澳大利亚的海洋保护工作

澳大利亚海洋保护协会首席执行官 Paul Gamblin 将登上悉尼的 ANZ/灵感舞台 GO潜水表演 九月份，他将谈论澳大利亚保护的各个方面。

保罗十几岁时就对西澳大利亚海岸和宁格鲁礁着迷，并于 1990 世纪 2000 年代在那里自愿参与海龟研究。XNUMX 世纪初，保罗成为宁格鲁礁原始保护运动的发言人（AMCS 在其中发挥了关键作用），推动了对宁格鲁礁的保护，并将其列入世界遗产名录。

保罗随后领导了世界自然基金会澳大利亚分会的工作，保护近海珊瑚礁和岛屿免受石油和天然气开发的影响，并参与制定了金伯利保护战略以及在澳大利亚联邦水域（以及南极洲）建立世界最大海洋保护区系统的共同努力。保罗在欧洲与世界自然基金会国际部合作，并担任该分会宣传活动的策划人，旨在唤醒世界各地的领导人认识到海洋保护的迫切必要性以及与气候变化的关联。

在担任首席执行官之前，Paul 曾担任 AMCS 的 WA 总监，并领导 保护宁格鲁 发起了保护壮丽的埃克斯茅斯湾、宁格鲁免受工业化侵害的活动，并致力于西澳和国家的一系列海洋、自然和气候优先事项。

GO 潜水展将于 6 月 7 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！