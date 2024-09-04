Colin Doeg：u/w 摄影界元老的逝世

这位杰出的英国先驱于 96 岁去世，留下了遗产 水下摄影 史蒂夫·沃伦表示，很难高估这一点

科林·多格 (Colin Doeg) 出生于 23 年 1928 月 2 日，二战期间是一名童子军记者，在埃及完成兵役后转而从事全职新闻工作。

1960 世纪 XNUMX 年代初，在法国尝试潜水后，他立即看到了向全国媒体出售水下照片和专题文章的机会。因此，回国后，他加入了英国潜水俱乐部伦敦分会，并开始学习潜水 教训.

此时，拍摄《Aqualunging》才刚刚十年，他已经是一位出色的陆地摄影师，尤其对拍摄竞技体育感兴趣。

科林与后来的 BSAC 主席迈克·布苏蒂利 (Mike Busuttilli) 以及另外两名潜水员一起组建了一个联盟，他们将携带充气设备和舷外发动机沿着蜿蜒的小路探索当时尚未潜水的英国海岸附近的水域。

作为一名拍摄水下电影的摄影师，科林会在露营地的帆布下处理底片。

除了向报纸和杂志提供照片外，他还进入了新兴的 水下摄影 由潜水杂志和潜水俱乐部组织的比赛，包括布莱顿和沃辛 BSAC 于 1959 年创办的会议，该会议在与 潜水员 杂志.

在线：封面 海卫一 （后来成为 潜水员）在1965中

小鳕鱼，1966 年

潜水界当时规模很小，水下摄影师也只是其中的少数。他们彼此之间也互不相干，分散在英国各地——但一次偶然的错误改变了这一切。

错误图片

比赛结束后，当照片被退回时，科林错误地收到了另一位参赛者的照片。他获得了那位摄影师的地址，并亲自将照片交给了对方。

另一位进来的人打开了前门，两人开始交谈，据说，他们变得非常专注，以至于几个小时后他们仍然在门廊上。

另一名潜水员是彼得·斯库恩斯 (Peter Scoones)，他当时是舰队街的一名印刷工，但注定要成为他那一代最优秀、获奖最多的水下电视摄影师之一。

这两个人开始着手 水下摄影 社区。1967 年，他们共同创立了 英国水下摄影师协会 在他们的家乡伦敦，BSoUP 开始了一段持续的创新时期，并因其在世界各地的成功而受到认可。

彼得与当时都在柯达工作的早期成员蒂姆·格洛弗 (Tim Glover) 和杰夫·哈伍德 (Geoff Harwood) 一起，为改进当时的水下外壳、光学元件和闪光灯带来了富有想象力的工程解决方案。

先驱者重聚：Geoff Harwood、Tim Glover、Mike Busuttilli、Phil Smith 和 Colin Doeg 出席 2014 年伦敦国际潜水展

这对于克服英国潜水员常见的能见度极低和光线昏暗的问题至关重要。如果没有他们的技术突破，推动潜水艺术发展的创造性进步 水下摄影 本来是不可能的。

尽管 BSoUP 成员竞争激烈，但矛盾的是，他们也热衷于为了集体利益分享想法。Colin 是经常通过潜水杂志专栏向他人传递来之不易的秘诀的人之一。

1972 年，肯德尔·麦克唐纳与柯林、彼得、杰夫、托尼·贝弗斯托克、菲尔·史密斯和约翰·利斯戈共同撰写了 观赏鱼类和 图片 帮助别人进步。

观赏鱼类和 图片

科林一直保持着水下摄影的竞技势头，直到 1980 世纪 1968 年代，一场带状疱疹迫使他不得不中断摄影生涯。那时，他已经积累了大量令人印象深刻的奖牌，甚至在 XNUMX 年获得了布莱顿年度水下摄影师的称号。

这项成就之所以如此引人注目，是因为科林在一次国际比赛中凭借在英国水域拍摄的作品集赢得了冠军。除此之外，他还被评为 业余摄影师年度最佳体育摄影师。

1968 年度水下摄影师从 BSAC 主席 Harry Gould 手中接过奖项

科林是第一个在野外拍摄到姥鲨的人。他还与老朋友戴维·贝拉米密切合作开展了一项海藻研究项目，并在海洋保护协会的主要委员会任职多年，并在 90 年代担任东南 MCS 小组成员。

生态学家兼电视名人 David Bellamy 与 Colin Doeg（史蒂夫·沃伦）

他离开新闻业转而从事公关工作，并曾为茶品牌 Brooke Bond 制作著名的 PG Tips 黑猩猩广告。

1974 年，科林还与记者肯德尔重聚，共同为布鲁克·邦德 (Brooke Bond) 做宣传。“大海——我们的另一个世界”是一项营销活动，通过在每个盒子里放置一张（共 50 张图片卡）来促进茶叶销售。

每盒 PG Tips 都附赠潜水收藏卡 —— 有人集齐全部 50 张吗？

每张卡片都涵盖了一段潜水历史，它们可以收集在一本 5p 相册中，其中包含更多潜水背景和 BSAC 的宣传，Colin 与 BSAC 有着长期的联系——尽管它的做法并不总是符合他作为水下摄影师的倾向。他为俱乐部 1970 年的手册提供了封面照片。

1970 年的 BSAC 手册，封面由 Colin Doeg 制作 吉尼斯水下生物指南

1975 年，柯林被聘为 吉尼斯水下生物指南 由法国潜水员 Christian Petron 和 Jean-Bernard Lozet 创作。

1997 年，他与他人共同创立了 Visions in the Sea 水下摄影 会议每年举办一次，已连续举办了 10 年，由 Colin 担任主持人，并邀请 David Doubilet、Kurt Amsler、Amos Nachoum、Alex Mustard、Tom Peschak、Michael AW 和 Douglas David Seifert 等著名演讲者参加。

David Doubilet 在其书上签名 鱼脸 科林引用了科林的水下摄影文章作为个人灵感来源（沃伦·威廉姆斯）

2002 年，柯林因在水下摄影领域做出的杰出贡献而荣获首届“海洋奇观奖”。在 2017 年的潜水展上，保罗·罗斯向他颁发了 潜水员 杂志 终身成就奖。

科林·多格 (Colin Doeg) 在 2017 年伯明翰潜水展上获得潜水员终身成就奖（史蒂夫·沃伦）

为了庆祝这一荣誉，水下摄影师 Dan Beecham（他因拍摄《食鸟鲹》等影片而闻名） 蓝色星球2写道：“当我回想起像您这样的有远见的人曾经面临的挑战时，我既感到无比羡慕，因为我没有参与那些发现和创新的日子，但当然也充满感激。

“如果没有你们这一代先驱的聪明才智、敢于冒险和决心，我们在制作图像和自然历史电影方面根本无法取得今天的成就。从非常现实的角度来看，你们现在是并且永远都是我们水下图像制作集体知识的命脉的一部分。”

Colin Doeg 为水下摄影展剪彩 训练 2009 年在埃塞克斯拍摄（史蒂夫·沃伦）

今年 1 月，BSoUP 主席 Nur Tucker 代表协会向科林颁发了水下摄影终身服务奖。

2024 年 BSoUP 水下摄影终身服务奖（Nur Tucker）

诺尔向会员宣布科林去世的消息时写道：“科林是水下摄影界的先驱人物，他以热情、奉献精神和对艺术和科学的贡献而闻名，他用自己制造的设备捕捉水下的奇观。他在 BSoUP 的领导帮助塑造了该组织，并激励了无数摄影师。”

随时准备提供帮助 Nicky Martinez 与 Colin 的双管 凭借所有的成就，柯林·多格理应成为同行中的佼佼者，但他始终保持着谦逊和谦虚的态度。 六年前，尼基·马丁内斯一心想考入法尔茅斯大学，学习自然历史、水下摄影和电影制作。但他对自己提交的作品集缺乏信心。 相隔八十岁，他与科林坐在一起，科林向他保证，他确实有才华。尼基赢得了他的位置，科林给他写信说：“继续做梦吧，尼基。没有梦想，我们什么都不是。世界是你的，你已经取得了这么多成就。梦想可以变成现实。” “无论问题多么愚蠢，无论人多么微不足道，他都能与他分享自己的经历，”这位年轻的摄影师说道，“这位谦逊而谦逊的男子愿意倾听并向这位过于兴奋、想要在水下摄影领域一展身手的 18 岁少年分享他的所有知识。” “但我和其他很多人都同意，与科林的相遇对我们的生活产生了巨大的影响，为此我感谢他。我真的会想念他的。”

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