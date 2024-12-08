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野生动物电影制片人斯通去世，享年 66 岁

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Vicky Stone 与 Mark Deeble
Vicky Stone 与 Mark Deeble

英国野生动物电影制片人维姬·斯通于 17 月 66 日去世，享年 XNUMX 岁。她与丈夫马克·迪布尔长期合作拍摄了许多著名的自然历史纪录片，最初主要在水下拍摄，但近年来更多地在水面上拍摄。 

这对夫妇曾一起生活和工作在康沃尔，并长期在东非等地拍摄，他们的电影估计已在 140 多个国家上映，观看人数超过 600 亿。 

Deeble & Stone 的电影还因艺术性和故事性而获得了 100 多项国际奖项，其中包括六项野生动物奥斯卡奖和一项艾美奖。他们最近的作品是 大象女王 从2020年开始，成为第一部被苹果购买和发行的故事片，并获得和平电影奖。

“近 45 年来，我们形影不离——几乎每天、每周、每月的每个小时都在一起，”迪布尔在妻子去世后的第二天说道。“我们走得很远，飞得很高，因为我们是一个团队。

“维姬意志坚定、公正坦率，而且在内心深处极富创造力。她让一切成为现实。她从不追求引人注目，她让她的作品、我们的电影自己说话。”

乌贼曝光

在获得皇家艺术学院硕士学位后，斯通于 1983 年与 Deeble 合作拍摄了第一部电影，从此开始了她的职业生涯。 Yndan An Fala – 海底山谷.

这部关于康沃尔法尔河口的获奖纪录片于 1984 年由 Survival Anglia 向国际发行，是英国水域首次拍摄乌贼交配和产卵的场景。据说，这部纪录片曾阻止在河口建造集装箱港口。 

这部电影在当时因在摄影和序列构建方面将水下世界与水面世界同等对待而闻名，并开启了与 Survival Anglia 长达 20 年的合作关系。

这对夫妇不仅是潜水高手，还是飞行员，后来他们搬到东非为 BBC 拍摄 这里是龙 （1990 年）讲述尼罗河鳄鱼的故事，以及另一部获奖电影 恶魔鱼，以巨型章鱼为主题。据说这两部纪录片的观众收视率异常高。

后续作品包括 深水中的小鱼 （有关坦噶尼喀湖的慈鲷，制作于 1996 年）； 潮汐传说：鬣狗和弹涂鱼1998 年，重点研究肯尼亚北部偏远地区的沿海海洋生物，后来 基拉维拉的潮汐，讲述塞伦盖蒂季节性洪水泛滥的河流（2019 年）。

外展计划

专注于创作、导演、拍摄和制作自己的电影， 迪布尔和斯通 他们通常和小团队在丛林里为每部作品居住大约两年，并一起抚养他们的两个儿子弗雷迪 (Freddy) 和贾卡 (Jacca)。

这对夫妇坚​​持认为，他们工作的动力始终是保护自然和对自然界的热爱。他们围绕电影开展宣传和教育计划，将电影翻译成当地语言，向制作国家提供免费播放权，并与当地保护组织合作。 

维基·斯通在与癌症抗争两年后去世。“她在家中安详离世，眺望着她深爱的悬崖和大海，”迪布尔说。 

也在 Divernet 上： Colin Doeg：u/w 摄影界元老的逝世, Martin Edge：撰写 U/W 摄影师圣经的潜水员, 斯坦·沃特曼：热爱鲨鱼的人, 泰坦尼克号摄影师埃莫里·克里斯托夫去世

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