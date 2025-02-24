拍摄鳜鱼的技巧

拥有最好的水下相机配置并不是拍出好照片的关键。关键在于利用现有设备并知道如何使用。

在数码单反相机或无反光镜相机（全画幅或 APSC）上，首选镜头是 50 至 60 毫米微距镜头。对于 30/45 相机，32 至 XNUMX 毫米微距镜头应该就足够了，因为您可以拍摄得相当近。焦距较长的微距镜头可以完成这项工作，但即使在 F/XNUMX 下也不会有那么大的景深。

在这种场景下，我自己的相机设置通常如下：

快门速度：1/125 至 1/200 秒

光圈：F/19 至 F/22

ISO：从 200 开始。如果您的闪光灯有点难以匹配所选的 F 档，请将 ISO 提高到 400。

频闪功率：¾功率是一个很好的目标设置，因为您需要快速的循环速度。

后焦：如果您的外壳有后焦按钮或控制杆，请设置相机以使用它。这样，当您通过取景器跟踪鱼时，请将食指放在快门上，将拇指放在后焦按钮上，以独立跟踪鱼以保持对焦。

如果系统的自动对焦功能无法在弱光条件下快速对焦慢速移动的物体，请将焦点预设在小手指大小的物体上，以便轻松放入画面中。这样，您只需稍微移动一下，就能让桂鱼之类的物体保持对焦。是的，这是老派的做法，但在自动对焦出现之前，人们就是这样做的。

太阳落山之前，你应该找一个最佳的栖息地点，尽量减少你的动作，以免搅动水底和/或惊吓到鱼。鳜鱼通常很害羞。

从那里开始，留意你能找到的最大、最肥的鳜鱼并跟踪它的去向。

使用 Nauticam 的 Nikon D850 和 60mm 微距镜头拍摄。相机设置：1/180 秒，f/22，ISO 200。灯光由一对 Retra 闪光灯提供，手动设置为 25 级功率。

此时，照明是关键。与大多数在黄昏至夜晚黑暗时段高度活跃的小鱼一样，鳜鱼不喜欢白光照射。使用仅具有白光功能的造型灯很可能会将小鱼困在珊瑚中，抑制它们的自然行为。

为了不那么引人注目，最理想的是使用具有红色模式的造型灯，或者至少可以在前面安装红色滤光片的造型灯，因为鳜鱼不会太注意它，从而让您更有效地观察和跟随它们的动作。

如果你在戏剧性事件开始之前成功找到了正确的位置，那么你不需要离开那个位置，因为鳜鱼的求偶行为会倾向于在更垂直的方向上进行。提前知道这一点可以帮助你更好地通过观察器追踪鱼。

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

请记住，当鳜鱼即将交配时，它们会上升到珊瑚上方一英尺或更高。要捕捉到交配的高潮，您需要耐心等待它们上升到最高点。到那时，它们通常已经紧密相连，无法在交配真正发生之前分开。这是开始拍摄的时刻，因为它们同时释放卵子和精子的时间不会超过 2 到 3 秒。从那时开始，它们突然退回珊瑚中，这标志着交配的结束。

祝拍摄愉快。