在安东尼钥匙度假村唤醒您的感官

我们都知道潜水具有禅宗般的特质，能带来平静和放松的感觉，但为什么不将其提升到一个新的水平，通过结合水肺潜水和浮潜与瑜伽练习的沉浸式静修，包括独特的水下课程呢？

坐落于中美洲大堡礁边缘，历史悠久的 安东尼之匙度假村 几十年来一直是寻求自然美景和有趣活动完美融合的潜水员的首选目的地。

这家占地九英亩的度假村由家族拥有和经营，提供一系列独特的住宿选择，从坐拥加勒比海环岛美景的海滨小屋，到隐秘的山坡休憩之所，都能让您享受宁静私密的氛围。所有客房均配备空调、吊扇、迷你冰箱和咖啡机。客房内不设电话或电视，让您真正远离日常生活的压力。

安东尼钥匙度假村鸟瞰图

感觉饿了吗？您可以在著名的 Ankor Seafood Grill 品尝岛屿风味。这里每天供应三顿美味的单点菜肴，包括新鲜捕获的龙虾、鲷鱼和厨师的招牌上等肋排等令人垂涎的菜肴，所有菜肴都位于水边。

口渴了吗？AKR 主大厅里的 Coast Coffee 咖啡师会为您准备一系列精选本地咖啡豆，为您调制一杯完美的咖啡，此外还有茶饮和美味的冰饮。这里也是您午后小憩的绝佳去处。

AKR 泳池酒吧是享用清爽鸡尾酒消暑的理想场所 - 如果您想畅游一番，甚至不必离开泳池！

宜人的泳池酒吧是安东尼钥匙度假村的三家酒吧之一

从白天到夜晚，宾客还可以选择另外两家诱人的酒吧——Frangipani Bar and Lounge 和 Ankor Bar。这里提供种类繁多的饮品，从啤酒、葡萄酒、烈酒到度假村的招牌鸡尾酒，应有尽有。在风景如画的环境中，尽情享受 AKR 的精彩，为一天画上圆满的句号。

住宿、餐饮都安排好了，但无论您是想以安东尼钥匙度假村为基地，探索罗阿坦岛的水下奇观，还是游览这个加勒比海岛屿的一些水上景点，或者只是想放松身心，远离日常生活的压力和紧张，度假村都能满足您的需求。

去探索……

度假村的泻湖一年中大部分时间都平静安详，皮划艇或桨板运动是度过清晨或午后的绝佳方式。您可以在度假村悠闲地划桨，或前往贝利礁寻找一处宁静的海滩，享受午后的惬意。

如果您在海水里玩够了，仍然可以在安东尼岛30英尺（约60米）乘4英尺（约XNUMX米）的地下淡水泳池里畅游一番，保持清爽。泳池深XNUMX英尺（约XNUMX米），非常适合游几圈，或者在一天的探险之后放松身心。

花些时间在 Maya Key 上

您还可以前往玛雅礁私人岛屿度假村。在这里，您可以漫步于岛上美丽且精心维护的花园，或探索动物保护区，那里有友善的卷尾猴、珍奇鸟类和丛林猫，它们都是本地特有的。私人海滩和码头外碧绿的海水更是令人难以抗拒的浮潜诱惑。当您准备好放松身心时，可以在5,000平方英尺的露台上放松身心，那里还设有一个70,000万加仑的迷人泳池。

去潜水

安东尼礁度假村 (Anthony's Key Resort) 50 多年来一直被评为顶级潜水胜地之一，因此无论您是第一次 结束 步入潜水世界 - AKR 是您获得入门级认证的绝佳地点 - 或者扩展您的潜水技能，或者只是想探索罗阿坦岛附近的水域，Anthony's Key Resort Dive Shop 都是您的首选。

该中心拥有一支现代化的Pro 42和Pro 48潜水船队（岛上最大的潜水船队），35到30分钟的航程内有不少于51个不同的潜水地点。中心提供每日三次船潜，以及每周两次的夜潜，此外，中心还每天定期安排一艘XNUMX英尺长的专用浮潜船进行浮潜。

Anthony's Key Resort 拥有一支潜水船队

罗阿坦岛的海水常年平均温度在 80 华氏度左右，能见度极佳，是潜水爱好者的理想之地。最受欢迎的景点包括 230 英尺长的 El Aguila 沉船，该船于 1989 年沉没，1997 年被 AKR 打捞到罗阿坦岛，沉没在 100 英尺深的水下作为人工鱼礁——尽管遭到米奇飓风的袭击，但它仍然可以进行完美的潜水；奥德赛号沉船，这是 AKR 人工鱼礁项目的另一个项目，长 300 英尺，是该岛最大的沉船之一，目前位于北海岸 120 英尺深处；当然还有安东尼礁度假村著名的鲨鱼潜水点，客人可以近距离接触几条加勒比礁鲨。

潜水商店提供多种租赁设备，因此如果您不想拖运自己的装备，则无需担心，AKR 还设有 Cornerstone 医疗服务和高压氧舱，为潜水客人提供额外的安心。

或者放松一下……

如果放松是您假期的关键，Ixora Spa 拥有两间按摩室、一间面部护理室和一间美甲休息室，您可以在这里享受各种按摩、全身裹敷、面部护理和修脚/修指甲服务。

没有什么比购物疗法更能放松心情了，你可以浏览现场的海滨礼品和 拍照 手工制作的珠宝、T 恤、明信片、太阳镜等等。

安东尼礁度假村 (Anthony's Key Resort) 的立式桨板冲浪

潜水或放松——或者为什么不两者兼而有之呢？

您可以在八月份为期一周的特别瑜伽静修会上享受潜水的乐趣并放松身心。

瑜伽静修会（23 8月，30日2025) 包括七晚山坡或海滨小屋住宿、每日三餐、潜水或浮潜、海豚邂逅、各种团体活动（欢迎和闭幕圈、团体晚宴和晚会）、玛雅岛短途旅行以及一系列瑜伽课程，包括日出瑜伽、桨板瑜伽和独一无二的水下瑜伽体验。

该套餐还包括往返机场接送、迎宾鸡尾酒和指导、免费皮划艇和桨板以及客房和公共区域的免费无线网络。

价格范围：山丘高级平房 (Hill Superior Bungalow) 1,282 美元，基岩高级平房 (Key Superior Bungalow) 1,457 美元。价格为每人价格，基于单人或双人入住，不含税。

安东尼钥匙度假村的瑜伽静修

琳达·苏·丁格尔

Linda 是 PADI 课程总监和 DAN 讲师 培训师拥有超过 45 年的全球旅行和潜水经验，以及超过 3,500 次记录的潜水经验，她将把自己的专业知识和对探索的热情带到岛上，与其他潜水员分享见解和灵感。

琳达与迪尔菲尔德海滩的 Dixie Divers 一起创造了两项吉尼斯世界纪录——最长的水下人链（2018 年）和最大规模的水下清理（2019 年）。

她曾担任美国第一家潜水中心 Dive N Surf（位于雷东多海滩）的水肺运营总监， 加州.

Terri 和 Linda Sue 在 Anthony's Key Resort 一起潜水

特丽·齐默尔曼

Terri 是一名持证瑜伽师 讲师她将以专业的方式，提供融合身体姿势、呼吸和正念的整体疗法。Terri 的个性化课程能够提升整体健康，并帮助我们与水面上和水下的自然建立联系。

她以活泼、动态的流瑜伽课程而闻名，课程中穿插着间歇的力量训练动作，让学生感到鼓舞和轻松。

Terri 还教授阴瑜伽和初级瑜伽课程，这意味着所有学生都可以在垫子上享受乐趣，同时仍然感受到挑战，让各个经验水平的学生都能与他们的瑜伽练习联系起来。

摄影：Walt Stearns 和 AKR 拍照 罗丹