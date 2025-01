水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段

一位摄影师最近在 50 米深的水下拍摄了一组令人愉快的脱冰模特,再次载入了记录册——而史蒂夫·海宁还远未完成。他与史蒂夫·温曼谈论了潜水笑话,这个笑话变成了技术笑话

这项活动在新冠疫情期间最初只是“一个玩笑”,如今已发展成为一场技术含量十足的水下模特拍摄潜水——在佛罗里达技术团队的支持下,加拿大职业摄影师史蒂夫·海宁 (Steve Haining) 和模特希亚拉·安托斯基 (Ciara Antoski) 已稳固确立了自己吉尼斯世界纪录创造者的地位。

他们最新的最深水下模特摄影是在 水力大西洋 该船于 19 月 8 日在佛罗里达州庞帕诺海滩附近沉没,并于上周(XNUMX 月 XNUMX 日)得到了吉尼斯世界纪录的证实。

安托斯基曾是海宁 6.4 米深的原始屏气模特 世界纪录 2021 年拍摄。她还没有足够的经验来模仿他的 第二条记录 两年后,她再次在 30 米处进行射击,但自那时起,她的潜水(包括屏住呼吸和水肺潜水)已经取得了长足的进步。

最新的纪录是美国技术潜水员 Wayne Fryman 负责保证 Antoski 的安全并为其提供空气,他的名字也出现在 全球水利 表扬。

新的纪录深度为 49.8 米,总潜水时间为 52 分 14 秒。为了算作世界纪录拍摄,GWR 现在规定,在配备齐全的情况下,潜水时间至少为 15 分钟。任何少于 XNUMX 分钟的时间都只是一张照片。

对于安托斯基来说,12 月的潜水比之前创纪录的潜水温度要高得多。海宁和他的团队选择了寒冷的五大湖地点,这对模特来说非常困难,但纪录条款并没有规定必须进行低温训练。

“无需深入”

史蒂夫·海宁 不仅是一名水下摄影师,还是一名顶尖的水下专业摄影师、电影摄影师和电影导演。他最初拍摄摇滚音乐家、运动员和其他名人,后来转向广告工作和艺术风景摄影。

史蒂夫·海宁

2021 年的纪录诞生于新冠疫情期间,当时他曾与团队开玩笑说,为了符合加拿大的健康与安全规定,他们可能会穿着潜水装备在水面上执行任务。“深度从来都不是第一次纪录的初衷,”他说。“这更像是一个我一直想探索和拍摄的地点——碰巧它就在那个深度。”

该地点是 WL韦特莫尔 休伦湖沉船事件,但这个故事直到 2023 年夏天才引起关注,其中包括 网际网路该网站一直在关注着打破这一神秘但有趣的纪录的后续尝试。

2023 年 30 月,该团队在休伦湖的水下潜入深度几乎是原来的五倍,达到 XNUMX 米,持续了半个小时。 尼亚加拉二号 沉船中,这位衣着暴露的模特是职业潜水员 Mareesha Klups,她是第一次拍摄时的潜水安全协调员和空气捐赠者。这次 Antoski 是她的模特导师。

后来海宁告诉 网际网路 除非他听说“有一个令人难以置信的地方可以在 120 英尺(36 米)或更深的水下拍摄,而且环境温度更高,否则我认为我不需要再潜得更深了!”

但其他跳水运动员自然也对挑战纪录产生了兴趣,事实证明,在比赛结束后不久,海宁就决定继续采用一种更具技术性的方法。 尼亚加拉二号 射击。

“让我们看看我们能走多远”(史蒂夫·海宁)

“最终,我们想看看能把这个纪录推到多远,”他说,“第一个纪录有点像意外,但它开启了这样一种感觉:‘哦,我能做到!’当我们完成 100 英尺(30 米)的纪录时,对于很多潜水社区来说,这就像一场在 130 英尺(40 米)深处的比赛。

“有人在空中跳水至 130 英尺(39 米),但当他们下来时,已经到达 NDL 了,因此他们会射击六七分钟,然后再冲上去,只为赶在时间之前完成射击。

“我们觉得,人们想尝试一下这很酷,但我们会把标准再提高一点。我们总是很忙,我们都在旅行,但这是我们会讨论的。”

挑战者

事实上,在海宁潜入水下 40.2 米的一个月后,这项吉尼斯世界纪录在巴哈马群岛较温暖的水域中被重新设置为 30 米,尽管这一潜水记录本身存在争议。

加拿大潜水员和自由潜水员 Kim Bruneau 与智利摄影师 Pia Oyarzun 合作, 屏住呼吸模型 在 海上贸易商 tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

另一次出价 去年八月报道 网际网路 参与拍摄的有奥地利自由潜水员 Christin Gerstorfer 和比利时摄影师 Filip Blommaert,他们选择了波兰封闭式人工潜水设施 Deepspot 作为拍摄场地——深度 45.4 米,水温 34°C。这一说法并未得到 GWR 的证实。

Haining 和他的妻子 Molly 在佛罗里达州奥兰多有一处住所,因此他可以在一小时内到达海岸潜水,除非他想利用内陆的洞穴和泉水机会。他已经联系上了当地的潜水学校和三混气潜水点 艾斯拉潜水员及其团队热衷于通过举办涉及减压的模特照片拍摄来帮助他开辟新局面。

“所以我有一群比我经验丰富得多的潜水员,他们成了我的伙伴。我们在沉船上进行负入式潜水,那里有很多水流和其他东西,我开始和他们一起训练这次拍摄。”

与休伦湖相比,热挑战较小,但氦气仍然很冷(史蒂夫·海宁)

Ciara(发音为 内华达) 安托斯基很快加入了这一技术转型。她通常会在模特旅行的任何地方进行休闲水肺潜水,而且她已经比 2021 年更高级了。“她与 Isla Divers 的人会面,并与他们一起花了几个月的时间进行 IANTD 三混气和扩展范围等所有事情。

“所以当我们看到蒙特利尔的这个女孩 [Bruneau] 打破了我们的纪录时,我们已经做好了准备。我们觉得,我们可以立即尝试,将她击败,但我们会给她一点时间。”尽管 Haining 之前曾表示他很放松,欢迎挑战纪录,但他的竞争本能显然已经开始发挥作用。

水力大西洋

当他和安托斯基努力获得 IANTD 高级休闲三混气认证时,团队考虑了地点的问题。

“有一艘沉船叫做 阿拉伯 海宁说:“在五大湖上游,水很深,所以我们认为这将是又一个挑战,既酷又暗。但后来我们又想,对于我们这些穿着干式潜水服或潜水服的人来说,在减压停留之前,温度其实并不重要,但我们只会让模特承受更多的痛苦。”

“我开始关注佛罗里达群岛,但我想要一艘相对未受破坏的沉船——而且 水力大西洋 是一艘真正的沉船。”这艘 90 米长的挖泥船建于 1905 年,于 1987 年在拖曳打捞过程中沉没,目前位于博卡拉顿群岛以北很远的地方。

“它恰好位于正确的位置。那里还有其他几条深水船,但它们会直接把你带到墨西哥湾洋流中,所以我们选择了这条船,因为它看起来非常漂亮,而且航行也更安全。”

Isla Divers 公司的 Ray Marciano 将担任 Haining 的安全潜水员,他装备精良,可以协助制定计划,因为他知道 水力大西洋 做得非常好。“在做这些记录时,这是我第一次有一位特定潜水地点的专家可以真正帮助我,”海宁说。

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

“当我们下去的时候她掌握了信息” (史蒂夫·海宁)

暂时告别电影特技工作的马里莎·克鲁普斯 (Mareesha Klups) 这次将担任救援潜水员,在无需减压的深度进行观察,以防需要快速紧急干预。作为空气供应员和模特,她向弗莱曼传授了他需要知道的一切,并为安托斯基提供直接支持。

“在尝试之前的两个星期里,我们进行了大量的练习潜水,”海宁说。由于海水波涛汹涌,拍摄推迟了一天,直到 19 月 XNUMX 日,当天早上他和马西亚诺进行了半弹跳侦察潜水。这是他第一次参加 水力大西洋。

在沉船上

他们把沉船绑起来,系上一些氧气罐。一条虎鲨在附近游荡,不过下午潜水时他们只看到了几条零星的梭鱼。

“我只是想看看我在所有照片中看到的建筑的各个部分,”海宁说。“残骸的某些部分是我最初选择的,但已经倒塌,这肯定是在飓风过后发生的。”这是去年 10 月的米尔顿飓风。

最初的计划是朝船尾拍摄,以驾驶室为背景,但驾驶室部分向侧面坍塌,留下大量残骸。“没有地方可以真正把她放在那里,所以我们朝左舷的船头拍摄,那里成了主要镜头,部分结构在她身后。”

水温为 24°C,对于安托斯基来说,这个温度算得上是温暖了,因为休伦湖的水温只有 7°C。“当我们找到侦察潜水的地点时,我可以在照片上向她展示我们将要去的地方——这是背景,我的相机有这种光,所以要注意,把焦点放在你身体的这一侧,因为我会朝这个方向拍摄。

“当我们下来时,她已经掌握了信息并且知道如何摆出好的姿势,这对我来说容易多了。”

拍摄时,海宁使用了配备广角镜头的富士 X-H2S 相机——“我总是在水下进行广角拍摄,以便获得背景中的更多结构”——并使用 Light & Motion 灯和 Ikelite 作为备用灯。

气体很简单。“最初的计划是使用氮氧混合气 32 至 100 英尺(30 米),拍摄时切换到 21/21,然后在返回途中切换到 100% 氧气 2 但我们最终只是砍掉了氮氧混合气,而是全程使用20/6。”

果冻欢迎

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

之后,拍摄工作顺利进行。安托斯基背上穿着 80 号双铝背带,可以起身和躺下,她的隐形负重腰带上负重 7 公斤。“这个重量刚刚好,因为如果你看视频,你会发现有时她会用力举起身体,但负重还是会把她压下去。这看起来很容易,但其实不然。”

“我们不是要去下一个景点吗?”(史蒂夫·海宁)

海宁原本计划从第一个位置转移到沉船另一侧的第二个位置,该位置有一个完整的门框,但在拍到他需要的照片后,他决定放弃这个计划。

“我们将 Ciara 的 BC 松开了,没有系胯带,因为她需要能够快速脱身,因此,我们是否必须在她呼吸很急促的情况下,将 BC 拉回去,然后引导她到另一侧,然后再回到我们系好的船中间?

“我们要浪费 15 分钟的时间才能把她送到那里并准备好,所以我想:我们就继续在这个位置拍摄吧。

“我们玩的时间远远超出了预期,Ciara 玩得很开心。当我们结束时,你可以在视频中看到她问道:‘我们不是要去下一个景点吗?’

“当她被告知我们要在上去之前再拍一张时,她问道:‘你为什么取消潜水?’我觉得她没有意识到自己在那里待了多久。

“最后的 O 2 减压大约需要 16 分钟,我们等待除了 Ciara 之外的所有人离开,因为她穿着礼服,当你呼吸氦气时会感到寒冷。所以她一离开,他们就让她上去了。”

空中工作室

“最后,这一天感觉很轻松,”史蒂夫·海宁说。“这是历史上第一次在无减压极限之外进行拍摄——不是照片,而是舞台灯光和不戴水肺的模特,所以这真的很酷。”

“标准已经定好了,我们是第一个将标准提高到这个水平的人,所以能创造一个明确的记录真是太棒了。看来我们开始了一场非常酷的比赛。”

就这样了吗?毫不犹豫:“我和 Isla Divers 谈过挑战自己的纪录——我不会说挑战到什么程度,但挑战相当大。如果现在有人真的打破了纪录,那就太棒了,因为我知道我们付出了多少努力。我们花了数月时间进行规划,甚至花了数月时间进行训练和练习,所以他们值得。”

目前,对于海宁来说,最重要的就是和伊斯拉的伙伴们一起在佛罗里达群岛享受潜水的乐趣,带着一台不比 GoPro 更大、更吸引人的相机。

但他过去也曾提到过“海拔”挑战,当我询问时,似乎 Ciara Antoski 是这一上升轨迹的推动力。

她的男朋友会玩滑翔伞,而她则志在滑翔伞上当模特,海宁和他的相机在动力伞上,灯光组也在他们身上,他们组建了一个“空中工作室”,以创下最高的模特摄影记录。

“我说,如果他们能找到办法,我愿意,我们也会努力争取,”海宁告诉我。“吉尼斯问过:‘你们是想同时争取最高纪录和最低纪录吗?’”

“我总是愿意接受挑战,但从逻辑上讲,我知道在水下的情况——但我对从天上掉下来的情况不太了解!”

