30 多位明星将参加 GO Diving Show ANZ

就职 GO 潜水表演 ANZ于 28 月 29 日至 XNUMX 日在奥林匹克公园的悉尼展览场举行的活动旨在向所有人展示最美好的水下世界——从已完成入门课程或仍在考虑该课程的潜水员，到高级潜水员和最有经验的技术和循环呼吸器潜水员。

英国的 GO 潜水展于 10,000 年 10,000 月举办，今年是第五届，吸引了 2024 多名参观者，展览面积达 XNUMX 平方米。新一届澳大利亚和新西兰 GO 潜水展希望在未来几年内达到这一水平，而且看起来将有一个良好的开端。此外，入场完全免费。

在众多景点中，有 31 位潜水主持人，对于能够同时到达各个地方的游客来说，这些都值得一听。 主舞台 你会发现一些业内知名的人物：史蒂夫·巴克肖 (Steve Backshall)、吉尔·海纳斯 (Jill Heinerth)、理查德·哈里斯 (Richard Harris)、利兹·帕金森 (Liz Parkinson)、皮特·梅斯利 (Pete Mesley) 以及司仪安东尼·戈登 (Anthony Gordon)。

史蒂夫·巴歇尔

全能英雄史蒂夫探索过地球上一些最偏远的地方，对野生动物和自然世界有着无与伦比的了解，也是电视上最忙碌的主持人之一，也许最出名的是他非常成功的 致命 系列。

他最近穿越大西洋、太平洋和印度洋拍摄 鲸鱼，已经做出 远征 和 鲨鱼 天空电视台，并出现在 我们不断变化的星球 这是英国广播公司 (BBC) 制作的一部雄心勃勃的七年系列片，记录了地球上六个最受威胁的生态系统。

过去拍摄的电影包括 荒野圣基尔达、极地英国 - 洞穴、阿拉斯加现场、蓝色星球现场 和 未知的世界。 Steve 是一位多产作家，他的最新著作是 深蓝色 – 他最近还创造了划船横渡泰晤士河所用时间的世界纪录。

吉尔·海纳斯（Jill Heinerth）

踏上月球的人比参观过吉尔·海纳斯在地球上探索过的许多地方的人还多。从危险的深洞技术潜水到游过巨大的南极冰山，她经常运用自己的技能与世界各地的气候学家、考古学家、生物学家和工程师合作。

吉尔曾为加拿大广播公司、国家地理频道和英国广播公司制作过获奖电视节目，担任过电影顾问，制作过独立纪录片，并倡导探索、水下保护、气候变化和水资源保护。

她是加拿大皇家地理学会的第一位驻地探险家，也是首位获得克里斯托弗·翁达杰爵士探险奖章的人，并获得了包括探险家俱乐部在内的多家知名机构的奖学金，该俱乐部授予她威廉·毕比海洋探险奖。

吉尔最畅销的回忆录名为 进入星球 以及新纪录片 深入黑暗：永远不要屈服于恐惧 进一步揭示了她非凡的一生——她在 Go Diving ANZ 的亮相也将如此。

理查德·哈里斯博士

理查德·哈里斯 (Richard 'Harry' Harris) 曾在世界各地从事麻醉、潜水和航空医学工作，他对洞穴潜水的热爱可以追溯到 1980 世纪 XNUMX 年代，并带他走遍了世界各地。

他对事故调查和搜救活动的兴趣一直是他反复出现的主题——他在 2018 年将泰国青年足球队从睡美人系统中救出的过程中发挥了关键作用。

哈里对深层洞穴和沉船安全探索的规划、后勤和生理学特别感兴趣。他是一名热情的水下摄影师和摄像师，现在也在纪录片领域发展事业。

莉兹帕金森

PADI IDC 工作人员 讲师，自由潜水员 讲师- 教练、洞穴潜水员和水下特技女演员莉兹在南非长大，后来凭借游泳奖学金移居美国。

游泳生涯结束后，她开始潜水和自由潜水，专注于鲨鱼保护工作。她以洛杉矶为基地，与鲨鱼天使和 PADI Aware 等机构合作，筹集资金并教育人们有关鲨鱼和海洋保护的知识。

在电影和电视工作中，她既在镜头前工作，也在镜头后工作，兼任演员和 训练 进行水下表演。

皮特·梅斯利

皮特于 1990 年开始潜水，1991 年开始全职潜水，致力于研究、寻找、潜水和拍摄世界各地的沉船，在 6,000 多个国家拥有超过 30 小时的水下经验。作为 PADI 课程总监，他是南半球最有经验的技术潜水员之一 讲师-培训师。

Pete 曾领导并参与过多次深海沉船探险，并经营着一家 潜水旅游 该公司的业务是将经验丰富的潜水员带到专门的潜水地点，过去 30 年来，他一直在完善自己的长曝光光绘图像。他还积极参与潜水科学研究。

安东尼·戈登

戈多是一名纪录片制作人，拥有二十多年的专业制作和拍摄经验，内容广泛，从世界上第一支珠穆朗玛峰的夏尔巴救援队到超长距离骑行，再到新手潜水员的海洋探索。

他也是 Aliquam 和 Next Generation 活动的推动者，该活动旨在向年轻人推广潜水。除了谈论自己的工作外，Gordo 的 MC 技能也将在 Go Diving ANZ 主舞台上成为焦点。

+ 另外 3 个阶段

除了主舞台外，另外三个舞台将邀请来自世界各地的另外 25 位高评价的演讲者，讨论鼓舞人心的、特别是澳大利亚和新西兰的潜水主题、技术潜水和 水下摄影。目前的阵容如下：

澳新银行/灵感阶段： 纳斯·巴盖、罗尼·本·阿隆、丹尼·查尔顿、特里·康明斯、黛博拉·迪克森·史密斯、詹姆斯·亨特、托里·克莱特、马蒂亚斯·诺切托、霍莉·韦克利

技术阶段： Kerrie Burrow、Matt Carter 博士、John Garvin、Jill Heinerth、John Kendall、Mike Mason、Yana Stashkevich、David Strike、Patrick Widmann

写真 阶段： 塔莉亚·格雷斯、布雷特·洛布韦因、奈杰尔·马什、克雷格·帕里、尼古拉斯·雷米、迈克·斯科特兰、唐·西尔科克、马蒂·史密斯

互动功能+展示

展会参观者还可以发现一系列适合年轻人和老年人的互动功能，从虚拟现实潜水体验到试潜；从侧挂式到水下无人机和循环呼吸器等一系列设备的演示池；自由潜水者、美人鱼等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

注册获取免费门票

Steve Backshall 出席 GO 潜水展

现场有充足的停车位，并且交通便利，可轻松前往悉尼展览中心。

首届 Go Diving Show 入场完全免费，因此，如果您可能在 28 月 29/XNUMX 日的周末期间前往该地区，请注册 这里。 获取 2024 年澳大利亚无可争议的跳水赛事的门票！

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