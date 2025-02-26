适合全家人的活动

今年的活动丰富多彩，适合全家人参与 GO潜水表演，该活动于本周末在 NAEC Stoneleigh 举行。

沉船调查

想成为沉船勘测员或水下艺术家吗？今年，航海考古学会 (展位 210) 将首次带来他们的“沉船”，邀请所有展会观众帮助他们绘制沉船考古地图。

他们的历史性沉船将让游客有机会了解水下考古涉及的内容，以及它有多么有趣——即使戴着黑色面具！

帮助绘制美国国家航空航天局沉船地图的每个人都将获得 2025 年未来课程的折扣券。

屏住呼吸工作坊

通过 25 年的教学，NoTanx（展位 143）已经组织了 30 分钟的自由潜水呼吸训练课程。

马库斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 和团队将向您介绍一些基本概念，以改善您的呼吸、意识和精神集中度。

您可以在日常生活中实施一些简单的改变，这些改变可以对您的个人健康产生巨大影响。

在本次会议中，团队将集中精力：

利用横膈膜

控制呼吸

集中注意力

减少氧气消耗

减少氧气消耗将使您在水肺潜水时有更多时间处于气瓶中，在自由潜水时有更多时间处于水下，同时还有益于您的日常生活健康。

美人鱼泻湖和潜水池

快来迷人的泻湖中与友好的美人鱼见面并打个招呼 - 并拍下最重要的自拍照！

如果您是第一次尝试水肺潜水，您可以在 GO 潜水秀上尝试潜水。如果您已经是合格的潜水员，则有机会进行 CCR 或侧挂试潜。名额有限，请提前预订以确保您的名额。预订您的 GO 潜水秀试潜 点击这里以及你的侧挂试潜 点击这里.

海洋生物区

在 Just One Ocean 海洋生物区（展位 1051），游客将有丰富的观赏和活动，多个互动展示反映了朴茨茅斯大学海洋科学研究所的新兴海洋研究人员为保护海洋所做的一些工作。

海藻科学家乔·萨金特将展示 BRUV（诱饵远程水下视频）摄像系统、视频片段样本、海藻样本和物种识别挑战。BRUV 用于评估沿海生态系统中鱼类的丰富度和多样性，并使科学家能够评估重要栖息地的育苗功能和重要性。

凯尔西-玛丽·卡德将展示她的一座海马酒店的原型。这种可降解结构将被用作保护策略，以增加英国南海岸的海马数量。她还将带来她的一座海马城的比例模型，该模型将部署在海草床附近，以促进海草的自然生长，同时也为脆弱和稀有物种提供栖息地。

乔治亚·夏普·哈里斯 (Georgia Sharpe-Harris) 将运行一个显微镜装置，以便游客可以清楚地看到瓶装水中含有什么，同时还将进行微塑料识别挑战，以及一个波浪池演示器，以强调与混凝土结构相比，自然防御在保护海岸线方面做得更好。

极限地点自由潜水挑战

马库斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 和 NoTanx 团队专门探索难以到达的自由潜水地点，例如地下湖，这通常需要他们爬上一根绳索——就像绳降一样，但是是反向的！

在 143 号展台的 GO 潜水展上，团队将教授放松和爬绳的基本技能——并且他们让您有机会在极限位置自由潜水挑战赛中测试这些技能！

爬上 25 米高的绳索（特制的框架意味着您距离地面的高度永远不会超过几英寸），然后降低心率以屏住呼吸。

两天内，最快的成绩都会获得奖品！

虚拟现实潜水

您甚至不需要弄湿身体就可以体验潜水！3D 摄影测量大师兼 GUE 技术教练培训师 John Kendall 将在 370 号展台为您带来完全身临其境的体验 - 戴上耳机，握住控制器，然后踏上令人惊叹的逼真探索之旅，在 70 米深的技术潜水中探索古代火星沉船的遗迹。

如果您在周六和周日上午 962:11.30 和下午 2.30:XNUMX 前往巴哈马旅游局展台 (XNUMX)，您可以体验虚拟现实鲨鱼潜水，这是巴哈马旅游部与鲨鱼信托组织合作提供的。

无论年轻还是年老，无论潜水员还是非潜水员，这些虚拟现实潜水都能为您提供完美的“潜水”！

Steve Backshall 是 GO 潜水秀的主角

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。所有演讲者的名单（包括时间安排）可在此处找到 点击这里.

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月的周末参加 GO 潜水秀，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 提供的为期一周的 Marsa Shagra 生态村之旅。

预售票现已发售！

立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？

演出周末，售票处的一日票售价为 25 英镑，因此请提前预订并节省一些钱！！

如果您与中心/俱乐部会员一起前来，还可以享受 10 人以上团体票价。

在 Go Diving Show 网站上预订门票.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！