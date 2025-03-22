杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

BDMLR 竭尽全力拯救康沃尔郡搁浅的领航鲸

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
BDDMLR

20月XNUMX日星期四， 英国潜水员海洋生物救援 (BDMLR) 接到多起电话，称在康沃尔郡海尔附近的 Gwithian Towans 海滩海浪中发现了一头鲸鱼。这头鲸鱼是一头长鳍领航鲸，退潮时它被冲到浅滩上，人们看到它挣扎着。

BDMLR 的地区团队由受过专门训练的海洋哺乳动物医务人员组成，他们也联系了法尔茅斯海岸警卫队行动中心，其 Portreath 团队负责管理公共安全。天气晴朗，但风力强劲，海面相对平静，海浪较小。

当 BDMLR 医护人员到达时，鲸鱼已经完全搁浅在岸边，右侧朝下，潮水仍在退去。公众帮助给鲸鱼浇水，防止它干涸，并挖了一条小通道，帮助海水流向它。防止鲸鱼皮肤干涸是很重要的，在阳光和风的吹拂下，这种情况很快就发生了，公众在救援的初始阶段提供了很大的帮助。

BDDMLR
民众挖了一条渠道，为搁浅的领航鲸提供水

这头鲸鱼被确认为一头三米半长的雌鲸，背部背鳍前方有一些已经愈合的旧伤，胸部有一处小而深的伤口，伤口似乎有轻微感染，里面有几只寄生虫。它的呼吸频率约为每分钟五次，但半小时内开始好转，当它被直立起来，急救措施使它感觉更舒服时，呼吸频率降至每分钟三次。

海洋哺乳动物专业兽医的评估表明，这头鲸鱼的身体状况一般，而且没有其他明显的问题，因此决定将其重新浮出水面。这意味着要等待潮水回流，因为没有安全的方法可以移动这种体型和体重的动物，而不会造成更多伤害和痛苦。然而，领航鲸通常是一种非常群居的物种，而这头领航鲸似乎是孤独的，该地区没有其他动物的踪迹，这也是考虑到这一点的。

该团队使用其专门的鲸鱼救援浮桥系统将鲸鱼直立起来。该系统使 BDMLR 能够更快地将鲸鱼重新浮起，而不是等待潮水完全将其浮起，从而节省了时间并减轻了鲸鱼的压力。一旦水足够深，团队就会将鲸鱼带出来并让它有时间恢复，然后再尝试释放。

BDDMLR
这头领航鲸被放置在鲸鱼救援浮桥上

最后这只动物似乎试图游动，于是他们放开了它，它游进了海湾，转而向西与海岸平行游去。离开视线后，团队带着很多装备走了很长一段路回到停车场。

不幸的是，大约一个小时后，这头鲸鱼又在海湾对面的圣艾夫斯搁浅了。几名队员和圣艾夫斯海岸警卫队救援队一起赶到了现场。然而，这头鲸鱼在涨潮时在岩石间自由游动，因此接近它的风险太大。它沿着海岸线移动，我们观察了它大约一个小时。天黑后，这头鲸鱼设法转身游向大海，很快就消失了。这时，救援队再次撤离。

不幸的是，21 月 XNUMX 日天刚亮，鲸鱼就被转移，但却在当晚死亡。

BDDMLR
不幸的是，尽管做出了英勇的努力，这头领航鲸还是死了

BDMLR 感谢众多公众的支持和帮助，以及提供安全保障和人群控制的海事海岸警卫队团队。还要特别感谢所有参加和协调此次事件的海洋哺乳动物志愿医务人员和工作人员。这是一个旷日持久、令人精疲力尽的事件，距离最近的接入点很远，风力强劲，但整个过程中团队合作非常出色。这只动物现在将接受尸检，以查明导致其搁浅的潜在和无法检测的状况。

如果您发现搁浅的鲸类，请拨打 BDMLR 热线 01825 765546，他们会立即提供建议，并尽快派遣救援人员、兽医和设备到该地区。

照片来源：BDMLR/Gavin Parsons

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的视频，我喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
安格斯·H·戴: 七海皇子遭火焚毁
安格斯·H·戴: 泰国潜水船起火 一名英国游客失踪 推测已死亡
John: 两名俄罗斯潜水员在菲律宾失散后死亡
科尔: Aggressor Signature Lodges 进军泰国
尼克·怀特: 深入古巴西部
最新资讯
预订 Aggressor Adventures 之旅 – 即可免费获得 Mares Puck 4 潜水电脑 预订 Aggressor Adventures 之旅 – 即可免费获得 Mares Puck 4 潜水电脑
泰国潜水船起火 一名英国游客失踪 推测已死亡 泰国潜水船起火 一名英国游客失踪 推测已死亡
儿童海洋营的 Margo Peyton 被《海底》杂志评为年度先锋人物 儿童海洋营的 Margo Peyton 被《海底》杂志评为年度先锋人物
绿鳍国家研讨会制定可持续海洋旅游计划路线图 绿鳍国家研讨会制定可持续海洋旅游计划路线图
七海皇子遭火焚毁 七海皇子遭火焚毁
Aggressor Signature Lodges 进军泰国 Aggressor Signature Lodges 进军泰国
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅