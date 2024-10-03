邦德电影先驱潜水员乔丹·克莱因去世

电影摄影师乔丹·克莱因 (Jordan Klein Sr) 于 1 月 98 日去世，享年 XNUMX 岁，他因在多部詹姆斯·邦德电影中开创性的水下拍摄而闻名，其中包括 雷霆万钧，并因此获得奥斯卡奖。他还是一位出色的水下摄影师、工程师和发明家。

克莱因于 1 年 1925 月 1938 日出生于俄亥俄州克利夫兰，但很小的时候就随家人搬到了佛罗里达州迈阿密，他一生大部分时间都在这里度过——他在家乡奥卡拉去世。到 XNUMX 年，他开始对潜水产生兴趣。

第二次世界大战期间，克莱因曾在太平洋随海军作战，并作为第一波袭击日本的原子弹爆炸的一部分踏上了旅程，旅程进行了三天。

战后，他借钱购买了一艘海军鱼雷艇，并将其改装成迈阿密海滩上最早的潜水艇之一，并开设了迈阿密海滩上最早的潜水店之一。“每个人都认为我疯了，”他说。“没有人会付钱让你带他们去船上浮潜或潜水！”

他还改造了一台旧压缩机，创办了一家名为 Mako Compressors 的公司，以满足他确信的新兴水肺潜水行业的需求。

克莱因的水下作品 雷霆万钧 为他赢得了第一座奥斯卡奖

高德温打来电话

米高梅的塞缪尔·高德温看到了 生活 杂志 克莱因潜水的故事，并问他能否为他工作室的一台大型米切尔相机建造一个水下外壳。他误导戈德温相信他已经有摄影经验，同时想着：“我会读书，而且街上还有图书馆！”

他的电影生涯从此开始，当时制片人 Darryl Zanuck 邀请他担任水下工程师和摄影师。 20,000联盟在海.

Klein 最初使用黄铜板和银来设计和制造相机外壳，后来为以下品牌提供水下保护： 罗莱福克斯, 宝力士，阿古斯， 徕卡 和立体声，涵盖从 35 毫米静态相机到 8 毫米和 16 毫米电影摄影机的所有相机，不仅适用于专业人士，也适用于业余潜水员。

推销他的相机外壳

他的其中一款产品是塑料水下照相机外壳，他声称这款产​​品通过伍尔沃斯商店售出了 19,000 件。

克莱因参与了一些早期的“轰动一时的”水下电影，一生中共参与制作了 78 部故事片和多部电视剧。

作为水下工程总监和摄影师 雷霆万钧 他建造了所有的水下航行器，安排了打斗场面并拍摄了许多水下场景，并因道具、布景和特效的设计和建造共同获得了奥斯卡奖。

几年后，他又于 2001 年获得了奥斯卡最佳技术成就奖，这是对他在开发和应用电影水下相机外壳方面做出的开创性努力的认可。

冷冻肺

1967 年，克莱因与雅克·库斯托共同开发了一种液氧呼吸装置，他们称之为 CryoLung，该装置旨在帮助潜水员比传统水肺装备维持更长的时间三到四倍。

他还执导和拍摄新闻、宣传片和纪录片，例如他与儿子乔迪在 1980 世纪 XNUMX 年代末制作的鲨鱼电视节目。业余爱好是飞行员、赛车手和赛艇手以及潜水员。

与动物一起工作

克莱因参与制作的其他著名电影包括 《黑湖妖潭中的生物》、《水瓶座》、《飞天小女警》、《雷霆谷》、《生死关头》、《永不言败》、《海豚之日》、《美人鱼》、《大白鲨》、《茧》、《深渊》 和 百慕大三角.

电视剧包括长期播出且影响深远的 海上狩猎 从1954到1963， 《无敌金刚》、《薯片》、《迈阿密风云》、《X档案》 和和 海上探秘.

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