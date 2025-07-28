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与奈杰尔·马什一起探索奇异而奇妙的鱼

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奈杰尔·马什

奈杰尔·马什 是澳大利亚自然学家、水下摄影师和摄影记者，其作品已在澳大利亚和海外的众多杂志、报纸和书籍上发表，他将在 拍照 9 月份在悉尼 GO Diving Show ANZ 上，谈论奇异而美妙的鱼类。

Nigel 曾在澳大利亚各地广泛潜水，特别是大堡礁和珊瑚海，还曾在亚洲、太平洋、印度洋和 加勒比他的水下摄影作品也曾多次获得国际摄影比赛的奖项。

他撰写了十几本有关潜水、海洋生物和海洋相关主题的书籍，其中包括 New Holland 出版的书籍，例如 与鲨鱼一起潜水, 水下澳大利亚，澳大利亚的海鱼淤泥潜水. Nigel 还领导特别 摄影 前往澳大利亚和海外美妙的潜水胜地进行团体旅游。

GO 潜水表演 ANZ
与 Nigel Marsh 一起观赏奇异而美妙的鱼 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
和潜伴一起潜水不仅仅是保持亲密，更重要的是做好准备，以防他们突然不在身边。以下是如何训练你的心态。#ScubaTips #BuddySystem #SelfReliantDiver 请访问我们的网站，了解更多水肺潜水新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
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与潜伴一起潜水——但要像独自一人一样思考

在这里观看完整剧集：https://www.youtube.com/watch?v=KwKlhjXEbYA 请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
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职业潜水员遭遇鲨鱼袭击！第一集

依靠你的潜伴固然很好——但如果他们不在呢？这就是为什么自力更生是每个潜水员必备的心态。#ScubaTips #DivingSafety #SelfReliantDiver 请访问我们的网站，了解更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
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