但整个过程中团队合作非常出色。这只动物现在将接受尸检，以查明导致其搁浅的潜在和无法检测的状况。

如果您发现搁浅的鲸类，请拨打 BDMLR 热线 01825 765546，他们会立即提供建议，并尽快派遣救援人员、兽医和设备到该地区。

照片来源：BDMLR/Gavin Parsons