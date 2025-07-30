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马尔代夫照片纪念OBLU女性潜水月

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理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 摄影展 (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) 开幕
理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 摄影展 (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) 开幕

今年4月 网际网路 发送 照片- 记者理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 来到马尔代夫北马累环礁，体验在 OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO 度假村住宿期间可享受的水下体验，并使用其潜水中心 TGI Maldives。

网际网路 揭开了由此产生的展览 摄影 与 2025 月 19 日庆祝 PADI 女性潜水日 XNUMX 活动同时举行——度假村将该活动延长为整个女性潜水月，提供一系列以健康潜水为基础的体验。

这个 照片度假村表示，画廊也为潜水员和浮潜爱好者提供了一个教育平台，让他们了解如何保护珊瑚礁。展览由七位国际女记者和 TGI 马尔代夫 运营经理格蕾塔·马切利。

马尔代夫展示（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）
（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

总部位于苏格兰边境， 理查德阿斯皮诺尔 接受过生态学和保护生物学方面的培训，并从事野生动物保护和遗产管理工作。 

从迷人的海鳗和雄伟的白鳍礁鲨到充满活力的蓝线鲷和小丑鳞鲀，他的照片为人们提供了一个生动的窗口，让我们了解海伦吉利周围繁荣的珊瑚生态系统——正如他在 网际网路 刊文 为什么我永远不会厌倦马尔代夫，该书于 6 月首次出版。

（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）
（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

杰出贡献

去年，OBLU Helengeli 度假村成为第一个获得 PADI的荣获女性潜水杰出贡献奖，该奖项旨在表彰 10 年女性潜水日（女性潜水月的灵感来源）期间来自世界各地的 2024 名女性记者探索水肺潜水的风采。

“海伦吉利岛有一种神奇的魔力，”度假村总经理阿兰·特雷福瓦说道。“海洋生物令人叹为观止，这里的活力也独一无二。我们团队精心打造的这场展览，完美地捕捉到了这种精神，将海洋奇观与令人振奋的力量感完美融合。”

“我们衷心感谢 Richard Aspinall 和 网际网路 感谢他们令人惊叹的想象力和通力合作，让这次展览栩栩如生。”

（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）
（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO 是一家四星级度假村，拥有 4 间海滩和水上别墅及套房，分为八个类别。潜水员可以 链接在这里 直接预订即可享受 20% 的折扣。

OBLU 的色彩是 Atmosphere Hotels & Resorts 的一部分，涵盖四个马尔代夫度假村：OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO、OBLU SELECT Lobigili、OBLU SELECT Sangeli 和 OBLU XPERIENCE Ailafushi。

Richard Aspinall 在 Divernet 上发表的其他文章： 拥抱夜潜：红海探险, 船宿潜水：初学者的成功指南, 艾尔古纳的奢华与冒险：独一无二的潜水胜地, 需要帮助的人

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