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两次探险纪录片中的生动耐力号图像

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2022 年发现的“耐力号”图像（FMHT）
2022 年发现的“耐力号”图像（FMHT）

在英国标志性沉船神殿中建立的是极地探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士的 耐力 – 最近在伦敦首映的一部纪录片不仅报道了这艘船的最后一次航行，还讲述了 2022 年在南极冰层下 3 公里处重新发现它的故事。

耐力 1914 年，沙克尔顿随帝国横贯南极探险队启程穿越南极洲，但被困在威德尔海浮冰中，于 21 年 2015 月 27 日沉没。在船沉没后的一年多时间里，沙克尔顿让 XNUMX 名船员活了下来。

2022 年 22 月，由福克兰群岛海洋遗产信托组织和资助的 EnduranceXNUMX 探险队（FMHT），发现了沉船，并获得了非常详细的镜头和图像。

沙克尔顿的副手弗兰克·怀尔德在“坚忍号”的狗圈里和其中一只狗苏玩耍（RGS / 弗兰克·赫尔利）
沙克尔顿的副手弗兰克·怀尔德与其中一只狗苏玩耍（RGS / Frank Hurley）
2022 年的海底照片显示了 Frank Wild (FMHT) 曾经穿过的靴子
2022 年的海底照片展示了弗兰克·怀尔德 (FMHT) 曾经穿过的靴子

FMHT 受托人 Mensun Bound 是这次探险队的负责人，探险队由 John Shears 博士率领，Nico Vincent 担任海底经理，历史广播员 Dan Snow 进行现场讲述。

国家地理电影 耐力 将最初探险中精心修复的档案镜头与现代寻找船只的探索结合在一起。

该片由奥斯卡奖得主 Chai Vasarhelyi 和 Jimmy Chin 以及英国电影学院奖提名人 Natalie Hewit 执导，于上周（12 月 XNUMX 日）在 BFI 伦敦电影节上首次放映。

放映继续进行 选定的英国电影院 10 月份，与 Snow 进行面对面问答，11 月初开始 耐力 可以在 国家地理频道、英国的 Disney+ 和 Hulu。

撤离期间，船员与几只狗在梯子上合影（RGS / Frank Hurley）
船员撤离船舶时与一些狗一起在梯子上合影（RGS / Frank Hurley）
沙克尔顿船员使用的梯子（FMHT）
沙克尔顿船员使用的梯子（FMHT）

“国家地理纪录片的发布是基金会的里程碑，”FMHT 主席唐纳德·拉蒙特 (Donald Lamont) 表示。“除了定位、勘测和拍摄沉船外，我们的目标是将沙克尔顿和他的船的故事带给新一代。” 

“这些故事都讲述了勇气和决心，我们希望它们能够激励全世界的人们，让他们具备领导才能和面对逆境的毅力。这两场探险的故事都发生在南极洲的恶劣环境中，这片大陆不断变化的地貌影响着我们所有人。” 

船员（从左至右） James Wordie、Alfred Cheetham 和 Alexander Macklin 正在清洁厨房的油毡地板 (RGS / Frank Hurley)
船员（从左至右） James Wordie、Alfred Cheetham 和 Alexander Macklin 正在清洁厨房的油毡地板 (RGS / Frank Hurley)
耐力号残骸上：油毡地板（FMHT）
沉船处：油毡地板（FMHT）

正如《FMHT》所指出的，在前往南极洲的途中，沙克尔顿避开了福克兰群岛，因为他担心第一次世界大战期间的冲突可能会使他偏离目标。1 年 8 月 1914 日，当他进入威德尔海时，福克兰群岛战役正在发生。

2019 年，Mensun Bound 带领探险队找到了 SMS 沙恩霍斯特，该船在那场战斗中沉没。另一部纪录片， 失踪的船只——寻找凯撒超级舰队, 讲述了那次搜寻的故事。 

船员们在坚忍号上坐下来享用隆冬盛宴，此时距离该船被困在冰层中已经过去了五个月，距离他们撤离还有四个月。他们吃了烤猪肉、炖苹果、豌豆蜜饯和葡萄干布丁（RGS / Frank Hurley）
船员们在坚忍号上享受了隆冬盛宴，此时距离船被困在冰中已经过去了五个月，距离他们撤离还有四个月。他们吃了烤猪肉、炖苹果、豌豆蜜饯和葡萄干布丁（RGS / Frank Hurley）
机组人员使用的盘子和其他餐具（FMHT）
机组人员使用的车牌（FMHT）
YouTube视频
《耐力》纪录片预告片

也在 Divernet 上： 沙克尔顿号“坚忍号”沉船完好无损, 深海寻宝者面临的耐力挑战, 保护耐力免受寻宝者的侵害, 寻找遗失的沙克尔顿船D

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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