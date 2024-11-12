GO 潜水秀门票买一送一现已发售

GO 潜水展是英国唯一的消费者潜水和旅游展，将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕， 早鸟票买一送一现已发售，物超所值。

31 年 2025 月 17.50 日前以 XNUMX 英镑的价格购买门票，您的伙伴、配偶或最好的朋友将免费与您一起入场！或者为什么不带上不会潜水的伙伴一起去，这样他们就可以看到他们错过的所有水下世界奇观！

实际上，买一送一的优惠相当于每张票只需 £8.75。和往常一样，这包括免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！

主舞台的头条主持人是电视明星、作家和冒险家史蒂夫·巴克肖尔 (Steve Backshall)，他阔别几年后重返 GO 潜水秀。与他一起亮相的还有美国宇航局 (NASA) 培训的 NEEMO 潜水员和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视主持人、作家和常年受欢迎的蒙蒂·霍尔斯 (Monty Halls)，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅。

专用的英国舞台、科技舞台、 拍照 舞台和灵感舞台上挤满了一些熟悉的面孔和许多新的演讲者，展厅里挤满了数百家参展商，包括旅行社、度假村、潜水中心、船宿游轮、旅游局、 测试 代理商、制造商、零售商以及广受欢迎的不列颠群岛体验。