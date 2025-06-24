u/w 摄影教练的另一天

作为一名独立潜水员，感觉如何？LISA COLLINS 是潜水员的首选 水下摄影 大开曼岛的教练，但她从英国来的路并不总是一帆风顺，正如她解释的那样

“哇！你做什么工作？这肯定是一份理想的工作！”我经常听到这样的话——几乎每周都会听到——以至于我有点不以为然，下意识地回答：“是的，我很幸运！”

但坐在这里写这篇文章，蓝天白云，周围是热带植物，几百米外就是美丽平静清澈的大海，我正在花时间认真思考我作为一名 水下摄影 讲师。

我记得大约30年前，当我走进伦敦斯特兰德的海洋光学商店时，心里既紧张又兴奋，因为我即将购买我的第一台水下相机。当时我并不知道那一天对我的未来有多么重要。

我在埃塞克斯郡瑟罗克采石场获得了 PADI 开放水域潜水员资格，我决定在假期去的时候带我的两个年幼的女儿去欣赏海底世界的美丽。

光学公司的史蒂夫·沃伦卖给我第一台相机，让我爱上了它。潜水和 水下摄影 很快就上瘾了，假期的安排取决于我能在哪里潜水到最清澈、最温暖、海洋生物最丰富的水域。

Lisa 在 INON UK 教练课程中获得了技能

快进 15 年——在有幸游历世界各地潜水之后，我的技能和知识得到了提升 水下摄影，我参加了 INON UK 水下摄影 课程之后是其讲师课程，并开始在英国教授该课程。

我也有我的 PADI 数字输入型 水下摄影 教练评级，但我发现该课程教我更多关于如何使用相机潜水而不是如何在水下拍照，这是 INON UK 课程已经涉及的内容。

许多客户要求更长的课程和更先进的技术，因此我开始举办海外研讨会，前往埃及、兰萨罗特岛、菲律宾和印度尼西亚——同时在萨里郡的一所大学做着一份“正常”的工作。

经常有人告诉我：“水下摄影师赚的钱永远不够做全职工作！”我决心，总有一天，无论如何，都要证明那些质疑者是错的。

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颠覆了我的生活

我在教书 水下摄影 我在英国兼职，但渴望更多，所以当我被邀请去开曼群岛加入 Cathy Church 的 拍照 中心作为其 水下摄影 教练，我几乎只用了一天的时间就决定放弃我和我伴侣的生活，并签订了为期三年的合同搬到那里。

最后，我的梦想是成为一名全职 水下摄影 教官已经实现了！

大开曼岛的岸潜地点

事实上，一旦安装在 拍照 中心多年来一直被誉为加勒比地区最佳学习场所之一 水下摄影，我每周会教学生几次，但大部分时间都在店里工作，销售 照片 设备。

酒店位于开曼群岛首都乔治城南部的日落之家酒店，我的所有课程都在那里美丽的珊瑚礁上进行，在商店营业时间内进行。

经过一两个小时的“课堂”教学后，我和我的学生将进行岸潜，在此期间，我将借助一块白色石板在水下教他们。

当我看到日程安排，意识到那天有课时，我的心就会欢呼起来。我对 水下摄影 分享这些知识让我非常开心。在加勒比海清澈温暖的海水中分享这些知识，更是让我倍感特别。

Lisa（右）在“教室”环境中教学

然后新冠疫情爆发了。我于2019年2020月搬到了大开曼岛，但到18年XNUMX月，该岛就对游客关闭了。接下来的XNUMX个月，都是漫长的封闭期。

幸运的是，我负责市场营销，能够通过Zoom为本地和国际客户授课。许多人因为无法潜水，只能在陆地上学习。 摄影并预约了我的课程，学习拍摄风景、鸟类、昆虫和花卉。

潜水行业被迫关闭了六个月，但一旦重新开放，我就能够教很多当地潜水员 水下摄影.

他们中的一些人创办了CaySoup（开曼群岛水下摄影师协会），至今仍在蓬勃发展。能够把我的知识传授给他们，感觉很棒。

现在，每个周末，有时甚至是工作日的晚上，你都可以看到水下摄影师聚集在大开曼岛的大多数海岸潜水点，分享他们当天发现的海洋生物。

许多海豹会以四到六只为一组进行潜水，在一些潜水点的白色沙滩底部生长的藻类斑块中搜寻海底的大型生物，他们的想法是“眼睛越多越好”。

超级宏 摄影 在藻类斑块上

我非常重视良好的浮力和观察 水下摄影 礼仪并将其教给我的学生，因此看到在与“背包”一起潜水时发生这种情况真是太好了。

从另一边出去

岛屿重新开放后，一切恢复了相对正常。我的合同即将到期，我开始思考如何才能教得更多，而且教得更好。幸运的是，一位开曼人找到我，让我创办一家公司，提供各种 摄影.

Capture Cayman Ltd 的主要重点是教学 水下摄影，但有土地 摄影 以及摄影作为副业。我有一个同床共枕的伴侣，但实际上我自己在工作，因此拥有更大的自由度，可以随时随地按照学生的要求进行教学。

不用再被困在一家店里，也不必受限于店里营业时间和单一的岸潜地点，我可以自由地拓展业务。通过业余时间的潜水，我知道岛上有一些潜水地点，地形和主题各不相同，因此可以为客户提供更全面的体验。

从美丽的珊瑚礁到游泳通道和洞穴，从黄貂鱼、海龟和鹰鳐，到极端微距生物、沉船和水下雕像，大开曼岛为水下摄影师提供了很多东西——在温暖、清澈的海水中，条件很方便。

开曼群岛色彩斑斓的珊瑚礁

现在，我有一些客户每年都会来，有的客户甚至一年会来好几次，花一周的时间与我一起拍摄水下照片。

总有新东西要学，技巧要调整，不同的拍摄对象要寻找，最新的设备要掌握，有时可能只是提供灯光和对焦方面的帮助。另一个常见的需求是后期处理指导，学习使用 Lightroom 或 Photoshop 来增强照片效果。

有一位客户每年冬天都会从加拿大来这里待三个月，享受“雪鸟”般的生活，避开严寒，享受开曼群岛完美的气候，每周都会向我预订 3-5 节课程。

四年前，他开始和我一起拍摄傻瓜相机，现在已经进步到拥有一台配有各种镜头和闪光灯的顶级数码单反相机。

去年冬天，我们潜水寻找小动物，用束光筒拍摄微距照片。我发现自己学到的东西几乎和我的学生一样多。Jay Goldman 今年的水下照片 可以在这里被看作.

无压力

我深知教学技巧至关重要，因此我尽量以友好且信息丰富的方式进行教学，避免用专业术语让学生感到不知所措。根据我的经验，很多学生只想拍出始终如一的好照片，我会尽量简化教学流程，并用他们容易记住并能继续学习的方式进行讲解。

没有压力去追求完美 照片 当我教书的时候——毕竟你可以拥有一个技术上完美的 照片 那太糟糕了，因为构图不好。我教的是要拍出始终如一的赏心悦目的照片，让学生们感到开心。

了解学生的技能水平和进度至关重要——每个人学习技能的速度不同，这完全没问题。不必有压力。

开曼群岛有很多海龟

水下摄影 潜水的意义在于以轻松的方式享受潜水，创造值得分享的回忆。这并非只是比赛，也并非比谁的相机最大、最酷。每个学生都不一样，但如果他们在我的课上都能拍出让他们开心的照片，我就很开心了。

通常我会从七个岸潜地点中选择，除了偶尔西北风吹来海浪拍岸的情况外，我几乎总能从其中一个地点潜入水中。在与客户讨论完潜水计划后，我通常会检查潜水条件，并根据潜水主题、能见度和水流等因素，最终确定最佳潜点。

每周七天，从清晨到夜间，每天的任何时间都可以进行授课，从而可以灵活地根据学生的时间安排安排最好的课程。

如果需要的话，我还会和他们一起乘船潜水，并与当地的潜水包船公司合作，他们自己也是水下摄影师，以确保找到最适合潜水的地点。这样我就可以欣赏黑水 摄影 还有学费。

个别学生可能会预订我 4-5 小时的初学者课程，但大多数客户来大开曼岛是为了进行为期一周的潜水和 水下摄影 和我一起。他们既有 GoPro 新用户（我教授两小时的 GoPro 课程），也有紧凑型相机用户，甚至无反光镜和数码单反相机的高级摄影师。

我喜欢看到学生们脸上的表情，他们之前一直在努力避免照片模糊、灰暗或发蓝，而现在他们不仅拥有了清晰多彩的照片，而且发现自己能够重复这一壮举——后来他们还给我发来了他们后来潜水旅行的美丽照片。

在办公室闲逛

或者，客户会因为购买更大或更先进的相机而感到准备好迈出下一步。大多数人对花费巨额资金感到紧张，并被各种“按钮和轮子”吓到，但看到他们逐渐了解自己的新宝贝，并开始拍摄值得参赛和发表的照片，我感到非常满足。

理想职业？

最后，教学的目的是分享水下世界的美丽，让其他人意识到保护和珍惜我们的珊瑚礁和海洋生物的重要性。

所以，当我下次被告知我的工作是一份理想的工作时，我完全可以承认自己很幸运。这份工作花费了我多年的努力、学习、奋斗和牺牲，但每一刻都值得。

截至目前，凯西教堂的永久关闭令人悲伤。 拍照 中心， 我是唯一的水下摄影教练 在大开曼岛。我拥有15年的经验，其中六年在开曼群岛水域潜水数千次，教授数百节课程，每一天都是一种祝福，我对此深表感激。

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