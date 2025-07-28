与奈杰尔·马什一起探索奇异而奇妙的鱼

奈杰尔·马什 是澳大利亚自然学家、水下摄影师和摄影记者，其作品已在澳大利亚和海外的众多杂志、报纸和书籍上发表，他将在 拍照 9 月份在悉尼 GO Diving Show ANZ 上，谈论奇异而美妙的鱼类。

Nigel 曾在澳大利亚各地广泛潜水，特别是大堡礁和珊瑚海，还曾在亚洲、太平洋、印度洋和 加勒比他的水下摄影作品也曾多次获得国际摄影比赛的奖项。

他撰写了十几本有关潜水、海洋生物和海洋相关主题的书籍，其中包括 New Holland 出版的书籍，例如 与鲨鱼一起潜水, 水下澳大利亚，澳大利亚的海鱼 和 淤泥潜水. Nigel 还领导特别 摄影 前往澳大利亚和海外美妙的潜水胜地进行团体旅游。

与 Nigel Marsh 一起观赏奇异而美妙的鱼 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！