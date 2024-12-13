亚历克斯·马斯塔德 MBE 博士被任命为英国水下摄影师协会 (BSoUP) 新任主席，填补了自该协会第四任主席布莱恩·皮特金 (Brian Pitkin) 于 2021 年去世以来一直空缺的职位。

BSoUP 成立于 1967 年，旨在分享水下摄影知识，帮助其成员克服水下摄影挑战，拍摄出令人难忘的照片。其他前任主席包括 Peter Scoones、David George 和 Peter Rowlands。

BSoUP 主席 Nur Tucker 表示：“我们很高兴欢迎 Alex 担任我们的主席，我们将继续激励和教育水下摄影师，并推动水下摄影的卓越发展。我们非常自豪 Alex 不仅成为我们的会员，现在还担任我们的主席。”

“亚历克斯是一位经验丰富、精力充沛、无私的导师，他的奉献精神将帮助我们在水下拍摄出震撼人心的图像，所有成员都将受益匪浅。作为水下摄影领域的领先创新者，他非常适合帮助提升 BSoUP 在英国乃至全世界的知名度。

“BSoUP 会员面向所有水下摄影师开放，每月的在线会议吸引来自世界各地的观众和演讲者，还有主题比赛，评委将对你的照片提供反馈。”会员费为每年 35 英镑。

“本来会玩得很开心”

芥末已经 BSoUP 近 25 年来，他一直担任该协会的委员会成员，并与该协会的许多知名人士一起潜水和拍照，包括前任主席（乔治除外）。他最著名的作品可能是他的书 水下摄影大师班，他将其献给 BSoUP 创始人 Scoones 和 Colin Doeg。

BSoUP 的第一任主席 Doeg 于 2024 年去世，他写道 潜水员 杂志在 2017 年评论道：“如今，BSoUP 继续蓬勃发展，尤其是在亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 这样的大使的帮助下，我认为他是世界上最杰出的摄影师之一。

“他的形象不断进步，但他总是像最初的成员​​一样慷慨地分享他的知识和建议。如果他从一开始就和我们在一起，他一定会玩得很开心。”

芥末酱与潜水伙伴查尔斯在皇宫酒店

马斯塔德拥有海洋生态学博士学位，但自 2004 年以来一直是一名全职摄影师。他从十几岁起就不断获得国际奖项，他的作品因年度野生动物摄影师大赛而尤为出名，在过去 15 年里，他的摄影作品曾收录在 20 本获奖摄影作品集之中。

2013 年，他被评为欧洲年度野生动物摄影师总冠军，当时是唯一获得该称号的水下摄影师。他还是著名的 年度水下摄影师 比赛。

目前，Mustard 每月为以下机构撰写两篇有关水下摄影的专栏文章 潜水员 杂志（英国和澳大利亚）以及 运动潜水员 （美国）及联合主办方 水下摄影展 在YouTube上。

2018 年，他获得了国家认可，被英国女王伊丽莎白二世授予 MBE 勋章，以表彰他在水下摄影领域的贡献。

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