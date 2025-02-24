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拍摄鳜鱼的技巧 

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Male and female Mandarinfish (Synchiropus splendidus) a member of the dragonet family
Male and female Mandarinfish (Synchiropus splendidus) a member of the dragonet family

拥有最好的水下相机配置并不是拍出好照片的关键。关键在于利用现有设备并知道如何使用。

在数码单反相机或无反光镜相机（全画幅或 APSC）上，首选镜头是 50 至 60 毫米微距镜头。对于 30/45 相机，32 至 XNUMX 毫米微距镜头应该就足够了，因为您可以拍摄得相当近。焦距较长的微距镜头可以完成这项工作，但即使在 F/XNUMX 下也不会有那么大的景深。

在这种场景下，我自己的相机设置通常如下：

快门速度：1/125 至 1/200 秒

光圈：F/19 至 F/22

ISO：从 200 开始。如果您的闪光灯有点难以匹配所选的 F 档，请将 ISO 提高到 400。

频闪功率：¾功率是一个很好的目标设置，因为您需要快速的循环速度。

后焦：如果您的外壳有后焦按钮或控制杆，请设置相机以使用它。这样，当您通过取景器跟踪鱼时，请将食指放在快门上，将拇指放在后焦按钮上，以独立跟踪鱼以保持对焦。  

两条雄性鳜鱼（Synchiropus splendidus）正准备打斗。
两条雄性鳜鱼（Synchiropus splendidus）正准备打斗。

如果系统的自动对焦功能无法在弱光条件下快速对焦慢速移动的物体，请将焦点预设在小手指大小的物体上，以便轻松放入画面中。这样，您只需稍微移动一下，就能让桂鱼之类的物体保持对焦。是的，这是老派的做法，但在自动对焦出现之前，人们就是这样做的。

太阳落山之前，你应该找一个最佳的栖息地点，尽量减少你的动作，以免搅动水底和/或惊吓到鱼。鳜鱼通常很害羞。  

从那里开始，留意你能找到的最大、最肥的鳜鱼并跟踪它的去向。 

鳜鱼 (Synchiropus splendidus)
使用 Nauticam 的 Nikon D850 和 60mm 微距镜头拍摄。相机设置：1/180 秒，f/22，ISO 200。灯光由一对 Retra 闪光灯提供，手动设置为 25 级功率。

此时，照明是关键。与大多数在黄昏至夜晚黑暗时段高度活跃的小鱼一样，鳜鱼不喜欢白光照射。使用仅具有白光功能的造型灯很可能会将小鱼困在珊瑚中，抑制它们的自然行为。

为了不那么引人注目，最理想的是使用具有红色模式的造型灯，或者至少可以在前面安装红色滤光片的造型灯，因为鳜鱼不会太注意它，从而让您更有效地观察和跟随它们的动作。 

如果你在戏剧性事件开始之前成功找到了正确的位置，那么你不需要离开那个位置，因为鳜鱼的求偶行为会倾向于在更垂直的方向上进行。提前知道这一点可以帮助你更好地通过观察器追踪鱼。  

鳜鱼是广播产卵动物；卵子和精子同时释放到水柱中，被水流带走。
Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

请记住，当鳜鱼即将交配时，它们会上升到珊瑚上方一英尺或更高。要捕捉到交配的高潮，您需要耐心等待它们上升到最高点。到那时，它们通常已经紧密相连，无法在交配真正发生之前分开。这是开始拍摄的时刻，因为它们同时释放卵子和精子的时间不会超过 2 到 3 秒。从那时开始，它们突然退回珊瑚中，这标志着交配的结束。 

祝拍摄愉快。  

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@timpell49
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
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11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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