Backshall 领衔众星云集的主舞台

本周末的主舞台上将有众多明星 GO潜水表演由电视节目主持人、作家兼冒险家史蒂夫·巴克肖 (Steve Backshall) 担任主角。

同时出现在主舞台上的还有电视节目主持人蒙蒂·霍尔斯 (Monty Halls) 和安迪·托贝特 (Andy Torbet)（后者也担任其惯常的主持人职责），以及美国宇航局训练的水下航行员 Dawn Kernagis 博士、马耳他的 Timmy Gambin 博士，以及技术和探险潜水员 Maria Bollerup 和 Rannva Joersmundsson。

此外，年度水下摄影师获奖者的作品将于周六下午在大屏幕上展示。

并且不要忘记周日下午与所有主舞台演讲者一起举行的不容错过的小组会议，以使活动更加圆满。

Steve Backshall 是 GO 潜水秀的主角

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。所有演讲者的名单（包括时间安排）可在此处找到 点击这里.

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月的周末参加 GO 潜水秀，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 提供的为期一周的 Marsa Shagra 生态村之旅。

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演出周末，售票处的一日票售价为 25 英镑，因此请提前预订并节省一些钱！！

如果您与中心/俱乐部会员一起前来，还可以享受 10 人以上团体票价。

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和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！