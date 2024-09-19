在黑暗的被水淹没的洞穴中进行考古，以及新的 Halcyon Symbios CCR 将成为摄影测量专家和技术潜水员讨论的话题 讲师 评估员 John Kendall 登上技术舞台 GO 潜水表演 ANZ 28月29日至XNUMX日。

约翰是一位探险家，专门从事考古和地质遗址的水下 3D 建模。他曾使用摄影测量技术参与过数十次潜水遗址调查，包括火星沉船（1564 年）、MS Estonia（1994 年）、帕纳雷阿三号沉船（约公元前 300 年）和巴西骨头洞（约 11,000 年历史）。

他也是 讲师 全球水下探险家评估员，并担任其 产品培训 委员会。

他在科技舞台上的演讲内容包括：

黑暗中的考古学

GUE 讲师兼摄影测量专家 John Kendall 将讨论如何使用摄影测量记录被水淹没的洞穴内的考古遗址。对于欧洲和南美的项目，John 将讨论这些项目的挑战以及令人惊叹的成果。

翠鸟共生

Halcyon Manufacturing 即将推出其新系列电脑、独立 HUD 和新款胸挂式 CCR。借助整个系列的无线通信，您可以来听 John Kendall 介绍这些新玩具，并抢先体验 CCR。

黑暗中的考古学和新的 CCR 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。